《路透早报》--10月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月核心机械订单(10日2350)

--台湾9月进出口数据

--澳洲10月消费者信心指数(0030)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)和8月JOLTS职位空缺数(1400)

--新西兰9月食品价格指数(2145)

--英国9月RICS房价差值(2301)

--日本9月银行放款余额和国内企业物价指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--香港行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告

--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议。

--瑞典央行副总裁史金斯利将在Linnaeus大学所举办的会议当中，就瑞典如何受海外情势发展所影响发表评论(0800)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一场会议，发表她对国内外当前货币政策及经济情势的看法(0900)

--欧洲央行执委普雷特将在欧洲货币金融论坛会议发演说(1850)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在2017年国际金融协会(IIF)年会发表讲话。

--纽约联储执行副总裁及市场部主管波特就“美国退出策略”发表讲话(1710)。

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在一个活动上参加讨论(1115)。

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话(1200)。

--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月会议记录(1800)。

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发表讲话(1840)

以下为10月10日下午5:00至10月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--加泰罗尼亚领导人未正式宣布独立，留时间与西班牙当局谈判

西班牙加泰罗尼亚地区领导人周二后退一步，未正式宣布该地区独立，虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在自治区议会的演讲令聚集在外面的数千名独立支持者失望，他们原本期待能听到议会单方面宣布该地区独立。普伊格蒙特对巴塞罗那地区议会称，投票结果证明独立具备民意基础。西班牙政府计划在周三决定对加泰罗尼亚问题的下一步举措，首相拉霍伊正在和其他政党讨论该如何行动。 普伊格蒙特的态度缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧，减轻了市场上的避险情绪，美国公债价格周二缩减涨幅。

--IMF称尽管英美经济可能放缓，全球经济增长仍有改善

国际货币基金组织(IMF)称，今明两年全球经济将可能保持当前的全面上行趋势，大部分地区的经济增长将抵消美国、英国和印度经济的不振表现。IMF将今年的全球经济增长率预估上调0.1个百分点至3.6%，2018年的经济增长率预估上调至3.7%，均高于4月和7月的展望，受贸易、投资和消费者信心增长推动。

欧元区、日本、中国、新兴市场欧洲和俄罗斯的经济增长率预估全部被上调。美国的经济增长前景与IMF的7月报告持平，今明两年的经济增长率预估仍为2.2%和2.3%，因预期中的特朗普政府减税计划还没有真正落实。2017年和2018年欧元区经济增长预期较7月的预测上修了0.2个百分点，分别达到增长2.1%和1.9%，反映出金融环境宽松和政治风险降低带动出口复苏及国内需求上升。IMF还上调中国2022年之前的经济增长预估，假设中国政府将维持扩张性政策。IMF预期中国今明两年分别增长6.8%和6.5%，均比7月时的预估提高了0.1个百分点。

--美国商界忧心NAFTA气数将尽，墨西哥外长对后果提出警告

美国最具影响力的商业游说团体指控，特朗普政府正在制造破坏北美自由贸易协定(NAFTA)的“毒药丸提案”；墨西哥外长则表示，这项区域贸易协定的终止将损及双边合作。墨西哥外长Luis Videgaray表示，倘若NAFTA画下句点，将成为美墨关系的转折点，并影响双方在其他领域的合作。墨西哥披索兑美元周二连续五日走软，并触及6月初以来的最低水位。

--美国军方周二晚间部署B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛--韩联社

韩联社周三报导称，美国军方周二晚间部署两架超音速B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛以展示武力；朝鲜的核武和导弹项目引发紧张局势急剧升温。美国军方未立即证实这一报导。此前，韩联社周二援引消息报导称，美国总统特朗普下月访问韩国时可能前往朝韩边界的非军事区。

另据国际文传电讯社(Interfax)周二报导，朝鲜领导高层告诉到访的俄罗斯议员，朝鲜已经拥有射程达3,000公里的弹道导弹，通过现代化改造后，可以打到美国领土。Interfax引述俄罗斯国家杜马外事委员会成员摩洛佐夫(Anton Morozov)的话报导，他于10月2-6日访问平壤。

