《路透早报》--8月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月加班工资(0000)

--澳洲6月零售销售、第二季零售贸易(0130)

--德国6月工业订单(0600)

--意大利6月零售销售(0800)

--台湾7月底外汇存底(0820)

--加拿大7月就业报告、6月进出口和贸易收支(1230)；7月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

--美国7月非农就业报告、6月商品贸易收支修正值和国际贸易收支(1230)；6月达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值(1300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)

重要企业财报：信诺集团(Cigna)和芝加哥期权交易所控股公司等

以下为8月3日下午5:00至8月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行因退欧疑虑而维持利率不变，并调降经济成长预测

英国央行货币政策委员会(MPC)周四以6:2的投票结果再度维持利率在0.25%的纪录低点不变，并调降了对经济成长和薪资的预测，同时警告退欧正在打压经济。

未来两年经济前景更加黯淡，使得外界进一步降低了对英国央行接近10年来首次升息的揣测。然英国央行总裁卡尼设法维持住明年升息一次的可能性。

政策决定公布后，英镑兑欧元触及九个月低点，兑美元跌幅超过0.01。英国股市及英国公债价格上涨。

--独家：美大陪审团发出传票，涉及特朗普之子与俄律师会晤--消息

两名知情消息人士对路透表示，大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。消息人士补充说，特别检察官穆勒已在华盛顿组建一个大陪审团，调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。消息披露后，美国股市和美元走软，美国公债价格上涨。

--美国可能很快扩大对朝制裁的联合国磋商范围--外交人士

外交人员周四称，美国为推动联合国加强对朝鲜制裁，可能很快将有关的磋商范围扩大至安理会全部15个理事国，并暗示或与中国就新的制裁措施达成协议。一些外交人士称，美国可能最早在周四向安理会所有15个理事国散发决议草案。

--美国劳动力市场收紧；服务业增长放缓

美国一周初请失业金人数减少5,000人，初请失业金人数四周均值降至两个月低点，显示劳动市场收紧，这可能使美联储仍有望在下月宣布开始削减其庞大的债券持仓。另外7月美国雇主宣布的裁员数为八个月来最少，这也凸显了劳动市场的坚实力道。但7月服务业活动放缓至11个月低点，成为经济前景美中不足之处。

弱于预期的美国服务业数据令投资者在非农就业报告公布前忧心忡忡，且引发市场怀疑美联储会否在今年再次加息，美元兑日圆、欧元和瑞郎因而下跌。美股涨跌互现。

--中国央行考虑扩大人民币汇率浮动区间，以应对改革压力--消息

中国央行正考虑在今年的中共十九大之后扩大人民币汇率的浮动区间。这基本上是为了给改革信任状增光的象征性举措，官方政策重点仍是减债。据四名熟悉内部政策讨论情况的知情人士透露，中国央行可能扩大人民币汇率浮动区间，允许人民币在央行设定的每日中间价上下3%的幅度内波动，当前允许的最大浮动幅度为2%。尽管人民币反弹，但对资本外流的管控或将保持。

--独家：高盛买入沙特阿美的信贷工具，为参与其上市计划打基础

了解情况的消息人士对路透表示，高盛为参与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)历史性的上市计划，已买入该公司此前签订的100亿美元信贷工具中的一部分。两位消息人士称，高盛在二级市场从澳新银行买入数百万美元。

--丰田汽车与马自达将联手在美国设立新厂--消息人士

知情人士说，丰田汽车和对手马自达周五料将宣布合资计划，并且将在美国成立一座新组装厂。新设汽车工厂将是对特朗普总统的一大肯定，他信誓旦旦地要增加美国制造以及为汽车业劳工扩大就业。

