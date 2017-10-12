《路透早报》--10月12日

资料图片：2015年8月，纽约，孩子们在打篮球，不远处的世贸中心一号楼耸立在曼哈顿下城。REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月银行放款余额(11日2350)

--日本9月国内企业物价指数(11日2350)

--澳洲8月房屋融资(0030)

--法国9月消费者物价调和指数HICP终值(0645)

--欧元区8月工业生产(1000)

--美国一周初请失业金人数/9月PPI(1230)、EIA一周石油库存(1500)及9月联邦预算(1800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开10月第1次例行新闻发布会(0200)

--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团年度大会。IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉举行记者会。英国央行总裁卡尼参加IMF会议(至10月14日)。

--国际金融协会(IIF)年会召开，参加会议或发表演讲的高级官员有：美联储理事鲍威尔(1430)、即将卸任的德国财政部长朔伊布勒(1600)、瑞典央行副总裁史金斯利(1730)、加拿大央行高级副总裁威尔金斯(1915)、欧洲央行执委劳滕施莱格(2010)。

--IMF和彼得森国际经济研究所举办“反思货币政策”会议，参加会议的有：美联储理事布雷纳德(1430)、英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(1945)、欧洲央行总裁德拉吉(1430)以及执委科尔(1945)。

--欧盟司法与内政委员会议(至13日)。

--瑞典央行总裁英韦斯参加布雷顿森林委员会主办的小组讨论(1930)。

--欧洲央行执委科尔参加20国集团(G20)央行副总裁会议。

--欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)参加摩根大通投资者研讨会(1430)。

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克将在“非传统货币政策：经验教训”会议上就“美国资产负债表正常化”发表讲话(0110)。

--墨西哥央行发布货币政策会议记录。

以下为10月11日下午5:00至10月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--9月政策会议记录显示，美联储在通胀问题上的分歧加剧

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。会议记录还显示，官员大多对近期飓风造成的经济影响不以为意。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在这次会议上宣布从本月开始缩减基本是在金融危机后累积起来的大规模资产组合，并一致同意维持利率不变。多位决策者称，在决定未来利率行动时，他们会关注未来几个月的通胀数据。即便如此，美联储称许多决策者仍感觉今年“可能有理由”再升息一次。会议记录公布后，美国股市和美国公债收益率几无变动。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯主张，随着美联储推动扩张性货币政策回归正常，对下一轮升息应采取等待观望的态度。“我确实认为多等一段时间对通胀形势做出更明确判断并无坏处，”埃文斯对记者表示。“我想我们尝试更加努力推动(通胀)上升，可以得到更大的好处，即便通胀率达到2.25%甚至2.5%。我们需要看到通胀数据有明显进展。”

--西班牙首相给予加泰罗尼亚领导人八天时间考虑放弃独立西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立，若届时该地区仍坚持独立，那么他将解除其政治自治权，直接由中央政府管辖。此举可能加剧马德里当局与泰罗尼亚地区政府之间的对立局面，但也暗示着，这场1981年西班牙未遂军事政变以来的最大规模政治危机或许有解决之道。在启动宪法第155条、获授权解散泰罗尼亚地区政府之后，拉霍伊或将要求提前举行地方选举。

--全球金融稳定性改善，但未来暗藏风险--IMF

国际货币基金组织(IMF)表示，全球经济复苏已强化了金融稳定性，但在通胀疲软的背景下，宽松货币及金融条件正在拉高中期风险。IMF还指出，银行业已强化自身的资产负债表；但随着信用息差缩窄、波动性下滑、资产价格上升，风险正在从银行业转至金融市场。IMF说，更长期追逐收益的情况，已增加金融系统对市场和流动性风险的敏感性，使得这些风险高企。

--欧洲央行：延长购债计划更长时间在平静时期更有利--首席经济学家

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，将该央行购债计划延长更长时间，可能在平静时期更加有利。虽然他并未明确支持将资产购买计划延长更长时间、但减少每次购买规模，不过他指出，欧元区正处于数年来最好的状态，正经历着稳健、覆盖面广且有韧性的复苏。他还表示，尽管通胀一直有一些令人鼓舞的迹象，但仍然不成气候，因此还有必要进行刺激。

