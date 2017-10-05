《路透早报》--10月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月零售销售、8月商品及服务贸易收支(0030)

--瑞士9月消费者物价指数(CPI)(0715)

--台湾央行公布9月底外汇存底(0820)

--美国9月Challenger企业计划裁员人数(1130)

--美国8月国际贸易收支、8月商品贸易收支修正值、一周初请失业金人数(1230)

--加拿大8月贸易收支(1230)

--美国8月工厂订单(1400)

--澳洲9月AIG建筑业指数(2230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第四届东盟-欧盟高层会议(至10月6日)

--澳洲央行副总裁德贝尔参与墨尔本学院宏观经济政策会议的小组讨论(0530)

--英国央行主管纸币的官员Victoria Cleland在“现金的未来”会议中发表演说(0700)

--欧洲央行首席经济学家普雷特在欧洲央行举办的第七届中欧、东欧与南欧国家(CESEE)会议上致欢迎词(0815)，并主持首次会议，主题为“CESEE的追赶过程”(0830)。欧洲央行执委科尔主持第二次会议，主题为“CESEE国家实现可持续经济趋同的挑战和政策”(1215)。

--美国联邦储备理委员理事鲍威尔、纽约联储总裁杜德利、美国财政部市场操作集团成员--摩根士丹利的Tom Wipf和摩根大通的Sandie O‘Connor在如何改善该集团操作的研讨会上讲话(1230)。

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在圣路易斯联储主办的“21世纪的社区银行：研究和政策会议”发表主旨演讲(1315)。

--美国费城联储总裁哈克在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话(1330)。堪萨斯城联储总裁乔治也在同一会议上发表讲话(2030)。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂发表演说(1600)

以下为10月4日下午5:00至10月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--西班牙加泰罗尼亚地区寻求周一采取行动宣布独立

西班牙加泰罗尼亚地区在举行过当局并不承认的公投之后，将于下周一采取行动并宣布独立，导致这个欧盟成员国更加接近分裂，令该国为时不长的民主基础受到威胁。加泰罗尼亚独立派政党--人民团结候选人党(CUP)的律师Mireia Boya说，周一地区议会开会评估过10月1日独立公投的结果后，将会宣布独立。西班牙是欧元区第四大经济体，这场宪法危机令欧元受到震动并冲击西班牙股市和债市。银行股受挫尤其严重。西班牙公债收益率大幅飙升，触及3月以来高位。

--飓风导致美国9月就业增长放缓，服务业仍然韧性十足

美国9月民间就业岗位增速为11个月最慢，因两次超强飓风侵袭美国，干扰了部分企业的生产活动。不过，服务业克服了飓风造成的影响，以12年以来最快速度扩张。民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国9月民营雇主新增13.5个就业岗位，为2016年10月来最小增幅。路透调查此前预测为增加12.5万个。9月供应管理协会(ISM)非制造业指数升至2005年8月以来最高59.8。

ADP和ISM数据公布后，美国股市三大指数小跌，但稍后转跌为升，并攀升至纪录高位。美国公债收益率上扬，美元削减最初的跌幅。

--普京称与OPEC国家的减产协议可延长至2018年底

俄罗斯总统普京表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家之间达成的减产协议可以延长至2018年底，以缓解供应过剩局面。这一时间框架比其他各方建议的时间都长。

普京称与OPEC达成的减产协议有利于全球经济，“在我们决定是否延长协议时，我们会决定这个时间框架。但整体而言，如果谈到可能延长，则应至少延长至2018年底。”

--美国商业团体称，WTO规则无法监督中国的许多贸易行为

美国商业团体对中国在经济领域竞争中偏向国内企业的做法表达了不满，并称世界贸易组织(WTO)的规则不足以监督中国政府所有的贸易举措。在美国贸易代表办公室举办的公开听证会上，这些团体称美国企业日益受到中国的投资规定、行业政策、对国企的补贴、制造业产能过剩、网络安全规定和强制技术转让的威胁。

该听证会将影响到美国贸易代表办公室对中国执行WTO规则的年度报告、以及对中国在知识产权方面的行为进行的调查，可能导致美国总统特朗普实施贸易制裁。

--标普：英国央行暗示升息主要目的为推升英镑以压抑通胀

评等机构标普指出，英国经济是否需要很快进行一次升息，令人有点怀疑，而英国央行有关可能接近升息的评论，似乎是为了推升英镑及压低通胀。

标普分析师在一篇报告中称，“这种策略或许包括11月升息25个基点，从而推动政策利率回升至英国退欧公投前的水平。在经济放缓的背景下，似乎无法保证在2018年有进一步的行动。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三微幅收高，延续了连创最高收盘纪录的走势，因服务业数据进一步表明，美国经济强劲，提振了对业绩的乐观预期。道琼工业指数涨19.97点，或0.09%，至22,661.64点；标准普尔500指数升3.16点，或0.12%，至2,537.74点；纳斯达克指数涨2.91点，或0.04%，至6,534.63点。

--欧洲股市下滑，西班牙IBEX指数创去年英国退欧公投重创股市以来最大单日跌幅。加泰罗尼亚地区危机带来的冲击从马德里和西班牙银行扩大到更多产业和欧元区，特别是意大利。泛欧STOXX 600指数收低0.08%，西班牙IBEX指数重挫2.9%。德股DAX指数创新高，收高0.53%。英股富时100指数微跌0.01%，法股CAC-40指数收低0.08%。

汇市:

--美元下跌，因投资者在倍受关注的就业报告周五出炉前调整头寸，但今日公布的服务业数据强劲，令美元缩减跌幅。投资者调整头寸，因为相较之前的预期，美国总统特朗普可能任命一位政策立场不那么强硬的人出任下一任美联储主席。美元指数尾盘下跌0.7%，报93.479。美元兑日圆收盘报112.74。

债市:

--美国公债收益率持稳至上涨，此前美国公布的一个服务业数据触及12年高位，抵消了一些对即将公布的非农就业报告的担忧。指标10年期公债收益率尾盘报2.333%，略高于周二尾盘的2.332%。30年期公债收益率 从周二尾盘的2.872%升至2.877%。两年期公债收益率小涨至1.479%。

--西班牙10年期公债收益率升至3月以来最高1.80%，与可比德债收益率差走宽至136个基点，此为4月来最宽水准。西班牙危机也打压意大利公债市场。根据路透数据，10年期意大利公债较可比德债收益率差触及6月来最宽的182个基点。

油市:

--油价下跌，美国原油出口意外增至创纪录的200万桶/日，引发市场担忧全球原油供应过剩。美国原油期货收跌0.44美元，报每桶49.98美元。布兰特原油期货回落0.20美元，报每桶55.80美元。

金属市场:

--金价缩小涨幅，因美元摆脱低位，此前发布的美国服务业数据强劲。现货金收报每盎司1,274.31美元。美国12月期金收高2.20美元，或0.2%，报每盎司1,276.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌触及逾十年最高，因矿场关闭造成的供应紧张以及最大消费国中国需求稳健提振市场。LME三个月期锌收高1.2%，报每吨3,302美元，盘中触及2007年8月来最高的3,308.75美元。LME期铜收盘变动不大，收报6,521美元。(完)