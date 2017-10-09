《路透早报》--10月9日

资料图片：2013年10月，伦敦圣詹姆斯公园，三人在秋天的林荫道上慢跑。REUTERS/Luke MacGregor

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国财新9月服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--德国8月工业生产(0600)

--欧元区10月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国9月就业趋势指数(1400)

--英国9月BRC同店零售销售(2301)

--日本8月未经季节调整的经常帐(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委劳滕施莱格在霍恩海姆大学发表演讲(1600)。

--欧元集团会议(1300)，欧洲央行总裁德拉吉以及执委科尔参加。

--欧洲央行执委莫尔许在米兰Bocconi大学举办的第九届国际银行业大会上就银行业和金融监管发表主旨讲话(0745)

以下为10月6日下午5:00至10月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国9月就业数据难堪，但美联储官员仍考虑12月升息

美国劳工部周五称，上月非农就业岗位减少3.3万个，休闲娱乐/酒店餐饮业的岗位降幅创纪录。9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济活动的最新迹象。飓风哈维和伊尔玛并未给失业率造成冲击，9月失业率下降0.2个百分点至4.2%，为2001年2月来最低。数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格下滑，美股小跌。

但美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周五暗示，他们持续预期美国未来将会逐步升息，认为上月就业人口减少是受到严重飓风季的暂时冲击，重申他们预期通胀将会走强。“尽管通胀目前略低于我们的中长期目标，我认为持续逐步解除货币政策宽松是合适作法，”纽约联邦储备银行总裁杜德利表示。

--特朗普称，对付朝鲜只有一个办法能奏效

美国总统特朗普周六表示，先前几任政府与朝鲜对话都没有成果，对付朝鲜“只有一个办法能奏效”。特朗普并未说明他所指为何，但他的评论似乎进一步暗示他心里想的是采取军事行动。白宫发言人Sarah Sanders周六被问及特朗普的推文时，称她无法在总统的评论上多说些什么。

周五俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报导，朝鲜准备试射远程导弹，相信射程可达美国西海岸。该消息盖过了美国9月失业率下降和薪资增长加速的消息，令美元扭转稍早涨势，金价从两个月低位反弹，公债收益率从高位回落，美股标普500指数收盘小跌，终结了六日连创纪录新高走势。

--西班牙首相拉霍伊称，不排除依宪法取消加泰罗尼亚自治权

西班牙首相拉霍伊周六表示，若加泰罗尼亚宣布独立，不排除动用宪法权限解除加泰罗尼亚自治地位；在此同时有数以万计的民众走上街头，要求谈判解决此事。目前为止，拉霍伊未明确表态他是否会动用宪法第155条，该条规定将让他有权解除地方政府，并举行新的地方选举。加泰罗尼亚当局表示，投票民众中约有九成支持加泰罗尼亚自西班牙独立。

--美国商务部支持对庞巴迪飞机课税300%，加拿大英国跳脚

美国商务部已将对加拿大庞巴迪CSeries喷气式飞机拟议征收的贸易关税调高至近300%，确认波音申诉的有效性；波音指控庞巴迪接获非法补贴，并以“夸张的低价”倾销这些飞机。提议中的税率要先获得美国国际贸易委员会(ITC)确认才能实施，预定明年初裁定。一名英国政府发言人周六表示，“这是一份令人失望的声明，但鉴于上周宣布的初步裁定站在波音那边后，这结果不太令人意外。”加拿大外交部表示，波音“操弄美国贸易救济制度”，以排除CSeries在美国竞争。

庞巴迪股价周五收盘略涨至2.21加元。部分分析师表示，市场对此决定反应冷淡，暗示市场认为这一惩罚性关税可能不会实际执行。

--东京都知事小池百合子预计所在党派不会提出首相人选

日本竞选活动将于10月10日正式拉开帷幕。朝日新闻周六刊出对日本东京都知事小池百合子的采访稿，她预计在10月22日大选的竞选活动期间，她所在新保守党派不会提出首相人选，这为最终支持来自首相安倍晋三党派的议员留出了可能。