日本日经新闻报导称，丰田汽车将入股马自达约5%股份，以开发关键的电动汽车技术，双方并将共同在美国建立一座工厂。该报还称，这项协议可能最快周五就会对外宣布。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500和纳斯达克指数周四下跌，受亚马逊和苹果等科技巨擘下挫拖累，道琼工业指数小幅上涨，连续第七日创纪录最高收位。尾盘股指小跌，因《华尔街日报》报导称，美国特别检察官穆勒在华盛顿组建特别陪审团，调查有关俄罗斯干预2016年美国大选的指控。

道琼工业指数收涨9.86点，或0.04%，至22,026.10点，创下纪录最高收位。标准普尔500指数收低5.41点，或0.22%，至2,472.16点。纳斯达克指数收跌22.30点，或0.35%，至6,340.34点。

--欧洲股市微幅上涨，因多家公司公布稳健的业绩，这盖过能源股走弱和德国工业巨擘西门子推迟旗下分支的IPO计划造成的拖累。泛欧STOXX 600指数上涨0.08%，至378.93点，欧元区绩优股指STOXX 50指数上升0.20%，触及3,466.37点。

西门子下滑3.1%，拖累德股DAX指数下跌0.2%，跑输其他主要欧洲股指。英股富时100指数收升0.85%。法股CAC指数收涨0.46%。

汇市:

--美元兑日圆、欧元和瑞郎下跌，此前弱于预期的美国服务业数据令投资者在非农就业报告公布前忧心忡忡，且引发市场怀疑美联储会否在今年再次加息。数据公布后，美元兑日圆跌幅达到0.7%，触及盘中低位109.96日圆，但仍高于周二所及逾六周低位109.91日圆。欧元兑美元微幅上涨，盘中高见1.1892美元，略低于周三触及的逾两年半高位1.1909美元。

英国央行宣布维持利率在纪录低位不变后，英镑兑美元下跌最多0.8%，至1.3113美元。这扶助美元指数持稳。纽约尾盘，美元指数基本持平在92.844，持于周三触及的15个月低位92.548的上方。

债市:

--美国公债收益率跌至逾一周最低，此前英国央行保持利率在历史低位不变，并下调经济成长和通胀预估，给全球经济成长增添忧虑。指标10年期美债价格升7/32，收益率报2.24%，低于周三尾盘的2.26%。五年期和30年期收益率差缩窄至101个基点，为7月25日以来最低。

--欧元区公债收益率全线下跌，此前英国央行维持利率不变，减弱了对全球央行可能一致收紧货币政策的担忧。英国央行政策决定公布后，英国公债收益率大跌，10年期英债收益率跌8个基点至1.15%，随后欧元区公债收益率也下挫。

德国10年期公债收益率触及一个月低位0.46%，日内下跌3个基点。其它大多数欧元区公债收益率全日亦跌3-4个基点。德国和英国指标公债收益率差缩窄至70个基点，距离7月中触及的近11个月最窄的65个基点不远。

油市:

--油价下跌，因在美国原油价格升至接近每桶50美元后，谨慎的买盘枯竭；对石油输出国组织(OPEC)供应仍高企的担忧，抵消了近日数据显示美国汽油需求处于历史高位的影响。指标布兰特原油收跌0.35美元，报每桶52.01美元。美国原油下跌0.56美元，报每桶49.03美元，盘中高见49.96美元。

金属市场:

--金价持稳，徘徊在周二触及的七周高位之下，投资者等待就业数据，以寻找利率前景的进一步线索。现货金收报每盎司1,268.15美元，距离周二触及的七周高位1,273.97美元不远。亚市早盘，黄金在一分钟之内急跌6.2美元，至日低1,258.20美元，但稍后快速反弹。美国12月期金收跌0.3%，报每盎司1,274.40美元。

--期铜守在两年高位附近，镍价连续第10日上升，受助于主要消费国--中国需求增强的预期，且美元下跌，但升幅受到获利回吐的限制。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收盘持平在每吨6,352美元，接近周一触及的两年高位6,430美元，自6月初以来上涨了14%。期镍收高0.3%，报每吨10,380美元，此前触及四个月高位10,445美元。(完)