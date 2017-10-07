《路透早报》--10月7日

[重大数据或新闻]

--美国9月非农就业岗位七年来首次减少，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济活动的最新迹象。但9月失业率下降至4.2%，且薪资增长加快。9月非农就业岗位减少3.3万个(预估为增加9.0万个)。9月失业率为4.2%(预估为4.4%)。9月平均时薪较前月增长0.5%(预估为增长0.3%)。数据未改变美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年12月加息的预期。

--俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报导，朝鲜准备试射远程导弹，相信射程可达美国西岸。该消息盖过了美国9月失业率下降和薪资增长加速的消息，令美元扭转稍早涨势，金价从两个月低位反弹，公债收益率从高位回落，美股标普500指数收盘小跌，终结了六日连创纪录新高走势。

--纽约联储总裁杜德利仍支持逐步加息，称飓风对美国经济只会造成温和影响，随着时间的推移会提振经济成长。

* 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗认为最终联邦基金利率将在2.5%左右。他还表示，9月非农就业岗位受飓风因素影响减少的情况可能是暂时性的，通胀压力正在积累。

* 亚特兰大联储总裁博斯蒂克仍预计今年年底前再加息一次, ，但不是坚持不变的。如果经济继续如预期增长，将放心在12月加息，但“以前数据有过意外”。

* 圣路易斯联储总裁布拉德称担心不顾通胀疲弱对升息的热情造成政策错误，妨碍通胀达到联储目标。

--周五其他的重要经济数据和新闻包括：

* 美国商务部公布，美国8月趸售库存修正后较前月增长0.9%，预估为增加1.0%，前值为增长1.0%。

* 美联储公布，美国8月消费者信贷增加130.6亿美元，预估为增加160亿美元，7月修正为增长177.2亿美元，前值为增加185亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大9月就业岗位增加1万个，全职就业增加11.2万个。加拿大9月失业率为6.2%，8月为6.2%。

--美国财政部发布美国资本市场改革计划蓝图，包括鼓励企业上市等一系列措施。

--欧洲央行称，将开始公布其企业债券持仓情况的更多详细信息，此前欧洲和各国议员施压，要求这项购买更加透明。

--日本央行9月公债持有规模较前月减少，这是自2013年祭出大规模刺激计划以来首见，表明日本央行正稳步减慢公债购买。

--沙特油长称，沙特希望在11月OPEC会议前就3月限产协议到期时如何操作同俄罗斯达成协议。俄罗斯能源部长诺瓦克说，俄和沙特对油市没有不同意见，但需进一步讨论，很有可能采取协同行动。

--标准普尔确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定；确认法国“AA/A-1+”评等，展望为稳定。穆迪确认意大利“BAA2”评等，维持负面评等展望，称短期经济成长前景强于预期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五收盘小跌，终结了八连涨走势，因美国非农就业岗位七年来首降，打击了市场人气；制药股下跌，因担心来自亚马逊的竞争。道琼工业指数收跌1.72点，或0.01%，至22,773.67点；标准普尔500指数挫2.74点，或0.11%，至2,549.33点；纳斯达克指数收涨4.82点，或0.07%，至6,590.18点。

--欧洲股市收低，但本周连续第四周周线上扬，因对本地区经济复苏的信心，盖过了对西班牙加泰罗尼亚危机的忧虑，后者的影响仅局限于西班牙股市。泛欧STOXX 600指数周五下跌0.4%，但周线上升0.3%。德国DAX指数下滑0.1%，稍早该指数创新纪录高位，受助于工业订单数据强劲。本周，西班牙IBEX指数下挫1.9%。

汇市:

--美元下跌，因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹，逆转了美元稍早的涨势。美国就业报告显示9月薪资升幅超过预期，带动美元稍早走高。美元兑日圆盘中跳升至113.43日圆，此为7月14日来最高，后回落至112.71美元。欧元兑美元跌至8月17日来最低1.1670美元，后回升至1.1726美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的数据显示，因受飓风哈维和伊尔玛影响，美国上月的就业岗位减少，但报告中关于失业率和薪资增长部分的内容，说明劳动力市场仍在改善。美国10年期公债收益率尾盘报2.369%，高于周四的2.35%，但收益率从2.4%之上的5月11日以来最高水平回落。30年期美债收益率报2.904%，脱离了8月1日以来最高的2.933%。两年期美债收益率离开九年高位，尾盘报1.512%。

--西班牙对警方镇压加泰罗尼亚地区的独立公投作出道歉，周五缓解了对西班牙金融资产的抛售，尽管在美国公布了有喜有忧的就业报告后全球公债收益率全面上涨。西班牙10年期公债收益率周五稍早上涨最多7个基点，稍后缩小涨幅，至同其他欧债收益率涨幅一致。其他10年期欧债收益率上扬3-4个基点。德国10年期公债收益率升4个基点至一周高位，略高于0.50%。

油市:

--油价下挫逾2%，布兰特原油期货结束16个月来最长周线升势，因供应过剩忧虑重新浮现。布兰特原油期货收挫2.4%，或1.38美元，报每桶55.62美元，本周下挫3.3%，结束五周连升，这是去年6月来最长周线升势。美国原油期货跌1.50美元或3%，报每桶49.29美元，本周重挫4.6%。

金属市场:

-- 金价从两个月低位反弹，因俄罗斯一篇有关朝鲜准备试射远程导弹的报导引发了忧虑，美元转跌也给金价提供了支撑。1840 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,273.06美元，美国12月期金收高0.1%，报1,274.90美元。稍早，金价跌至两个月低位1,260.16美元。本周金价下跌0.5%，将录得连续第四周下跌，为今年以来的最长跌势 。

--期铜录得8月底以来最大周度升幅，受对主要消费国中国需求强劲的预期支撑，但美元走强限制升幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜周五收跌0.5%，报每吨6,667美元，此前升至9月12日以来最高的6,724美元。今年迄今铜价升逾20%，本周涨2.9%。(完)