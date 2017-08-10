《路透早报》--8月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月国内企业物价指数、6月核心机械订单(9日2350)

--法国6月工业生产(0645)

--意大利6月对欧盟和对全球贸易收支(0800)

--英国6月建筑业产出、工业生产、制造业产出(0830)

--英国6月对非欧盟地区贸易收支、全球商品贸易收支(0830)

--美国一周请领失业金人数(1230)

--美国7月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

--加拿大6月新屋价格指数(1230)

--美国7月联邦预算(1800)

--韩国7月出口/进口物价(2100)

--新西兰7月制造业表现指数(2230)、7月食品价格指数(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国纽约联储总裁杜德利参加关于就业趋势和薪酬不均的经济简报会(1400)

--澳洲央行总裁洛威出席下议院经济委员会听证会(2330)

--菲律宾央行召开货币政策会议

--墨西哥央行公布货币政策声明

主要企业财报：新闻集团、英伟达、梅西百货、Kohls、Nordstrom

以下为8月9日下午5:00至8月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜再放狠话，称将在8月中旬完成打击关岛的计划

朝鲜国家媒体朝中社报导称，该国将在8月中旬完成打击关岛计划，拟向关岛发射四枚中程导弹，然后等待朝鲜领导人金正恩作出是否继续推进的指令。“由朝鲜人民军发射的火星-12火箭将飞越日本岛根县、广岛和高知县，”报导引述人民军战略部队指挥官金乐兼的话称。

朝鲜称美国总统特朗普的“火与怒”警告是“一堆废话”，并表示只有“绝对的武力才能对他有作用”。美国和朝鲜的唇枪舌剑，促使投资者纷纷买入避险资产。但美国股市投资者看似摆脱地缘政治忧虑，终场仅小幅收低。

--美国第二季非农生产率上升0.9%，使劳工成本持续受控

由于工作时数以一年半来最快速度增加，美国第二季非农生产率增幅高于预期，进而推动劳工成本小幅增长，而这可能使通胀在近期内保持温和。但生产率趋势依然疲弱，表明经济很难实现强劲增长。

劳工部表示，第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%；第一季修正为上升0.1%，前值为持平。相比2016年第二季，劳动生产率上升1.2%，为两年来最佳表现。不过第二季单位劳工成本仅增长0.6%，1-3月当季增长了5.4%。

--新西兰央行维持利率在1.75%不变，称新西兰元下跌是需要的

新西兰央行一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变，并重申将在相当长时间内保持宽松货币政策。新西兰央行总裁惠勒称在可预见的未来内，央行不认为指标隔夜拆款利率会上扬；并称汇率下滑将有助于降低贸易通胀，并有助于经济成长动能更加平衡。

--巴黎市郊发生汽车冲撞士兵事件，嫌犯已被逮捕

法国警方向一名男子开枪并将其逮捕，此人涉嫌数小时前在巴黎市郊驾车蓄意撞向一群士兵，造成其中六人受伤。法国政府称此事为蓄意袭击。一名司法消息人士称，嫌犯被警察抓住时并未携带武器。尚无关于此人状况的信息。法国股市受此消息影响收低1.4%。

--英国央行：企业计划“温和”上调薪资，不确定性对投资构成压力

英国央行区域代表在一份例行报告中称，尽管面临聘雇困难的问题，但英国企业仅计划给出2-3%的温和薪资涨幅，与此同时不确定性对企业长期投资计划构成压力。该报告称，制造商报告出口有增长，并计划通过更多的自动化以及生产率增幅、而不是雇佣更多员工来满足不断增长的需求。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市尾盘缩减跌幅，因投资者看似摆脱地缘政治忧虑，此前美国总统特朗普警告称，若朝鲜再威胁美国，将面对怒火与打击，导致美股盘中走低。道琼工业指数收跌36.64点，或0.17%，至22,048.70点；标准普尔500指数下挫0.90点，或0.04%，至2,474.02点；纳斯达克指数收跌18.13点，或0.28%，至6,352.33点。CBOE波动性指数收在盘中低位11.11，盘中高见12.63。

--欧洲股市回落，因地缘政治紧张局势拖累区内主要指标股指全部下挫，且波动性微幅上升。适值夏天淡季，市场交投淡静。泛欧STOXX 600指数收低0.7%，欧元区股指和绩优股STOXX 50指数均下跌逾1%。法股CAC 40指数收低1.4%，德股DAX指数追随公债收益率下滑，收低1.1%。英股富时100指数跌0.6%。

汇市:

--瑞郎兑欧元和美元强劲上涨，因美国和朝鲜之间的紧张局势升温，促使投资者寻找被认为风险较小的资产。瑞郎兑欧元有望录得2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率限制以来的最大单日升幅。美元兑瑞郎下跌1.1%，为逾六周来的最大单日跌幅。美元兑日圆也下跌0.26%，报110.01日圆。美元指数下跌0.12%，报93.53，稍早升至93.888。英镑基本持平在1.3美元，接近两周半低位。

债市:

--美债收益率下跌，指标10年期公债收益率触及六周低位，因美朝紧张局势升级，刺激对公债等避险资产的需求。纽约尾盘，10年期美债收益率报2.237%，稍早触及2.212%，为6月28日以来最低，较周二收盘低近7个基点。30年期美债收益率盘中跌至六周低位的2.790%，尾盘报2.815%。两年期公债收益率触及1.323%的低位，追平四周前触及的低位。

--欧元区较高评级公债收益率跌至六周低位，美国与朝鲜之间关系紧张，刺激投资人对避险资产的需求。德国10年期公债收益率追随可比美债下跌，收益率跌5个基点至0.42%，为6月29日以来最低。10年期英债收益率下跌6个基点，触及6月27日以来最低的1.097%。五年期英债收益率下跌5个基点至6月22日以来最低的0.48%。

油市:

--油价上涨约1%，此前报告显示上周美国炼厂加工量升至纪录高位，导致原油库存减少，不过汽油库意外跳升，限制了油价涨幅。布兰特原油收高0.56美元，或1.1%，报每桶52.70美元。美国原油收涨0.39美元，或0.8%，报每桶49.56美元。

金属市场:

--黄金升至近两个月高位，此前朝鲜称， 考虑对美国太平洋领土关岛进行攻击，美国总统特朗普炫耀美国核武库实力。金价录得近三个月来的最大单日升幅。现货金收报每盎司1,277.15美元。美国12月期金收高1.3%，报1,279.30美元。铂金收报每盎司971.50美元，盘中触及三个半月高位。

--期铝价格升至逾两年最高，受主要生产国--中国为治理环境污染而削减产能的预期提振，美元下跌也给价格上涨提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)指标期铝因获利回吐下跌0.1%，收报2,027.5美元，稍早触及2014年11月以来最高的2,043美元，今年铝价上涨了约20%。期铜收跌0.4%，报6,455美元，因基金锁定利润，稍早触及2014年12月以来最高的6,515美元。(完)