《路透早报》--10月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲9月NAB企业信心指数(0030)

--经济观察者调查9月日本服务业景气判断指数(0500)

--瑞士9月失业率(0545)

--德国8月贸易收支(0600)

--法国8月工业生产(0645)

--英国8月工业生产和全球商品贸易收支(0830)

--全美独立企业联盟(NFIB)9月小型企业信心指数(1000)

--加拿大9月房屋开工年率(1215)和8月建筑许可(1230)

--日本8月核心机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)发表有关“美国资产负债表正常化”的讲话(0110)。

--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话(1200)。

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际货币基金组织(IMF)做小组发言(1800)。

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节(0000)。

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发表演说(1400)。

--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

以下为10月9日下午5:00至10月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行应逐步结束资产购买--强硬派执委劳滕施莱格

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买，并以最终结束购债计划为目标。她表示压低通胀的因素是暂时性的，因此即便仍需要保持耐心和刺激政策，也无需继续扩大欧洲央行的资产负债规模。此时距离央行决策者开会决定是否缩减刺激仅剩几周时间。她还指出，鉴于借贷成本低且增长稳健，通胀回升至目标水平只是时间问题，欧洲央行已经可以开始为结束非常规措施制定计划。她的讲话提振了欧元走势。

--OPEC秘书长称看到油市再平衡的明确证据，需求前景光明

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一表示，由于OPEC坚守限产协定，石油市场正在迅速重新平衡，已经几乎完全消除精炼油品供应过剩的情况。巴尔金都还指出，美国页岩油产量增长相较2017年上半年已有所放缓，而且在减产努力的推动下，全球需求增长可能进一步上修。此言连同他周日有关更多产油国可能加入减产协议的表态，推动油价上扬。

--英国国家统计局将第二季单位劳动成本年增幅上修至2.4%

英国国家统计局(ONS)表示，先前错误低估了劳动市场成本增幅。劳动成本增速是英国央行考虑下月是否升息时的关注数据之一。ONS的修正后数据显示，英国第一季单位劳动成本增幅为3.5%，第二季的2.4%增幅为2016年第一季以来最低。该消息巩固了英国升息的预期，推动英镑周一反弹。

--特雷莎·梅安抚企业高管，称退欧后一定会有两年过渡期

消息人士对路透表示，英国首相特雷莎·梅周一对商界领袖表示，可以肯定在英国退出欧盟后，将会有两年的过渡期。她会见了葛兰素史克美占、沃达丰、汇丰控股等多家大企业的高管，听取他们对于英国退欧之后与欧盟关系方面的要求。“从她的角度来说，过渡协议是不需要协商的...企业应该把这两年过渡期视为肯定无疑的”，消息人士称。特雷莎·梅办公室一位发言人也表示，“政府的目标是实现平稳有序的退欧”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘从纪录高位回落，因微软等科技股上涨未能抵消通用电气(GE)和医疗保健类股下跌带来的影响。标普医疗保健类股指数下跌0.67%，受压于医疗设备制造商Medtronic急挫3.61%，此前公司警告称，季度业绩将受到影响，因其波多黎各业务受到玛丽亚飓风打击。

道琼工业指数收跌12.6点，或0.06%，至22,761.07点；标准普尔500指数挫4.6点，或0.18%，至2,544.73点；纳斯达克指数收挫10.449点，或0.16%，至6,579.731点。

--欧洲股市上涨，德国DAX指数创纪录新高，西班牙IBEX指数触及一周来最高水平，因围绕加泰罗尼亚的政治风险疑虑减弱。

泛欧STOXX 600指数涨0.2%，此前连续四周周线上扬，德国DAX指数涨0.16%，至历史最高收盘点位。西班牙IBEX指数反弹0.5%。英镑小幅反弹，给英股富时指数带来压力，该指数下跌0.2%。法股CAC-40指数收涨0.11%。

汇市:

--美元兑一篮子货币从10周高位下跌，因欧元上涨，美股从盘初的高位回落。美元指数周一下跌0.1%，报93.668。受德国数据乐观和欧洲央行官员讲话提振，欧元兑美元微升0.1%，报1.1748美元；欧元兑日圆升0.2%，报132.39 日圆。英镑在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显示，要首相特雷莎·梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。

债市:

--美国适逢哥伦布日假期，债市休市。

--西班牙公债收益率跌至一周低位，较可比德债收益率差缩窄，因市场预期加泰罗尼亚本周将较单方面宣布独立的计划作出让步。

西班牙10年期公债收益率下滑最多8个基点，至一周低位1.64%，后微幅上升至1.68%。西班牙10年期公债与可比德债利差缩小至约118个基点，上周曾走宽至136个基点。葡萄牙及意大利公债受到带动，收益率日内下跌3-4个基点，10年期德债收益率跌2个基点，报0.45%。

油市:

--油价上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)产油国暗示可能延长减产协议，令油市长远能恢复平衡。

布兰特原油期货收涨0.17美元，报每桶55.79美元，稍早触及三周低位55.06美元。美国原油期货收高0.29美元，或0.6%，报每桶49.58美元。

金属市场:

--金价上涨，上周失地悉数收复，因美元走软及一关键技术水准表现出韧性，消除了部分下档压力，而中国买家回场也提供了支撑。

现货金收高将近0.7%，报每盎司1283.7美元，美国12月期金收高0.8%，报1,285美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍触及逾两周高位，受美元下滑和钢铁价格上扬支撑，摆脱了最大金属消费国－中国疲弱数据的影响。

LME指标三个月期镍收高4%，报每吨11,015美元，为9月21日来最高，今日升幅为8月16日来最大。期铜较上周五收盘变动不大，报每吨6,665美元。(完)