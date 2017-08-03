《路透早报》--8月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日经香港7月采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲6月商品及服务贸易收支(0130)

--财新中国7月服务业PMI(0145)

--意大利、英国Markit服务业7月PMI(0745/0830)

--法国、德国和欧元区7月Markit服务业和综合PMI终值(0750/0755/0800)

--欧元区6月零售销售(0900)

--美国7月Challenger企业计划裁员岗位(1130)

--美国一周请领失业金报告(1230)

--美国Markit综合、服务业7月PMI终值(1345)

--美国6月工厂订单、6月耐久财订单修正值(1400)

--美国7月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行公布通胀报告(1100)。

--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1100)。

--台湾央行公布第二季理监会议记录。

重要企业财报：伯克希尔哈撒韦、洲际交易所(ICE)、百胜集团(Yum Brands)等

以下为8月2日下午5:00至8月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--FED官员就政策收紧路径各自表态，市场怀疑联储年底前会否再加息

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近于撤走这项备受争议的刺激工具。“9月的FOMC会议似乎是行动的合适时间，”威廉姆斯表示。他补充说，认同美联储今年可以再次加息、明年加息大约三次的观点。

另外，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储仍应考虑逐步收紧政策，因近几个月通胀趋软是一次性因素而非持续性趋势所致。梅斯特也重申立场支持美联储对每年升息约三次的观点。

但根据Market News International报导称，圣路易斯联储总裁布拉德反对美联储进一步升息，他警告继续升息可能妨碍国内通胀达到联储设定的2%目标。分析师称，布拉德的言论增强了对美联储在今年再次加息的疑虑。根据CME Group的Fed Watch工具，预期美联储12月升息的机率为大约46%。

--特朗普签署对俄制裁法案，莫斯科称之为“全面贸易战”

美国总统特朗普很不情愿地签署了有关对俄罗斯实施新制裁的法案。莫斯科方面称，此举等同于一场全面贸易战，也使俄罗斯与特朗普政府改善关系的希望化为泡影。美国国会上周以压倒性优势批准了这项立法，通过的举措与特朗普改善对俄关系的意愿相悖。

俄罗斯总理梅德韦杰夫称这些制裁措施相当于一场“全面贸易战”，并在Facebook中发文补充说，特朗普政府显示出“彻头彻尾的无能为力”。

--美国财政部计划增加发债规模以抵消联储缩减购债造成的影响

美国财政部表示，将维持第三季附息公债标售规模的稳定，在今年稍晚可能增加国库券和更多年期附息债券的发售，以抵销美联储未来缩减购债规模所造成的资金缺口。财政部可能在11月公布下一次再融资计划时作出决定，最晚不晚于明年第一季末。

财政部公布季度再融资计划后，美国30年期公债收益率降至2.86%后反弹，大致持平在2.88%。

--欧元区6月PPI增速创下今年最慢，令人担忧通胀放缓

欧盟统计局公布的数据显示，6月欧元区生产者物价指数(PPI)较上年同期上涨2.5%，5月上修后为上涨3.4%，4月则大涨4.3%。6月PPI增速为今年最慢，这进一步预示通胀压力放缓，给欧洲央行(ECB)今年秋天开始逐渐收紧货币政策的计划带来难度。

--印度央行降息25个基点至逾六年半最低水平

印度央行将主要政策利率下调25个基点至逾六年半最低，称通胀下滑为货币宽松敞开了大门，该行将密切注意经济数据以决定进一步行动。这是印度央行自去年10月以来首次宽松行动，当时该行也是降息25个基点。这也是自12月以来首次有亚洲央行降息。

--企业财报

* 渣打银行上半年获利大增93%，但表示暂不准备恢复派息

* 《神奇女侠》票房大获成功，助推时代华纳第二季获利大增11.6%

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三道琼工业指数历史上首次收于22,000点之上，受助于苹果iPhone季度销售良好，带动其股价上涨，但其它科技股下跌令标普500指数和纳斯达克指数持平。全球市值最大的上市公司苹果跳升4.73%，股价创纪录新高。该股今年已累积上涨36%。

道琼工业指数收涨52.32点，或0.24%，至22,016.24点；标准普尔500指数收升1.22点，或0.05%，至2,477.57点；纳斯达克指数收跌0.29点，至6,362.65点。

--欧股下跌，因景气循环股遭抛售，矿业和银行股领跌，但半导体制造商股价上涨。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，欧元区绩优股STOXX 50指数跌0.6%。英股富时100指数下滑0.2%。法股CAC指数跌0.39%。德股DAX指数下滑0.57%。

汇市:

--美元兑欧元触及逾两年半低位，因怀疑美联储会否在今年再次加息，且预期欧洲央行将采取鹰派立场。欧元兑美元盘中触及2015年1月来最高水准1.1909美元。美元指数盘中触及15个月低点92.548，纽约尾盘跌0.2%，至92.833。美元兑日圆微幅上涨，纽约尾盘报110.59日圆。美元兑加元涨0.2%，报1.2557加元，此前触及一周半高位1.2591加元。新西兰元兑美元触及一周低点0.7411美元。

债市:

--美国较长期公债收益率下跌，收益率曲线为一周来最平，此前美国财政部没有宣布发行新长债，称仍在考虑发行超长期公债。30年期公债价格升2/32，收益率报2.85%，低于再融资计划宣布前的2.88%。五年期和30年期公债收益率差缩窄至103个基点，为7月26日以来最低。

--南欧国家公债相比于德国公债收益率之差接近数周低点，投资人买入高风险资产并锁定高回报。意大利10年期公债与德国可比公债间的利差来到152个基点，接近全年最窄水准。多数欧元区政府公债收益率持平或小幅走低。10年期德债收益率日内下跌近1个基点，报0.48%。

油市:

--油价上涨，因美国燃料油需求急升，炼厂开足马力生产，抵消了美国能源部发布的上周库存降幅小于预期的数据带来的影响。布兰特原油涨0.58美元，或1.1%，报每桶52.36美元，盘中低见51.18美元。美国原油涨0.9%，报每桶49.59美元，盘中稍早跌至48.55美元。

金属市场:

--金价上涨，接近七周高位，因美元跌至15个月低位，美国数据显示，7月新增就业岗位少于预期，使美联储未来几个月升息的可能性受到质疑。现货金收报每盎司1,266.20美元。美国期金收跌0.08%，报1,278.40美元。

--铝价上涨，因投资者预计主要生产国--中国将削减产能，因此买入，但分析师称，供应可能不会大幅减少，因削减的产能可能会被新产能所取代。伦敦金属交易所(LME)指标期铝收高1%，报每吨1,926美元。期铜收高0.1%，报6,352美元。(完)