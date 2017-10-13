《路透早报》--10月13日

[今日看点]

资料图片：2010年5月，纽约证交所大楼上悬挂的美国国旗。REUTERS/Lucas Jackson

经济数据(GMT时间)：

--中国9月贸易数据

--德国9月CPI终值(0600)

--瑞士9月生产者/进口物价(0715)

--意大利9月HICP终值(0800)

--美国9月CPI/零售销售(1230)、8月企业库存(1400)和10月密西根大学消费者信心指数初值

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家工商总局就2017年前三季度市场环境形势相关情况举行发布会。(0200)

--中国农业部就十八大以来种业改革创新有关情况举行发布会。(0200)

--欧洲央行执委劳滕施莱格、美国财长努钦将分别在国际金融协会(IIF)会议中发表演讲；英国央行官员Victoria Saporta亦将出席该会议(1810)。

--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团理事会秋季会议(至10月15日)，欧洲央行总裁德拉吉、执委科尔以及瑞典央行总裁英韦斯、副总裁史金斯利和扬松均参加。

--欧洲央行执委莫尔许参加卢森堡大学主办的“塑造欧洲未来”会议的圆桌讨论(0930)。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场研讨会(1415)。

--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼出席20国集团(G20)和IMF活动。(1200)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济和货币政策发表演讲(1425)。

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA机构2017年固定收益管理会议的活动(1530)。

--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(2030)。

--波士顿联邦储备银行主办一场以自由和货币政策为主题的论坛。波士顿联储总裁罗森格伦将致开幕词。美联储理事鲍威尔将发表演讲。(1230)

以下为10月12日下午5:00至10月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国生产者物价和劳动市场表现强劲，支撑美联储12月升息预期

美国9月生产者物价指数上涨，因飓风导致德克萨斯州炼厂生产中断，汽油价格创下逾两年来最大升幅。劳工部公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，也是因服务成本增加而上升。趸售汽油价格继8月上涨9.5%后，在9月大涨10.9%，创下2015年5月来最大涨幅，为商品价格0.7%的涨幅贡献了三分之二。周四公布的其他数据显示，上周初请失业金人数降至逾一个月低位，因飓风哈维和伊尔玛带动德州和佛罗里达州的请领失业金人数的影响继续消退。

尽管飓风影响该数据，但趸售通胀和劳动市场均展现整体强劲迹象，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有可能在12月再次升息。数据公布后，美元指数小幅上涨，投资者等待周五将公布的9月消费者通胀数据。美国公债价格略升，美股几近持平。

--摩根大通和花旗的消费信贷损失拨备上升，获利前景因此蒙阴

摩根大通和花旗集团表示，他们已为第三季的信用卡贷款损失提列出了更多资金，这加剧了外界对于消费者负债的担忧，并使其高出分析师预估的获利失色。第三季，摩根大通为信贷损失计提的拨备上升14%，该行称其中大部分都来自信用卡业务，而花旗计提的拨备较上年同期增加了15%。这两家银行均表示，拨备增加属于信贷周期的正常现象，而不是消费者承压的迹象，但这种解释并不能打消分析师的疑虑。

尽管两家大行公布的业绩均超过分析师预估，但股价依然收低，摩根大通收低0.9%，花旗大跌3.4%，两个个股对标普500指数的拖累都较大，标普金融股指数收挫0.7%。

--日央行总裁称该行决意维持超宽松政策，与欧美央行分道扬镳

日本央行总裁黑田东彦强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始缩减大规模、危机模式下的货币刺激政策。黑田东彦看好日本经济，指称经济温和增长，收入增加使得企业和家庭支出上升。但他表示，尽管经济如此好转，但通胀和薪资增长令人失望地低迷。他表示，相信经济增长转强、产出缺口收窄和就业市场趋紧最终将会推高通胀。

--美国圣路易斯联储总裁认为美联储应扞卫通胀目标，否则或有损信誉

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美联储需要明确扞卫其2%通胀目标并停止升息，直到物价上升的速度加快脚步。他在接受路透专访时表示，美联储若持续坚持“正常化”，并在没有更好的证据显示物价正在增强的情况下升息，其冒着失去信誉，以及或许会造成经济衰退的风险。他称，今年美联储青睐的通胀指标持续疲弱，这意谓着“我们或多或少失去了过去两年来朝2%目标迈进的所有进展”。在这样的环境下持续升息“可能向市场释出通胀目标并不那么重要的讯息”。