--沙特希望在11月OPEC会议前就限产协议走向达成一致

沙特能源部长法力赫周五表示，沙特希望在11月石油输出国组织(OPEC)会议前，与俄罗斯和其他主要产油国就全球减产协议到期后的走向达成一致。“我希望在11月30日会议前，在接下来的几周与俄方协调，以达成一致，”法力赫对俄罗斯能源部长诺瓦克表示。诺瓦克说，俄罗斯和沙特对油市没有不同意见，但需进一步讨论，很有可能采取协同行动。

OPEC秘书长巴尔金都周日表示，明年该组织和其他产油国可能需要采取“一些非常规举措”来恢复油市的平衡。巴尔金都表示，对于2018年3月以后继续执行减产协议的咨询工作已经展开，在该组织11月30日的维也纳会议上，可能有更多产油国加入减产协议。他还表示，免受减产协议约束的尼日利亚和利比亚“正在迈向产量全部恢复”，之后则可能加入该协议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五收盘小跌，终结了八连涨走势，因美国非农就业岗位七年来首降，打击了市场人气；制药股下跌，因担心来自亚马逊的竞争。道琼工业指数收跌1.72点，或0.01%，至22,773.67点；标准普尔500指数挫2.74点，或0.11%，至2,549.33点；纳斯达克指数收涨4.82点，或0.07%，至6,590.18点。

--欧洲股市收低，但本周连续第四周周线上扬，因对本地区经济复苏的信心，盖过了对西班牙加泰罗尼亚危机的忧虑，后者的影响仅局限于西班牙股市。泛欧STOXX 600指数周五下跌0.4%，但周线上升0.3%。德国DAX指数下滑0.1%，稍早该指数创纪录新高，受助于工业订单数据强劲。本周，西班牙IBEX指数下挫1.9%。

汇市:

--美元下跌，因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹，逆转了美元稍早的涨势。美国就业报告显示9月薪资升幅超过预期，带动美元稍早走高。美元兑日圆盘中跳升至113.43日圆，此为7月14日来最高，后回落至112.71美元。欧元兑美元跌至8月17日来最低1.1670美元，后回升至1.1726美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的数据显示，因受飓风哈维和伊尔玛影响，美国上月的就业岗位减少，但报告中关于失业率和薪资增长部分的内容，说明劳动力市场仍在改善。美国10年期公债收益率尾盘报2.369%，高于周四的2.35%，但收益率从2.4%之上的5月11日以来最高水平回落。30年期美债收益率报2.904%，脱离了8月1日以来最高的2.933%。两年期美债收益率离开九年高位，尾盘报1.512%。

--西班牙对警方暴力镇压加泰罗尼亚地区的独立公投作出道歉，周五缓解了对西班牙金融资产的抛售，尽管在美国公布了喜忧参半的就业报告后全球公债收益率全面上涨。西班牙10年期公债收益率周五稍早上涨最多7个基点，稍后缩小涨幅，至同其他欧债收益率涨幅一致。其他10年期欧债收益率上扬3-4个基点。德国10年期公债收益率升至一周高位，略高于0.50%。

油市:

--油价下挫逾2%，布兰特原油期货结束16个月来最长周线升势，因供应过剩忧虑重新浮现。布兰特原油期货收挫2.4%，或1.38美元，报每桶55.62美元，本周下挫3.3%，结束五周连升，这是去年6月来最长周线升势。美国原油期货跌1.50美元或3%，报每桶49.29美元，本周重挫4.6%。

金属市场:

-- 金价从两个月低位反弹，因俄罗斯一篇有关朝鲜准备试射远程导弹的报导引发了忧虑，美元转跌也给金价提供了支撑。现货金收升0.6%，报每盎司1,275.3美元，美国12月期金收高0.1%，报1,274.90美元。稍早，金价跌至两个月低位1,260.16美元。本周金价下跌将近0.3%，录得连续第四周下跌，为今年以来的最长跌势 。

--期铜录得8月底以来最大周度升幅，受对主要消费国中国需求强劲的预期支撑，但美元走强限制升幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铜周五收跌0.5%，报每吨6,667美元，此前升至9月12日以来最高的6,724美元。今年迄今铜价升逾20%，本周涨2.9%。(完)