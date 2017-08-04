《路透早报》--8月5日

[重大数据或新闻]

--美国7月就业报告强劲，白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税率发表讲话，刺激美元指数周五上扬约1%，美债收益率走高。道琼工业指数连续第八日创纪录最高收位，受就业报告和银行股上涨提振。

--美国白宫国家经济委员会主任柯恩周五向彭博电视表示，美国35%的公司税税率应该进一步向其他经济合作暨发展组织(OECD)国家24%的平均水平靠拢。

--美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，增长覆盖经济的多个领域。6月增幅被上修至23.1万个，前值为增长22.2万个。7月平均时薪上升9美分，或0.3%，为五个月来最大月增幅，6月增长0.2%。7月同比涨幅为2.5%，连续第四个月增长。

* 在美国就业和制造业数据公布后，纽约联储将美第三季GDP增长年率预估上调至1.98%。

* 在美国7月就业数据公布后，亚特兰大联储现预计美国第三季GDP增长年率为3.7%。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国6月贸易逆差为436.0亿美元，预估为逆差450.0亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大6月贸易逆差36亿加元，5月修正为逆差13.6亿加元(前值为逆差10.9亿加元)。

* 加拿大统计局公布，加拿大7月就业岗位增加1.09万个，全职就业增加3.51万个。7月失业率为6.3%，6月为6.5%。

--惠誉确认瑞典AAA评级，展望为稳定。

--中国国家发改委周五称，按照现行成品油价格形成机制，自周五(4日)24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175和165元人民币。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五道指连续第八日创纪录最高收位，因摩根大通等银行股强劲上涨，此前发布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超过预期。道琼工业指数收涨66.71点，或0.3%，至22,092.81点，创下纪录最高收位。标准普尔500指数收升4.67点，或0.19%，至2,476.83点；纳斯达克指数收高11.22点，或0.18%，至6,351.56点。本周，道指上涨1.2%，标普500指数升0.2%，纳指下跌0.4%。

--欧洲股市在本周最后一个交易日上涨，欧元下跌助力出口企业股价上涨，而投资者聚焦在一系列公司业绩，瑞士再保险盈利不及预期，拖累股价下跌。欧元区STOXX 600指数收高1%，所有板块都收涨，因欧元下跌，此前美国就业数据提振美元上涨。欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E上扬1.2%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币势将创下年内最大单日涨幅，此前美国7月就业报告强劲，且白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税发表讲话。美元指数周五跳涨约1%，至一周高位93.774，可望录得四周内首周周线百分比上升。美元兑日圆周五盘中上涨最多0.9%，至一周高位111.04日圆。美元兑瑞郎盘中触及逾六周来最高的0.9763瑞郎。欧元兑美元下挫超过1%，至四日低位1.1729美元。

债市:

--美国公债收益率攀升，之前公布的数据显示，美国7月就业岗位增幅超预期，且薪资增长也符合经济学家的预期。指标10年期公债价格跌10/32，收益率从周四尾盘的2.23%升至2.26%。五年和30年期公债收益率差扩阔至102个基点，就业数据公布后，一度收窄至不到100个基点，为7月11日以来最窄。

--欧洲指标公债收益率可望创下4月来最大单周跌幅，因对俄罗斯是否干预了2016年美国大选的调查，燃点对避险资产的需求。强于预期的美国就业报告在一定程度上缓解全球市场的不安，美元得到提振，美国和欧洲公债收益率上涨。不过，德债收益率周线仍可能大幅下跌，这显示投资者对高评级的公债需求仍然强劲。周五尾盘，德国指标10年期德债收益率升1.5个基点，至0.47%，本周周线可望下跌7个基点，为4月来最大单周跌幅。德债以外，其他欧债收益率日内上涨2-3个基点。

油市:

--油价上涨，此前强劲的美国就业报告提振了能源需求增长的希望，但油价本周下跌，受压于石油输出国组织(OPEC)出口增加和美国产量居高不下。布兰特原油上涨0.41美元，或0.8%，收报每桶52.42美元，美国原油涨0.55美元，或1.1%，收报每桶49.58美元。本周，布兰特和美国原油近月合约均下跌不到1%。

金属市场:

--金价下跌1%，此前好于预期的美国就业数据提振美元，并可能为美联储今年第三次升息扫除障碍。1802 GMT，现货金下滑0.8%，报每盎司1,257.66美元，盘中下跌1.1%，本周周线下跌0.9%。美国12月期金收低0.8%，报1,264.60美元。

--锌价收高，受助于中国钢价再次急升，且投资者因锌供应短缺仍看多锌价。伦敦金属交易所(LME)指标期锌收高0.7%，报每吨2,812美元。期铜收高0.3%，报每吨6,372美元。(完)