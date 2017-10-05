《路透早报》--10月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月外汇储备(5日2350)

--日本8月加班工资(0000)

--香港9月日经采购经理人指数(PMI)(0030)

--德国8月工业订单(0600)

--法国8月年内迄今预算收支、经常帐收支、经季调贸易收支(0645)

--英国9月Halifax房价指数(0730)

--台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)(0800)

--意大利8月零售销售(0800)

--英国9月抵押贷款利率(1100)

--美国9月非农就业报告(1230)

--加拿大9月就业岗位变动(1230)

--美国8月趸售库存修正值(1400)

--加拿大9月Ivey采购经理人指数(1400)

--美国8月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行官员Chris Salmon在一场金融市场宏观架构会议中演讲(0800)

--俄罗斯央行第一副总裁什韦佐夫举行在线会议(1000)

--英国央行官员Andrew Hauser就创新及金融技术发表演说(1130)

--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演说(1200)

--联邦储备系统主办活动“投资美国劳动力”会议。达拉斯联储总裁柯普朗将发表演说(1645)，亚特兰大联储总裁博斯蒂克参加问答环节(1315)

--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛在“经济复苏及欧元区货币政策”会议中发表演说。这场活动将由欧洲央行管委诺沃特尼主持(1330)

--美国纽约联储总裁杜德利发表题为“货币政策前景以及受教育水平提高对经济流动性的重要作用”的演讲(1615)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说，主题为“全美大都会统计地区生活水平”(1750)

--泰国央行发布货币政策报告

以下为10月5日下午5:00至10月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国国会共和党人推动税改议案，联储官员警告经济威胁

美国国会共和党人加紧推动美国税收制度的改革，与此同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)的官员罕见地公开发表言论，警告特朗普总统的税改计划可能导致通胀和联邦债务难以为继。

由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，这份支出计划包括一项立法工具，可允许共和党人在参议院获得简单多数便可令税改议案获得通过。此外，参议院预算委员会批准了自己的预算决议，并付诸参议院全体表决。预计投票要在10月16日之后。税改进展提振美国股市，主要股指再创收盘纪录新高，因投资者乐观认为，全面税改或可在明年第一季就位。

--欧盟将提交市场扭曲问题报告，目前只针对中国进口产品

欧盟执委会一名官员表示，为限制过于便宜的进口产品进入欧盟，新贸易规定将对中国给予特别注意。正常情况下，倾销意味着出口价格低于国内售价，但欧盟会对“市场严重扭曲”的情况作出例外规定，允许调查机构将出口价格与国际基准价格相比较。

执委会已表示，对于涉嫌存在严重扭曲情况的主要国家，将会提交相关调查报告，不过目前只针对一个国家。一位要求不具名的欧盟执委会官员说。“中国将被首先点名，除中国以外，尚无编写其他国家报告的明确计划。”

--美联储官员重申升息讯号

费城联邦储备银行总裁哈克对CNBC称，他仍然预计12月会加息，且仍预计明年会加息三次，他认为年底时美国经济增速将达到2%上方。另外，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一场金融会议间隙称，只要其它数据直指经济增强，不一定必须看到通胀攀升才能支持今年再度升息。威廉姆斯称今年再升息一次，明年升息三次的路径可能是适当的。他并称，到目前为止对特朗普政府税改想法的分析师显示，这些举措对需求侧的影响最大，而非供应侧。堪萨斯联储总裁乔治称有必要进一步加息。

--西班牙宪法法院下令加泰罗尼亚议会暂停开会，阻挠其宣布独立

西班牙宪法法院周四下令暂缓加泰罗尼亚地区议会下周一的会议，令该地区单方面宣布脱离西班牙独立的计划面临质疑。加泰罗尼亚议会议长Carme Forcadell指责西班牙政府利用法院解决政治问题，并表示该议会不会接受审查。但她称，议会领袖尚未决定是否违抗宪法法院的命令并照常开会。宪法法院的暂停开会命令进一步加剧了西班牙这场自1975年以来最严重的危机。但西班牙金融市场上涨，因投资者认为该命令或可避免加泰罗尼亚直接宣布独立，至少暂时可以。