--沃尔玛预测2019财年在本土的线上营收将增长约40%

沃尔玛预测，截至2019年1月的财年其在美国的线上营收将增长约40%，整体净营收将增长至少3%。该公司表示，将在两年的时间里回购200亿美元的股票。其还预计截至2018年1月的财年，公司经调整的每股获利介于4.30-4.40美元之间，而2019财年将在此基础上增长约5%。消息带动沃尔玛股价跳升4.47%，至两年高位，并推动道琼工业指数创纪录收盘新高。

--英国第三季经济增速可能稍有加快--智库NIESR

英国国家经济社会研究院(NIESR)预测，今年第三季英国经济增速可能稍有加快。NIESR称，第三季经济可能比前一季度增长0.4%。早些时候公布的英国制造业和建筑业产出数据均好于预期。NIESR的英国宏观经济预测部门主管Amit Kara还表示，下个月英国央行加息“可能性很大”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘道琼工业指数创纪录收盘新高，受助于沃尔玛股价急升，但亚马逊和Facebook下跌，投资者聚焦即将到来的季报期。沃尔玛跳升4.47%，至两年高位，此前公司预告下个会计年度美国市场网络销售额将增加约40%，公司还宣布了200亿美元的股票回购计划。

道琼工业指数收涨69.61点，或0.31%，至22,830.68点，创纪录收盘新高，该指数今年迄今上涨15.5%。标准普尔500指数收升5.91点，或0.23%，至2,550.64点；纳斯达克指数涨7.52点，或0.11%，至6,587.25点。

--欧洲股市几收平盘，投资者为西班牙加泰罗尼亚议会可能单方面宣布独立作准备，如果加泰罗尼亚宣布脱离西班牙，预期将对西班牙金融市场造成震荡。法国股市也大致收平，德股和意大利股市分别下跌0.2%和0.6%，西班牙IBEX股指表现落后，下跌0.9%。泛欧STOXX 600指数收平盘，受助于英股富时100指数收高0.4%，因英国银行股大幅走高。

汇市:

--欧元触及一周高位，因德国8月出口录得一年来最佳月度表现，欧洲央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温。欧元兑美元上涨0.6%，报1.1805美元，为10月2日以来最高。

美元从10周高位回落，因美朝之间就朝核武器问题局势紧张。美国总统特朗普与颇具影响力的共和党参议员科克在推特上的争论， 增加了特朗普提议的税改计划可能受阻的臆测，打压美元。美元指数下跌0.45%，报93.261，盘中触及一周低位的93.137 。

债市:

--美国公债价格缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特宣称加泰罗尼亚有独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对话，缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧。指标10年期公债价格上涨7/32，收益率报2.343%，盘中跌至日内低位2.319% 。

--西班牙公债收益率持于一周低点上方，因投资者等待加泰罗尼亚独立派领导人的讲话。尾盘，西班牙10年期公债收益率升2.5个基点，报1.70%，高于周一低位1.64%。德国10年期公债收益率持平于0.45%，大部份其他欧债收益率几无变动。

油市:

--油价大涨约2%，受沙特减少11月出口以及石油输出国组织(OPEC)和贸易商称油市在经历了多年供应过剩后正恢复平衡带动。沙特将11月原油出口配置减少56万桶/日，遵守了OPEC减产协议承诺。

布兰特原油期货收涨0.82美元或1.5%，报每桶56.61美元，美国原油期货收高1.34美元，或2.7%，报每桶50.92美元。

金属市场:

--黄金价格升至近两周高位，西班牙和朝鲜地缘政治紧张局势和美元走软提供支撑，但对于美联储今年再次升息的预期遏制了金价的升势。现货金收升近0.3%至每盎司1287.46美元，盘中稍早触及9月末以来最高位1,294.25美元。美国12月期金涨0.7%至每盎司1,293.80美元。

--期铜价格触及四周最高水平，因受中国可能出现供应短缺的预期影响，投机者持续买入。中国在7月和8月宣布了包括废金属在内的限制废品进口计划，但不清楚在铜方面的限制有多严格。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.4%，报每吨6,760美元，为9月11日以来最高。期铝收跌0.5%，报2,163美元，因投资者担心中国整治环境污染令工厂关停的影响，将被新产能所抵消。(完)