--OPEC上调全球原油需求预估，暗示明年将出现供应短缺

石油输出国组织(OPEC)调高了2018年对该组织的原油需求预估，并称其与非OPEC产油国达成的减产协议正在缓解供应过剩的局面，暗示明年市场将呈现供应短缺的情况。OPEC在其月度报告中称，馏分油库存处于低位，且天气预报显示今年冬季将更为寒冷，将为市场提供支撑。寒冷天气将提振馏分油需求。OPEC预计，明年全球对其原油的需求量将为每日3,306万桶，较上次预估高出23万桶。这是OPEC连续第三次在月报中提高需求预估。该报告显示出OPEC官员对减产效果的信心上升。然OPEC仍未预期价格会上涨，报告称明年油价将保持在每桶50-55美元。周三布兰特原油LCOc1上涨至每桶57美元附近。

--EIA下调明年全球石油日需求增长预估，同时上调美国原油产量增长预估

美国能源资料协会(EIA)在其月报中将2018年全球石油日需求增长预估下调11万桶至158万桶，2017年全球石油日需求增长预估维持不变，为135万桶。

报告还预计，明年美国原油产量增幅将大于之前的预估，日产量预期增长68万桶至992万桶，上月预计为按年增加59万桶至984万桶。EIA预计，2017年美国原油日产量增长38万桶至924万桶。另外，EIA将2017年美国石油日需求增长预估从之前的35万桶下修至23万桶，预计2018年美国石油日需求增长42万桶。

--德国政府将2017年GDP增速预估上调至2.0%--经济部

德国经济部表示，政府已将今年经济增长预估由之前的成长1.5%上调至2%。此外，亦预期明年德国经济增长率将为1.9%，高于此前预期的1.6%。德国预计2017年出口增速为3.5%，2018年出口增速为4.0%，预计2017年进口增速为4.4%，2018年进口增速为4.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小幅收高，三大股指刷新收盘纪录，标普500指数的板块走势显示投资者青睐所谓的防御类股。尽管美联储发布9月会议记录，股市对此无甚反应，但有关一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人的报导扶助股指收盘接近日内高位。

道琼工业指数收涨42.21点，或0.18%，至22,872.89点；标准普尔500指数收升4.60点，或0.18%，至2,555.24点；纳斯达克指数上涨16.30点，或0.25%，至6,603.55点。

--欧洲股市收平，但西班牙股市强劲反弹，在加泰罗尼亚没有正式宣布从西班牙独立出去后，市场希望欧元区这一第四大经济体的政治危机可能降温。西班牙IBEX股指升1.3%，泛欧STOXX 600指数收平，欧元区绩优股指数收高0.2%。英股富时100指数微跌0.06%，德股DAX指数上扬0.17%，法股CAC-40指数收低0.02%。[.EUCN]

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跌至两周低点，美联储最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度，尽管担心通胀疲弱。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据，再决定未来是否加息 。美元指数跌约0.4%，报92.937，盘中触及9月26日来最低。欧元兑美元盘中触及两周高位1.1864美元，纽约尾盘报1.1863美元，较周二上涨0.5%。

债市:

--美国公债价格几无变动，此前美联储9月会议记录和市场预期一致，且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。指标10年期公债价格尾盘上升2/32，收益率从周二的2.345%降至2.339%。

--西班牙公债上涨，此前加泰罗尼亚地区领导人未正式宣布从西班牙独立出去，欧元区第四大经济体政治危机有所缓和。据Tradeweb的数据，西班牙10年期公债收益率下跌6个基点至1.64%。10年期西班牙和德国公债收益率之差收窄至117个基点，上周高见136个基点。较高评等的欧洲公债收益率受大量新债进场影响上涨，德国10年期公债收益率升3个基点，报0.47%。

油市:

--油价连续第三日上涨，因石油输出国组织(OPEC)预计明年需求将升高，且库尔德紧张局势升温支撑了油价。布兰特原油上涨0.33美元，或0.6%，结算报价每桶56.94美元。美国原油上扬0.38美元，或0.8%，结算报价每桶51.30美元。

金属市场:

--金价延续升势，此前美联储发表的9月会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。现货金收涨逾0.3%，报每盎司1291.7美元，美国12月期金在会议记录发布前收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,288.90美元。

--期铜升至一个月高位，受助于美联储发布会议记录前美元下跌，投资者关注主要金属消费国中国下周开始的中国共产党第十九次全国代表大会。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.6%，报每吨6,801美元，盘中触及9月8日以来最高的6,817.50美元。锌价收跌1.8%，报每吨3,219美元；铝价下跌1.5%，报2,130美元。(完)