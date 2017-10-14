《路透早报》--10月14日

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资料图片：2014年4月，新加坡，人们在路上慢跑，远处是中央商务区的天际线。REUTERS/Edgar Su

--美国9月消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美国联邦储委员会(美联储/FED)官员担忧美国通胀，一度拖累美元走低，美国公债收益率跌至两周低点。但其他经济报告显示9月美国零售销售跳升和10月美国消费者信心调查升至2004年1月来最高，带动美股道琼工业指数和标准普尔500指数的涨势延续至第五周。

--周五的重要经济数据包括：

* 美国劳工部公布，9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%，预估为上涨0.6%。

* 美国商务部公布，9月零售销售较前月增加1.6%，预估为增加1.7%。

* 美国商务部公布，美国8月企业库存较上月增长0.7%，和预估一致，7月修订后为增长0.3%，前值为增长0.2%。

* 密西根大学10月美国消费者信心指数初值升至101.1，为2004年1月来最高，且高于路透调查预估的95.0，9月终值为95.1。

--美联储副主席费舍尔向CNBC表示，12月加息的“可能性很大”，又表示，美国总统特朗普总统应任命叶伦继续担任美联储主席。

* 芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储当务之急是必须将通胀带回到2%目标。

--美国总统特朗普称，根据事实记录，美国宣布决定不再核证伊朗遵守了2015年核协议。他表示，如果短期内看不到伊朗核协议缺陷得到修正，他可以立即终止协议。在特朗普讲话后，美元收复稍早的失地，金价升至两周半高位。

--欧洲央行总裁德拉吉称，通胀进展不够，欧元区仍需要大量货币刺激政策。

＊欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，通胀预期仍有些迟滞，但鉴于经济复苏，可能不需要全套宽松货币政策。

* 德国央行总裁魏德曼称欧洲央行不需要继续购债，未来购债计划路径要看通胀前景。

--欧盟执委会主席容克表示，英国必须承诺支付对欧盟的欠款，才能开始有关退欧后与欧盟关系的谈判。

--美股业绩：

* 按资产计的美国第二大银行美国银行公布第三季获利增长15%，因美国利率升高提振消费者银行业务的表现，而且该行还实现了其成本控制目标。截止9月30日第三季归属于普通股股东的净利升至51.2亿美元，高于上年同期的44.5亿美元。每股盈余升至0.48美元，高于分析师预估的0.45美元。总营收增长约1%至220.8亿美元。

* 富国银行报告季度获利下降18.6%，受此前披露的诉讼费及抵押银行业务营收下滑影响。在截至9月30日的季度，富国银行净利从2016年同期的56.4亿美元降至46亿美元，每股盈余从1.03美元降至0.84美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收高，受助于经济数据良好和科技股上涨，带动道琼工业指数和标准普尔500指数的涨势延至第五周。道琼工业指数收涨30.71点，或0.13%，至22,871.72点；标准普尔500指数收升2.24点，或0.09%，至2,553.17点。纳斯达克指数上涨14.29点，或0.22%，至6,605.80点，创最高收盘纪录。本周，标普500指数升0.2%，道指涨0.4%，纳指升0.2%，为连续第三周上涨。

--欧洲股市触及近四个月最高水准，受拜耳大涨提振，此前拜耳出售部份资产，为其收购孟山都的交易铺平道路。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，连续第五周上涨，钢铁资源股周五上涨也支撑该股指。泛欧STOXX 600指数。德股DAX指数刷新最高收盘纪录，收涨0.1%。

汇市:

--美元兑一篮子货币几无变动，收复稍早的失地。数据显示9月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美联储官员担忧美国通胀，一度拖累美元走低。美元指数升0.02%，至93.072，稍早降至逾两周低位92.749。本周周线下跌约0.75%，是五周内表现最差的一周。美元兑日圆下滑0.37%。欧元下跌0.07%至1.1821美元，英镑触及11日高位。

债市:

--美国公债收益率跌至两周低点，此前美国公布的消费者物价数据显示通胀仍然温和，令原本预计通胀将改善的投资人大失所望。指标10年期美债价格升13/32，收益率报2.278%，为9月27日来最低，周四尾盘为2.323%。

--德债收益率跌至近三周最低水平，此前路透的一篇报导称，欧洲央行决策者大致同意在缩减购债规模同时将购债计划延长至明年。美国通胀数据在午后交易中进一步刺激了公债价格上涨，将收益率全线推至新低。但欧洲的主要焦点仍在欧洲央行。德国10年期公债收益率最多跌3个基点，低见0.4%，本周跌4个基点，势将录得9月初以来最大周度跌幅。大部分欧元区公债收益率全日下跌3-6个基点。

油市:

--油价收于10月以来最高水平，受中国原油进口需求强劲，美国总统特朗普决定不核证伊朗履行核协议，中东地区的其它冲突等利多消息推动。布兰特原油收高0.92美元，或1.6%，报每桶57.17美元，美国原油收涨0.85美元，或1.7%，报每桶51.45美元。两份合约皆收于9月29日以来最高。本周，布兰特原油上涨近3%，美国原油升逾4%。

金属市场:

--金价升至两周半高位，此前美国总统特朗普警告称，他可能最终会终结2015年伊朗核协议，此前发布的疲弱通胀数据减弱了升息理据。现货金周五连续第六日上涨，在1953 GMT，升0.8%，报每盎司1,303.5美元，盘中触及9月26日以来最高的1,302.40美元，本周可望上涨2%。美国12月期金收涨8.10美元，或0.6%，报每盎司1,304.60美元，盘中触及逾两周最高。

--镍价触及一个月高位，因担心中国加大治理空气污染可能要求进一步减产，铝价由升转跌，此前上涨是因有消息称一个中国城市已经下令要求减少产能。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收高2.5%，报11,675美元，盘中触及一个月高位11,725美元。期铝收跌0.6%，报每吨2,134美元，稍早因减产消息上涨。铜价收跌0.1%，报每吨6,882美元，盘中触及一个月高位的6,918.50美元。(完)