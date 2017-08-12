《路透早报》--8月11日

[重大数据或新闻]

--美国7月消费者物价升幅不及预期，降低美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月货币政策会议上升息的预期，令美元指数下跌，美债收益率下降，美国股市小幅走高，但涨幅受美朝紧张局势所限。

--7月美国消费者物价小幅上涨，因食品成本的上涨被一系列其它商品价格下跌所抵消，直指通胀温和，可能促使美联储对今年再次升息保持谨慎。美国劳工部周五称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平，上月消费者物价按年升1.7%，6月升幅为1.6%。路透调查的经济学家预计7月CPI较上月上涨0.2%，同比升1.8%。去除波动较大的食品和能源价格，核心CPI连续第四个月上涨0.1%。在截至7月的12个月里，上涨1.7%，已经连续三个月保持该涨幅。

* 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，CPI通胀数据疲弱，是暂缓升息的另一个原因

* 达拉斯联储总裁柯普朗称，指标利率接近“中性”，升息应该有耐心。

--费城联储预测机构调查显示，预计美第三季GDP增长年率为2.6%，之前预估为2.5%。第四季GDP增长年率料为2.3%，之前预估为2.4%。美国第三季核心CPI通胀料为1.8%，之前的预估为2.2%。第四季核心CPI通胀料为2.1%，之前的预估为2.2%。美国第三季核心PCE通胀料为1.6%，之前的预估为1.9%。第四季核心PCE通胀料为1.8%，之前的预估为1.9%。

--美国总统特朗普对朝鲜发出了新的威胁，称美国军队“已经准备就绪”，而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。

* 特朗普称，他希望朝鲜完全明白事态的严重性。

* 美国国防部发言人称，美国和韩国年度联合军演将按原定计划在8月21日开始进行。

* 自美国总统特朗普称朝鲜将面对世上前所未见的火与怒以来，全球股市市值已蒸发近1万亿美元。

--俄罗斯联邦统计局称，俄罗斯第二季国内生产总值(GDP)同比增长2.5%。

--中国人民银行周五表示，将保持人民币汇率基本稳定，继续实施稳健中性的货币政策。人行在周五发布的第二季度货币政策执行报告中还指出，将主动防范化解系统性金融风险，综合运用货币政策工具，以确全球第二大经济体的金融稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘小幅走高，终结了三日连跌走势，因投资者押注美国将推迟升息，但涨幅受限，因美朝之间的言辞交锋愈演愈烈。道琼工业指数收高14.31点，或0.07%，至21,858.32点；标准普尔500指数上涨3.11点，或0.13%，至2,441.32点；纳斯达克指数收高39.68点，或0.64%，至6,256.56点。本周，标普500指数下跌1.4%，道指下跌1.1%，为截至3月24日该周以来最大单周百分比跌幅。纳斯达克指数下挫1.5%。

--欧洲股市连续第三日下跌，因权重基本资源类股遭抛售，本周为今年以来表现最糟糕的一周，受美朝之间紧张局势的拖累。波动指数跳升，泛欧STOXX 600指数下跌1.1%，本周下跌2.8%，为2016年11月初以来表现最差的一周。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，此前数据显示7月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀温和，可能促使美联储对今年再次升息保持谨慎。美元指数下跌0.37%，至93.052，此前稍早降至一周低位92.934。美元兑日圆降至16周低点，但之后缩减部份跌幅，此前俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯和中国有一项消除美鲜紧张关系的计划。美元兑瑞郎下跌0.11%。欧元兑美元升0.45%，至1.1823美元。

债市:

--美债收益率下跌，因美国7月通胀数据不及预期，进一步降低了美联储在12月货币政策会议上升息的预期。数据发布后，10年期美债收益率跌至六周低位的2.182%，尾盘报2.188%，周四尾盘为2.211%。美国30年期公债收益率也跌至六周低位的2.769%。美国两年期公债收益率跌至八周低位的1.314%，低于周四的1.335%，尾盘报1.294%。

--南欧公债和评级最高的德债收益率差触及逾三周最高水准，因朝鲜紧张局势升级，引发避险情绪，令二线欧债价格普跌。意大利10年期公债收益率升至逾一周最高2.05%，与指标德债收益率差走宽至大约166个基点，为逾三周最宽水准。葡萄牙公债和西班牙公债与可比德债收益率差也触及约三周最宽水准。

德国10年期公债收益率跌至0.40%以下，为6月29日以来首次，日内下跌4个基点，至大约0.38%。两年期德债收益率降至负0.71%，为6月中来最低水准。

油市:

--油价小涨，交投震荡，因市场评估美国原油库存减少、尼日利亚动荡，以及全球需求增长这些利多因素，和油市恢复平衡的速度仍然缓慢这一利空因素哪一个的影响更大。布兰特原油期货收涨0.20美元，或0.39%，报每桶52.10美元。美国原油期货上扬0.23美元，或0.47%，报每桶48.82美元。本周布兰特原油期货跌0.6%，美国原油期货下跌1.5%。

金属市场:

--金价攀升至两个月高位，连涨第四日，因朝美紧张局势升级，促使投资者寻求避险，另外，美国通胀数据疲弱，也扶助支撑金市。1803 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,287.91美元，本周势将录得4月中以来最大周度涨幅。稍早触及6月7日以来最高1,291.86美元。美国期金收涨0.3%，报每盎司1,294美元。

--镍价和其它基本金属价格急挫，因朝鲜半岛关系紧张促使投资者规避风险资产，并在价格近期上涨后锁定利润。伦敦金属交易所(LME)期镍价格今日跌幅最大，全日下跌3%，报10,660美元。过去一个月镍价格升了近25%，周四触及四个月高位。期锌下跌1.4%，报2,896.50美元，但本周收高3%。期铜下跌0.2%，报6,411美元，因有迹象显示，中国的实货需求下降。期铝逆市上扬0.3%，报每吨2,042美元，本周升近7%，为2012年9月以来的最大周度升幅。(完)