--美国初请失业金人数下降，出口增加扶助贸易赤字收窄

美国上周初请失业金人数减少1.2万，降幅超预期，经季节性调整后为26万。但飓风哈维和伊尔玛给该数据造成的后续影响，使人们很难看清就业市场现状。另一项商务部公布的数据则显示，尽管受到天气相关影响的干扰，但经济潜在动能强劲。8月贸易逆差收窄，因商品和服务出口急升至逾两年半高位。8月核心资本财订单增幅被上修。

这些数据表明，贸易和企业设备支出，可能在一定程度上扶助抵消预期飓风可能给第三季经济造成的影响。数据公布后，美国公债价格走低，美股上扬。美元指数走强。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘三大股指再创纪录收盘新高，因随着国会接近批准预算决议，对税改的乐观预期增强，且数据进一步显示美国经济强劲。道琼工业指数涨113.75点，或0.5%，至22,775.39点；标准普尔500指数升14.33点，或0.56%，至2,552.07点；纳斯达克指数涨50.73点，或0.78%，至6,585.36点。这是连续第四个交易日三大股指都刷新了纪录收盘高位。

--西班牙股市反弹，带领欧洲股市全面上扬，西班牙IBEX指数收盘急升2.5%，银行股领涨，因对加泰罗尼亚地区的担忧缓解。泛欧STOXX 600指数收涨0.2%，德股DAX指数基本持平，脱离周三触及的纪录高位。英股富时100指数上扬0.54%，法股CAC-40指数收高0.3%。

汇市:

--美元指数升至七周高位，因数据直指美国经济稳健增长，倍受关注的9月就业报告将在周五公布。美元指数升至93.989，为8月17日来最高。美元也受美债收益率攀升支撑。欧元下跌，此前欧洲央行公布会议记录，市场认为会议记录偏鸽派。欧元兑美元下跌0.51%，报1.1699美元。

英镑兑美元下跌近1%，本周表现可能是一年来最差，英国首相特雷莎·梅在保守党年度大会上的演说未能达到预期效果，令市场对她能否有效地领导政府的疑虑加重。

债市:

--美国公债收益率上涨，受助于美国股市持续走高，以及美联储官员对经济发表乐观言论，支持12月再升息一次观点。指标10年期公债收益率尾盘报2.349%，高于周三尾盘的2.332%，30年期公债收益率从2.877%升至2.891%。两年期公债收益率从周三的1.479%升至1.495%。

--西班牙公债收益率大跌，10年期公债收益率一度挫至1.68%低点，势将创4月来最大单日跌幅，因对加泰罗尼亚自治区即将宣布独立的紧张情绪缓解。交易平台MarketAxess旗下数据公司Trax称，西班牙10年期公债是周四交投最活跃的欧元区公债。

油市:

--油价上涨约2%，因沙特和俄罗斯可能延长减产至明年底的迹象，推高美国原油返回每桶50美元以上的水准。布兰特原油收高1.20美元，或2.2%，报每桶57美元。美国原油期货收涨0.81美元，或1.6%，报每桶50.79美元。

金属市场:

--金价下跌，此前强劲的美国经济数据提振美元，增强了美国升息预期。现货金收报每盎司1,267.6500美元，美国12月期金收跌3.60美元，或0.3%，报每盎司1,273.20美元。

--锌价升势失去动能，跌落此前触及的10年高位，但库存减少和需求强劲仍支撑价格。伦敦金属交易所(LME)指标锌价收跌0.4%，报每吨3,288美元。三个月期铅涨1.3%，报每吨2,592美元。三个月期铜收高2.7%，报6,700美元，为近一个月最高。(完)