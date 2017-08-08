《路透早报》--8月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月经常帐收支、7月银行放款余额(7日2350)

--中国7月海关统计月度初步汇总数据

--澳洲7月NAB企业现况指数、企业信心指数(0130)

--日本7月服务业景气判断指数(0500)

--瑞士7月失业率(0545)

--德国6月进出口及贸易收支(0600)

--法国6月预算收支、6月经常帐、6月贸易收支(0645)

--台湾7月消费者物价指数(CPI)(0800)

--全美7月独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数(1000)、6月JOLTS职位空缺数(1400)

--韩国7月经季节调整失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话(2235)

--石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会会议

主要企业财报：迪士尼、Michael Kors Holdings等

以下为8月7日下午5:00至8月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国7月外储续增因美元疲弱致估值上升，外储与外占料继续背离

中国央行公布7月末外储续增至30,807.2亿美元，环比增239.31亿美元，为连续六个月增加。市场人士指出，7月美元疲弱带来的外储资产估值上升，仍是外储增加最主要原因；而中国的跨境资金流动形势虽有缓和但依然是净流出，料外汇储备和外汇占款将继续背离。

央行公布的数据并显示，以SDR计值的7月外汇储备为21,884.02亿SDR，较上月减少85.34亿SDR。央行同时公布，7月末官方储备资产中黄金储备为750.84亿美元，环比增加14.99亿美元；以盎司计，7月末黄金储备为5,924万盎司，连续10个月持平。

--特斯拉计划发行垃圾债，为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元

美国高端电动车制造商--特斯拉汽车(Tesla)表示，将通过首次发行垃圾债筹集大约15亿美元，因该公司为扩大新款Model 3轿车生产而寻找新的资金来源。发行垃圾债表明特斯拉执行长马斯克押注，债券投资者将像股票投资者一样预计Model 3将大卖，从而渴望助该公司一臂之力。

特斯拉股价今年迄今累计上涨67%，市值升至600亿美元左右，周一股价收低0.48%。

--圣路易斯联储总裁：美国通胀上行压力小，美联储近期无需升息

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可以暂时维持利率不变，因为即便就业市场持续好转，但通胀不太可能上升很多。布拉德的谈话大致与过去一年多来的说法一致。

另外，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称总体而言，美国经济表现相当不错，卡什卡利称如果企业难以招聘到员工，他们会上调薪资。两位官员的讲话并未激起美元太大反应。

--惠誉将2017和2018年全球GDP增长预估分别上调至3.0%和3.2%

惠誉分别将2017和2018年全球国内生产总值(GDP)增长预估上调至3.0%和3.2%，此前预估分别为增长2.9%和3.2%。新兴市场需求反弹的溢出效应已反映到全球贸易录得2010年以来最快增速方面。在全球GDP预期的调整中，对新兴市场和中国的调整幅度尤其大，这些市场的复苏要比预期情况更为显眼。

--中国上半年经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差--外管局

中国国家外管局公布，今年上半年经常帐户顺差712亿美元，非储备性质的金融账户顺差156亿美元，经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，储备资产有所增加。外管局公布的国际收支平衡表初步数据显示，上半年资本和金融账户逆差136亿美元；资本账户逆差1亿美元，储备资产增加290亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数连续第九日创纪录最高收位，标普500指数微幅收高；消费类和科技股上涨，盖过能源股下跌带来的压力。道琼工业指数收涨25.61点，或0.12%，至22,118.42点，连续第九日创收盘纪录，为2月以来最长纪录。标准普尔500指数攀升4.08点，或0.16%，至2,480.91点；纳斯达克指数收高32.21点，或0.51%，至6,383.77点。

--欧洲股市在上周五大涨后回落，PostNL、Paddy Power Betfair和医疗股下跌，盖过基本资源股和能源股走高带来的支持。泛欧STOXX 600指数收跌0.1%。欧元区绩优股也下滑0.1%，德股DAX指数跌0.3%，英股富时100指数攀升0.3%，法股CAC指数升0.09%。一些投资者警告，欧元上涨对欧股的全面影响可能还没有显现。

汇市:

--美元微幅下跌，但守住上周五强劲的美国就业数据公布后录得大部分涨幅，投资者静待本周公布的通胀数据，这些通胀数据可能为今年处于弱势的美元逆转走势提供信号。美元指数下跌0.1%，至93.449。美元兑新西兰元、加元和澳元上升。欧元兑美元升0.19%，至1.179美元，没有受德国工业生产意外下跌的影响。英镑兑欧元下滑至10个月低位，因投资者押注英国央行将在未来数月维持利率在纪录低位不变，而欧洲央行料将向收紧政策靠拢。

债市:

--美债收益率下滑，因上周发布的非农就业数据强于预期，且在本周的政府和公司债发售前缺乏重大市场推动力。美债收益率曲线变陡，五年期和30年期收益率差扩阔至102.5个基点。纽约尾盘，美国10年期公债收益率下滑至2.258%，上周五尾盘为2.269%。30年期公债收益率下降至2.835%，两年期公债收益率报1.354%。

--欧元区公债收益率下跌，因德国6月工业生产意外下降，支撑了欧元区撤走货币刺激措施仅会缓慢进行的观点。德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.46%，接近上周五触及的一个月低点0.45%，且远低于7月高位0.59%。意大利，西班牙和葡萄牙10年期公债的需求更大，其收益率各下跌2个基点。意大利和德国公债收益率差报153个基点，接近2017年内最低水准。

油市:

--油价下跌，因利比亚最大油田产量反弹刺激卖盘出笼，投资者担心OPEC和美国石油产量增长。全球指标布兰特原油收跌0.05美元，或0.10%，报每桶52.37美元， 盘中低见51.37美元。美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶49.39美元，盘中低见48.54美元。

金属市场:

--黄金价格几无变动，未能从美元下跌中得到支持，因投资者消化上日黄金大跌和担忧美国进一步升息。现货金收报每盎司1,257.31美元。美国12月期金收报1,264.70美元。

--铜价触及两年高位，因中国钢和铁矿石价格急升，擦亮世界最大金属消费国--中国的增长和工业需求前景。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.7%，报每吨6,414美元，稍早跳升至6,447.50美元，为2015年5月以来最高。铝价收高2.8%，报每吨1,964美元，为5月底以来最高。(完)