《路透早报》--8月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲6月建筑许可(0130)

--日本7月消费者信心指数(0500)

--瑞士第三季消费者信心(0545)、6月零售销售(0715)、7月制造业采购经理人指数(PMI)(0730)

--欧元区6月生产者物价指数(PPI)(0700)

--香港6月零售销售(0830)

--英国7月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--美国7月ADP民间就业岗位变动(1215)、7月ISM纽约指数-纽约企业活动指数(1345)

--韩国7月外汇储备(2100)、6月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行审议委员布野幸利在与札幌商界领袖的会议中发表谈话

--印度央行货币政策委员会会议

--欧洲央行管理委员会会议，并无利率决议宣布

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在一项社区银行家会议中发表谈话(1500)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就“货币政策在培养可持续性增长所扮演的角色”主题发表谈话(1930)

重要企业财报：美国国际集团、时代华纳、大都会人寿保险、保德信金融集团、亿滋国际(Mondelez International)和赛门铁克

以下为8月1日下午5:00至8月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出和制造业数据疲软，奠定经济温和增长基调

美国供应管理协会(ISM)制造业指数7月从近三年高位下滑，因新订单放缓，6月消费者支出仅微增0.1%，这为第三季经济温和扩张奠定基调。其他数据也凸显这种情况。7月汽车销量下降6.1%，录得近七年来最大同比降幅。6月建筑支出大幅下降，表明政府可能调降第二季国内生产总值(GDP)增幅预测。

--欧元区第二季经济较前季成长0.6%，连续第二个季度优于英国

欧盟统计局公布的首次估值数据表明，今年第二季欧元区经济巩固了强劲扩张的势头，成长幅度连续第二个季度相当于英国的两倍。数据证实了今年开始的趋势，欧元区19国经济复苏得到巩固，而英国开始感受到脱离欧盟决定所带来的负面影响。

欧盟统计局数据显示，欧元区第一季区内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，第一季略下修为成长0.5%。而英国第二季GDP较前季仅增长0.3%，相比于第一季0.2%的迟滞增幅也只是略有改善。

--苹果营收预估略超市场预期，股价盘后上扬3.1%

美国消费电子巨擘苹果对第四季度营收的预估略高于市场预期，扶助缓解部份投资者对苹果可能推迟今年稍晚推出iPhone 10周年纪念版的担忧。苹果预计当前季度总营收介乎490-520亿美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为492.1亿美元。苹果还公布，会计年度第三季iPhones销售好于预期。苹果股价在盘后交易中上涨3.1%，至154.64美元。

其他重要公司业绩：

* 辉瑞第二季营收下滑近2%，受一些药品需求下滑拖累

* 汤森路透第二季获利超越预估，上调全年财测

--随着中国审查加强，海航集团两宗海外收购交易遇阻

四位知情消息人士指出，由于海航集团资金汇出中国遭遇困难，至少有两起海航海外并购交易遇阻。消息人士称，这两起受到影响的海航交易中，一起是以大约2亿英镑(2.6436亿美元)收购英国外币兑换运营商International Currency Exchange(ICE)，另一起是对瑞典一家酒店集团较大股权发出的强制性收购要约。

--路透专访：台湾证交所以互编指数、互挂ETF为国际合作新模式--发言人

台湾证券交易所表示，与其他国家交易所合作互编指数，并推动追踪指数的ETF(交易所买卖基金)相互挂牌，料将是资本市场相互合作的新模式。证交所副总经理兼发言人简立忠在接受路透专访时称，与韩国交易所合作，将在9月正式对外发布的高科技指数，只是基于此合作模式的第一个成果。除韩国外，未来还会与日本、马来西亚等交易所共同开发商品。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数连续第五日创新高，受高盛、摩根大通和其它银行股推动。道指升0.33%至21,963.92点的纪录最高收盘点位。标普500指数涨0.24%报2,476.35点。纳斯达克指数升0.23%报6,362.94点。

--欧洲股市上涨，在连续两个月下跌后寻求反弹，在夏季交易淡季来临前，企业业绩报告刺激市场交投活跃。泛欧STOXX 600指数在连跌两月后，今日上涨0.6%，蓝筹股STOXX 50指数收高0.9%，为三周来最大单日涨幅。德国DAX指数涨1.1%，英股富时100指数升0.7%，法国CAC 40指数上扬0.65%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币短暂触及15个月低位，因华盛顿政治动荡和美国经济数据疲弱，令美联储的政策前景不确定。美元尾盘反弹，日内上涨，因投资者整固仓位，但美元兑主要货币仍离逾一年低位不远，因预期美国政治不确定性将继续重压美元。美元指数纽约尾盘升0.2%，至93.060，此前触及去年5月初以来最低92.777。

美元兑日圆尾盘微幅上涨，报110.32日圆。美元稍早跌穿110日圆，为逾六周来首见，触及109.94日圆。欧元兑美元下跌0.3%，报1.1800美元，但离周一触及的两年半高位1.1845美元不远。

债市:

--美债收益率下跌，因汽车销售疲弱，引发对经济增长放缓的忧虑，市场高度关注周五将出炉的美国7月就业报告。指标10年期公债价格升10/32，收益率报2.26%，低于周一尾盘的2.29%。

--德国两年期公债收益率跌至七周低位，此前进行的公债标售获强劲需求。两年期德债收益率下跌最多3个基点，至负0.703%，为6月13日来最低。大部分欧元区国家的10年期公债收益率日内下跌5-6个基点。

油市:

--油价从两个月高位下跌约2%，因全球主要产油国仍加大供应，令投资者担心过去几周油价稳步上升，反弹势头过大和过快。布兰特原油收跌0.94美元，或1.8%，报每桶51.78美元。美国原油收跌1.01美元，或2%，报每桶49.16美元。

金属市场:

--金价攀升至七周高位，之前公布的美国经济数据显示，通胀温和且消费者支出基本持平，引发市场质疑美联储未来数月是否会升息。现货金收报每盎司1,268.30美元，盘中升至6月14日以来最高1,273.97美元。美国8月期金收涨0.5%，报每盎司1,279.40美元。

--铜价持于近两年高位，受助于预期主要消费国--中国的需求增强，政府引导的基础设施建设热潮导致建筑业活动增长。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.4%，报每吨6,345美元。期锡收跌0.6%，报每吨20,525美元，但接近上周触及的1月中以来最高20,905美元，因担心主要生产国--中国的供应。

镍价收高0.8%，报每吨10,290美元，受助于供应忧虑和中国不锈钢工厂需求增长预期。期铝收跌0.6%，报1,907美元。期锌收跌0.5%，报2,780美元。期铅收高0.2%，报每吨2,338美元。(完)