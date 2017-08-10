《路透早报》--8月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新加坡第二季GDP终值(0000)

--香港第二季GDP(0830)

--德国7月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值(0600)

--法国7月HICP终值、第二季非农就业岗位(0645)

--意大利7月CPI和HICP终值(0800)

--美国7月CPI和核心CPI(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2017年(第十四届)中国并购年会

--南非财长吉加巴发表演说(0600)

--达拉斯联储总裁柯普朗出席德州大学阿灵顿分校一场活动的问答环节(1340)

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利出席一场银行业活动的问答环节(1530)

以下为8月10日下午5:00至8月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普对朝鲜和金正恩发出严厉警告，抨击调门再升高

美国总统特朗普提高了抨击朝鲜及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。特朗普称“火与怒”言论可能还不够强硬，但他回避了发动先发制人式攻击的问题。特朗普还呼吁中国作出更大努力解决危机。

美朝紧张局势升级，投资者逃离风险资产，美股标普500指数录得近三个月来最大单日跌幅，美元兑日圆跌至八周低位。

--美国7月PPI意外创11个月最大降幅，表明通胀步伐继续放慢

美国劳工部公布，7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，因受到服务成本下滑的拖累。这也是2016年8月以来的最大降幅，逆转了6月上涨0.1%的趋势。表明通胀步伐进一步放慢，可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)推后升息。

美国公债价格于数据出炉后上扬，在美国及朝鲜紧张情势升温下，避险交投亦令美债受惠。利率期货走势暗示，预期美国12月加息的机率为42%，一个月前为接近60%。

--人民币连续上涨夯实“人无贬基”，或止步6.6关口重返“双向波动”

人民币连四日收升创11个月新高，汇率近期连续上涨，一改“811”汇改两年来的压抑局面，并以实际行动印证了中国政府多次强调的“人无贬基”。不过，单边升值或贬值都非成熟市场标志，唯“双向波动”才是市场各方真正希望看到的。

交易员们指出，人民币近日加速上涨除美元较弱外，与企业或个人止盈或止损过去两年屯积的美元也有关系。若近期的单边升势依然持续的话，不排除央行有在定价中间价时启动“逆周期调节”的可能，或许6.60关口难以跨越。

--美国纽约联储总裁重申FED对通胀将反弹的预期

美国纽约联储总裁杜德利在一场演说中，强调了美联储有关通胀将会反弹的预期。他表示，美元疲弱应扶助推高进口物价，进而扶助推升通胀。月度通胀指标反弹的速度应该更快，年度通胀指标则需要6-10个月的时间才能摆脱近期疲弱的水平。杜德利的讲话强化了对美联储逐渐收紧政策的预期。

--中钢协：部分机构对去产能等过度解读致期价及钢企股价“异动”

中国钢铁工业协会称，近期黑色系期货和钢铁上市公司股票价格“异动”，并非市场需求拉动或市场供给减少所致，而是部分机构对去产能、清除“地条钢”等因素进行了过度解读甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。

--OPEC对2018年全球对OPEC原油需求保持乐观，但7月产量再度上升

石油输出国组织(OPEC)预计，2018年全球对其原油需求将上升，受全球消费增长及竞争对手供应增长放缓影响，不过该组织产出的再度增长表明，尽管做出了抑制产量的努力，但油市料仍将处于供应过剩状态。OPEC月报称，明年全球对OPEC的原油需求料为3,242万桶/日，较上次预期的规模增加22万桶/日。但同时还表示，7月产油量高于需求预期，受到利比亚和尼日利亚产出增长拉升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数录得近三个月来最大单日跌幅，因投资者对美国和朝鲜之间越演越烈的唇枪舌剑做出反应，逃离风险资产，科技股引领跌势。

道琼工业指数收跌204.69点，或0.93%，至21,844.01点；标准普尔500指数下挫35.81点，或1.45%，至2,438.21点；纳斯达克指数收跌135.46点，或2.13%，至6,216.87点。标普500指数本周周线跌幅势将成为去年11月8日美国总统选举前一周以来最大。CBOE波动率指数上升，收在美国大选以来最高水准。

--欧洲股市跌至3月底以来最低水平，因景气类股下挫，且一些大型公司除息所带来的影响超过了部分企业发布乐观业绩报告。泛欧STOXX 600指数收跌1%，报376.05点，盘中触及3月28日以来最低的375.42点，因基本资源股和银行股下跌。英股富时100指数下挫1.4%。德国DAX指数回落1.2%。法股CAC指数收跌0.59%。

汇市:

--美元兑日圆触及八周低位，因美朝紧张局势升级，促使投资者买入被认为风险较小的资产避险。美元兑日圆下跌0.77%，报109.21日圆。日圆兑大多数主要货币普遍上涨。美元指数下跌0.17%，报93.391。欧元兑美元升0.14%，新西兰元兑美元跌0.79%。英镑兑美元触及三周低位，因英国产出和贸易数据喜忧参半，未能改变资者对经济难以达到英国央行目标的看法。

债市:

--美国长期公债收益率跌至六周低位，因美国和朝鲜的紧张关系持续，且美国经济数据疲弱，降低对美国12月升息的预期。30年期美债标售成绩总体稳健，这也刺激对长债的需求。纽约尾盘，10年期美债收益率从周三尾盘的2.242%降至2.208%，为六周低位。30年期美债收益率从周三尾盘的2.818%降至2.783%，盘中跌至六周低位2.781%。

--欧洲最高评等的德国公债收益率跌至六周低点，因朝鲜公布了向美国领地关岛附近发射导弹的计划细节。德国10年期公债收益率交投在0.40%，此为6月29日来最低。10年期英债收益率也接近六周低位。

油市:

-- 油价下跌逾1.5%，因在全球供应过剩忧虑挥之不去的情况下，美股急挫加剧了对需求放缓的担心。美股下跌导致油市疲弱。美国原油收跌0.97美元，或1.96%，报每桶48.59美元。布兰特原油下跌0.8美元，或1.52%，收报每桶51.90美元。

金属市场:

--金价连续第三日上涨，触及两个月高位，因美国和朝鲜之间的又一轮口水战促使投资者买入黄金避险。全球股市大幅下挫，投资者转向更安全的资产。现货金收报每盎司1,286.00美元，盘中升至6月8日以来最高的1,287.73美元。美国12月期金收报1,290.10美元。

--期铅持于本周稍早触及的六个月高位附近，受供应收紧的预期提振，因矿场关闭导致冶炼厂的铅精矿供应短缺。伦敦金属交易所(LME)指标期铅下滑0.7%，收报每吨2,366美元，因投资者获利了结。期铝收涨0.3%，至每吨2,037美元，稍早触及2014年11月来最高位2,046.5美元。期镍升3.3%，报10,985美元。期铜下滑0.9%，报6,423美元。(完)