--欧洲央行总裁德拉吉为低利率承诺辩护，德国主张该政策不应持续太久

欧洲央行总裁德拉吉为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。德拉吉表示，承诺在结束购债后“一段长时间”维持利率在当前水准，这对控制借款成本至关重要。他的这番言论表明，即便欧元区利率决策者决定推进预期中的削减购债，但在10月26日的会议上，欧洲央行传递的政策讯息仍可能出现这一措辞。德国央行总裁魏德曼则表示，“(超低利率)不应该持续过久，在经济好转时，就该迅速而坚定地关上货币政策的水龙头”。

另据消息人士透露，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四微幅收跌，因在摩根大通和花旗发布季度业绩后，银行股下挫；美国电话电报公司急挫6%，此前公司称上季用户减少。摩根大通收低0.9%，花旗大跌3.4%，两个个股对标普500指数的拖累都较大，标普金融股指数收挫0.7%。

道琼工业指数收跌31.88点，或0.14%，至22,841.01点；标准普尔500指数收挫4.31点，或0.17%，至2,550.93点；纳斯达克指数收低12.04点，或0.18%，至6,591.51点。

--德国指标股指DAX指数在其30年历史中首次升穿13,000点，因股票估值相对有吸引力，以及对全球经济成长的乐观情绪持续吸引投资者。出口股权值较重的德国DAX指数最高升0.2%，至13,002点，收盘涨0.1%。德国股市市值达1.2万亿欧元，为欧元区最大股市。泛欧STOXX 600指数持平。英股富时指数创纪录收盘新高，升0.3%。法股CAC-40指数收低0.03%。

汇市:

--美元兑一篮子货币勉力抵住了连续五日下跌的颓势，因投资者静待周五出炉的美国通胀报告，该数据可能对美国下次升息提供更多线索。美元指数上涨0.06%，至93.074。另外，英镑兑美元升逾1美分，触及八日高位，分析师指因德国商报报导，欧盟可能给予英国一个两年过渡性退欧协议。英镑尾盘升0.31%，报1.3262美元。

债市:

--美国公债价格上涨，此前财政部标售120亿美元公债获强劲需求，投资者在周五发布CPI数据前调整头寸。30年期公债标售得标利率略低于标售前二级市场水平，得标倍数为2.53，为2015年9月以来最高。指标10年期美债价格升5/32，收益率报2.327%，周三尾盘为2.345%。

--意大利借贷成本降至近三周来最低，此前该国政府在有争议的选举法相关的信任投票中赢得胜利。该法案可能对反建制的五星运动不利。意大利10年期公债收益率跌7个基点，至9月25日以来最低位2.10%左右，后回升至2.12%。这使意大利10年期公债较可比德债收益率差缩窄至约168个基点。葡萄牙10年期公债收益率处于2015年12月以来最低水准。西班牙10年期公债收益率持稳于1.64%。

油市:

--油价收低，但从稍早的跌势中反弹，因此前美国能源资料协会(EIA)报告上周美国原油库存降幅超过预期，且周度产量骤降。布兰特原油期货收低0.69美元，或1.2%，报每桶56.25美元。美国原油期货收低0.70美元，或1.4%，报每桶50.60美元。因全球油市收紧，两份原油合约较6月触及的低位反弹了逾20%。

金属市场:

--金价小涨至逾两周高位，因市场焦点转向周五将出炉的美国通胀数据，预计将会为货币政策提供更多线索。现货金收报每盎司1,293.4美元，盘中一度创下9月26日以来的最高水准每盎司1,297.40美元。美国12月期金小涨至每盎司1,296.50美元。

--铜价触及逾一个月以来最高，因对主要金属消费国中国的需求前景保持乐观，推动了买盘。LME期铜收高1.3%，报每吨6,887美元，稍早触及9月8日以来最高的6,903美元。LME期镍收于每吨11,395美元，涨2.3%，盘中触及三周高位的11,425美元。LME期铝收高0.8%，报每吨2,146.50美元；LME锌价收高1%，报每吨3,251美元，铅价收低0.4%，报每吨2,556美元。(完)