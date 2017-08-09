《路透早报》--8月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国7月居民消费价格指数CPI、7月工业生产者价格指数PPI(0130)

--中国二季度金融机构直接投资流量数据

--澳洲8月消费者信心指数(0030)、6月房屋融资(0130)

--韩国6月L货供额(0300)

--意大利6月工业生产(0800)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数、抵押贷款再融资指数(1100)

--加拿大7月房屋开工年率(1215)、6月建筑许可(1230)

--美国第二季非农单位劳工成本及非农生产率初值(1230)

--美国6月趸售(批发)库存修正值、6月趸售销售(1400)

--英国7月RICS房价差值(2301)

--日本上周投资外国债券、外资投资日股(2350)

--日本7月国内企业物价指数、6月核心机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新西兰央行公布利率决定和货币政策声明(2100)

主要企业财报：二十一世纪福克斯、Dentsply Sirona Inc等

以下为8月8日下午5:00至8月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普严词警告朝鲜勿再威胁美国；朝鲜称认真考虑打击关岛计划

朝鲜周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。朝鲜军方一发言人通过朝鲜中央通讯社发表声明称，一旦金正恩下令，将以连续性方式攻击关岛。此前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”，将两国之间的口头交锋推上新高度。

美国政府已警告称，准备好在必要时动用武力，阻止朝鲜的弹道导弹与核武计划，但该国更愿意通过制裁等全球外交行动解决问题。“朝鲜最好不要再威胁美国。否则他们将面对世上前所未见的怒火与打击，”特朗普对记者称。受到特朗普讲话的影响，美股尾盘出现抛售狂潮，收盘下跌。

--中国四川省偏远山区发生地震，七人死亡100名游客被困

美国地质调查局(USGS)表示，中国西南的四川省偏远山区发生6.5级地震，造成七人死亡，100名游客被困在一个知名风景区。USGS称，地震发生在广元市西北偏西方向200公里的人烟稀少地区，震源深度10公里。USGS稍早测定为6.6级地震，震源深度32公里。

四川省地震局表示，震中位于阿坝州。地震还接近九寨沟自然保护区。据中国中央电视台报导，这次地震已造成七人死亡，88人受伤，其中重伤21人。人民日报报导称，七名死者中有五人是游客。

--美国职缺数创纪录新高，劳动力市场正在收紧

美国6月职缺数跳增至纪录高位，并超过招聘数，表明企业在寻觅合适员工方面遭遇困难。劳工部公布的职位空缺及劳动力调查(JOLTS)月度报告也突显出劳动力市场强劲，这可望鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)持续收紧货币政策，尽管通胀温和且担心消费者支出。

6月职位空缺数经季调增加46.1万个，至620万个。这是该数据自2000年12月开始编制以来的最高水平，职位空缺率上升0.2个百分点，至近一年高位4.0%。数据公布后，美元在纽约市场走强，摆脱早盘的颓势。

--OPEC预期执行率较低者，将会更加充分遵守减产协议

石油输出国组织(OPEC)在阿布扎比举行两日会议之后，预期其与非OPEC产油国达成的减产协议将会得到更充分的执行。该会议旨在提高减产执行率。

根据OPEC用来监控其供应情况的独立数据源，OPEC产油国伊拉克和阿联酋的减产执行率相对较低。此外，根据国际能源署(IEA)，非OPEC的哈萨克斯坦和马来西亚过去几个月也一直在增产。

--东芝审计方料为财报签名背书，但不看好其公司治理--消息

据直接知情人士透露，日本东芝审计方可能会为东芝年报签字，但并不看好该集团系列危机背后的企业治理状况。消息人士告诉路透，审计方普华永道Aarata将为东芝截至3月底的财年的财报签名背书，给予“保留意见”，但会对东芝的内部控制给出“否定意见”。根据日经报导，东京证券交易所将调查东芝内部控管及会计作法，以决定该股能否维持挂牌。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘下跌，尾盘出现抛售狂潮，此前美国总统特朗普誓言，如果朝鲜再度威胁美国，将做出激进的响应。美股三大股指盘中稍早从纪录高位回落。道琼工业指数收跌33.08点，或0.15%，至22,085.34点，终结了连续九日收盘创纪录新高的走势；标准普尔500指数挫5.99点，或0.24%，至2,474.92点；纳斯达克指数收跌13.31点，或0.21%，至6,370.46点。CBOE波动性指数收于10.96，为约一个月最高水平。

--欧洲股市开盘下跌后转升，因公用事业、汽车和能源类股强劲上涨盖过了Pandora发布令人失望业绩后急挫带来的影响。投资者指出，第二季业绩期内企业业绩强劲。泛欧STOXX 600指数升0.2%，蓝筹股指数涨0.3%，英股富时00指数也涨0.2%，德国DAX指数升0.3%，法股CAC指数升0.21%。

汇市:

--美元升至逾一周高位，摆脱早盘的颓势，因数据显示，美国6月职位空缺急增至纪录高位，巩固了上周非农就业报告反映出的就业市场强势。美元指数上扬0.28%，报93.698，盘中高见93.876。欧元兑美元跌0.42%，报1.1743美元，但距离上周触及的两年半高位1.1909美元不远。英镑兑欧元触及10个月低位。加元兑美元持稳在前一交易日触及的三周低位附近。中国人民币兑美元攀升至10个月高位，升穿关键心理位，此前中国人民银行小幅上调中间价，且数据显示中国外汇储备增幅超预期。

债市:

--美国公债收益率上升，受助于在交投总体淡静的情况下，三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周稍后的公债供应且预期美联储将在下月缩减资产负债表。纽约尾盘，美国10年期公债收益率升至2.274%，周一尾盘报2.257%。30年期公债收益率上升至2.858%，稍早触及一周高位。在标售后，美国三年期公债收益率从周一的1.505%升至1.510%。

--意大利10年期公债收益率触及六周低位，与高评级的可比德债利差降至年内最低水准，此前数据显示欧洲央行(ECB)超比例买入意大利公债。意大利10年期公债收益率短暂触及六周低位1.97%，其与10年期德国公债收益率之差降至略低于152个基点，此为年内最低水准。欧债收益率全面小幅上升。德国10年期公债收益率上升约2个基点，报0.48%，但距离上周所及一个月低点不远。

油市:

--油价下滑，在近期上涨后回落，因石油输出国组织(OPEC)主要产油国出口增长，尽管有消息称沙特的原油付运量下降。布兰特原油收跌0.23美元，报每桶52.14美元，美国原油收跌0.22美元，报每桶49.17美元。

金属市场:

--金价跌至两周低位，上周五发布的美国就业数据好于预期，美元转升，投资者等待本周晚些时候出炉的美国通胀数据，以进一步寻找升息步伐线索。现货金收报每盎司1,260.24美元，盘中跌至7月26日以来最低的1,251.01美元，略高于50日移动均线切入位。美国期金收报1,267美元。

--期铝升穿每吨2,000美元，触及两年半峰值，因越来越担心中国供应减少，以及对中国需求增长前景的乐观评估。伦敦金属交易商(LME)三个月期铝收高3.4%，报每吨2,030美元，为2014年12月初以来最高。LME期铜收高1%，报6,480美元，稍早升至两年半高位6,484美元。中国螺纹钢期货微幅下跌，此前连续七天上升，令价格升至2013年来最高。(完)