《路透早报》--7月31日

2017年7月13日，埃及红海度假胜地赫尔格达(Hurghada)海滩上休息的游人。

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月工业生产初值(30日2350)、6月建筑订单和房屋开工(0500)

--中国7月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、6月货物和服务贸易收支

--香港6月M-3货币供应

--澳洲6月民间部门信贷和房屋信贷(0130)

--德国6月实质零售销售(0600)

--意大利6月失业率(0800)、7月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值(0900)

--英国6月消费者信贷和M4货供额(0830)

--欧元区7月HICP初值、6月失业率(0900)

--加拿大6月工业产品价格和原材料价格(1230)

--美国7月芝加哥PMI(1345)、6月成屋待完成销售(1400)

--韩国7月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办就上半年中国对外经贸运行情况举行发布会

--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德就欧洲经济和其货币政策发表演说(1000)

以下为7月28日下午5:00至7月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第二季GDP加速增长，但薪资增长持续慢半拍

美国经济第二季国内生产总值(GDP)初值为环比年率增长2.6%，增速相比第一季下修后的增长1.2%提高一倍多，因消费者增加支出，企业提高在设备方面的投资。贸易对GDP作出贡献，库存无功无过不过，第二季薪资增长持续低迷，由第一季的0.8%放缓至0.5%，给增长前景蒙上阴影。加之通胀也下滑，看来弱化美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年再次升息的可能性。数据公布后美债价格上涨，但回吐涨幅，因油价触及两个月高位。美元指数下跌，美股多数下滑。

--朝鲜最新导弹试射后，美国两架轰炸机飞过朝鲜半岛美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力，美国驻联合国大使黑利表示，在朝鲜最近这次导弹试射后，中国、日本和韩国需要采取更多行动。朝鲜表示，周五再度成功试射一枚洲际弹道导弹，证明具有攻击美国本土能力，这引来美国总统特朗普的严重警告。中国称，中方关注当前事态发展。安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定。中方反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。

--俄总统称美国必须裁减755名外交人员，并可能采取更多措施

俄罗斯总统普京称，美国驻俄罗斯的外交机构人数须裁减755人，而且俄罗斯可能考虑对美国采取额外举措，以回应美国国会通过的对俄新制裁。俄罗斯周五要求美国裁减数百名外交工作人员，称将查封两处外交不动产。此前美国参众两院通过了对俄罗斯的新制裁。白宫周五称，美国总统特朗普将会签署该制裁法案。普京在周日播出的Vesti TV专访中称，美国必须在9月1日之前裁减755名外交和技术工作人员。

--IMF称美元估值过高，欧元、日圆和人民币估值与基本面基本相符

国际货币基金组织(IMF)周五表示，相较于美国的短期基本面，美元被高估了10-20%，而IMF认为，欧元、日圆和人民币估值与基本面基本一致。

IMF的年度外部风险评估报告显示，外部经常帐赤字越发集中出现在诸如美国等某些发达经济体，而外部经常帐盈余在中国和德国仍然持续存在。

--中国银监会：下半年要加强监管，争取年内出台18项新监管制度

中国银监会周六发布2017年年中工作座谈会内容指出，下半年加强监管要有新作为，全面梳理银行业各类业务监管规制，尽快填补法规空白，争取在年内出台18项新制定和新修订监管制度。银监会分析到，今年以来银行业运行总体平稳，风险总体可控，资产增速趋于合理，资金空转现象有所减少，市场乱象整治取得一定成效。银监会并披露数据显示，截至6月末，商业银行资本充足率13.2%，流动性覆盖率124.4%，银行业金融机构拨备覆盖率172.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五收低，对亚马逊、艾克森和星巴克等国际知名企业的业绩做出负面反应，且烟草公司股价下跌。但道琼工业指数创下纪录最高收位，受雪佛龙发布业绩后上涨提振。

道琼工业指数收涨33.76点，或0.15%，至21,830.31点；标准普尔500指数下滑3.32点，或0.13%，至2,472.10点；纳斯达克指数收跌7.51点，或0.12%，至6,374.68点。

--欧洲股市下跌，由科技股、烟草股和银行股领跌，公司业绩未能对市场提供支撑。欧元区科技指数下跌1.3%，拖累泛欧STOXX 600指数收低1%。英股富时100指数收跌1%，包含众多出口公司的德股DAX指数收低0.4%，其表现最近受到欧元上涨打压。法股CAC指数收低1.07%。

汇市:

--美元全面下跌，美国经济数据乏善可陈，以及政治不确定性，合力驱使交易商青睐欧元和其他重要货币。纽约尾盘，美元兑加元跌0.9%，至1.2440加元，此前加拿大公布5月经济成长0.6%，是预估增幅的三倍，5月经济成长年率为4.6%。美元兑瑞典克朗下挫1.2%，至8.1024克朗，为去年6月来最低，此前瑞典公布第二季国内生产总值(GDP)成长年率为4%，好于预期。

欧元和其他主要货币兑美元上涨，此前公布的美国第二季GDP初值基本符合分析师预期。欧元兑美元在本月迄今上涨近3%，年内迄今上升超过11.5%。欧元势将连续第三周上涨，为五周内第四周周线上升。周五纽约尾盘，欧元兑美元升0.65%，至1.1751美元。瑞士法郎连续第四日下跌，兑欧元势将录得六年来最大的单月跌幅。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前数据显示美国第二季劳动力成本升幅不及预期，加重对通胀将继续偏低的担忧。指标10年期公债价格上升5/32，收益率从周四的2.31%降至2.29%。

--德国公债收益率迫近2016年1月来首见水准，此前数据显示，欧元区最大经济体德国通胀高于预期。10年期德债收益率上升最多5个基点，至0.587%，迫近19个月来首见的水准。

在市场消化德国通胀数据后，欧债收益率全面上涨，10年期欧债收益率全线升2-4个基点不等。市场对欧元区通胀预期的长期指标五年和五年远期损益平衡通胀率升至两个月高位1.6057%。

油市:

--油价急升，创下年内表现最强的一周，美国原油自5月底以来首次逼近每桶50美元，因对供应过剩的担忧缓解这一因素继续发酵。美国原油上涨0.67美元，或1.4%，收报每桶49.71美元。本周上升近9%。布兰特原油期货收涨1.03美元，或2%，报每桶52.52美元。

金属市场:

--金价攀升至六周高位，因美国通胀低于预期，抑制了美联储将会激进升息的预期，另外，朝鲜发射弹道导弹，引发避险买盘。现货金收报每盎司1,268.75美元。美国8月期金收涨0.7%，报每盎司1,268.40美元。

--期镍触及三个半月高位，因锌库存增加，表明供应短缺的情况已经缓解，投资者从锌市转回镍市。最大消费国中国的实货需求增加，扶助提振期镍价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收涨0.7%，报每吨10,200美元，盘中触及4月6日以来最高10,290美元。

期锌收跌0.9%，报每吨2,776美元。期铜收跌0.1%，报每吨6,325美元，但周线上扬5.4%，为2月以来最大周度升幅。(完)