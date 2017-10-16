《路透早报》--10月16日

[今日看点]

资料图片：2016年10月，英国西南部的Stourhead，游客在欣赏浓郁的园林秋色。REUTERS/Toby Melville

经济数据(GMT时间)：

--中国9月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--日本8月工业生产修正值(0430)、10月路透短观制造业景气判断指数(2300)

--欧元区8月贸易收支(0900)

--美国10月纽约联储制造业指数(1230)

--韩国9月进出口价格(2100)

--新西兰第三季消费者物价指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁沃尔森发表演说(0700)

--欧盟外交事务委员会会议(0730)

--欧洲央行官员Ignazio Angeloni参加欧洲经济政策论坛小组讨论(1300)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在乔治华盛顿大学法学院发表演讲(1800)

--菲律宾-欧盟企业峰会(2330)

以下为10月13日下午5:00至10月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称正密切关注通胀，将持续缓步升息

美联储主席叶伦表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。“我们将密切关注未来几个月的通胀数据，我最乐观的猜测是，这些疲软的数据不会持续下去。”叶伦同时表示，她预期美国经济在下半年将超越长期趋势，并重申近期飓风对经济所造成的冲击应为时短暂。

波士顿联储总裁罗森格伦周五表示，他一直支持美联储加息，反对制定政策时遵守刻板规定。

--欧洲央行预计通胀将加速，尽管薪资表现疲弱

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧元区通胀将随着经济持续复苏而加速，尽管经济强劲增长与薪资疲弱共存这种脱钩现象令人困惑不解。“我们仍相信，产出缺口逐渐闭合将推动通胀回归我们的中期目标水平，不过这也需要相当宽松的货币政策加以配合，”冈斯坦西欧称。

此外，欧洲央行总裁德拉吉周五称，通胀进展不够，欧元区仍需要大量货币刺激政策。

--美国9月CPI创八个月最大增幅但基础通胀乏力，零售销售跳增

美国9月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.5%，为1月以来最大升幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂的生产后，汽油价格大涨；但基础通胀仍不振。另一份报告显示，美国经济正从飓风哈维和伊尔玛造成的影响中迅速复苏，9月零售销售跳增1.6%，或可令决策者感到宽慰。美国公债价格周五上涨，美股触及纪录高位，美元指数几无变动。

--特朗普不确认伊朗核协议，将由国会决定是否恢复对伊制裁

美国总统特朗普周五拒绝确认伊朗遵守2015年核协议，即便国际观察员予以确认。特朗普此举表明美国对外政策的重大转变，警示其最终可能终止该协议。这样一来，美国国会将决定是否对伊朗重新实施制裁。此举令欧盟盟友和伊朗感到不快。

--经济复苏但薪资增长却迟缓，令全球决策者伤脑筋

国际货币基金组织(IMF)成员国对全球经济表现转强给予温和肯定，但也承认经济尚未脱离困境，仍面临着通胀低迷、潜在增长率偏低和复苏不均衡等问题，这些问题令经济前景笼罩阴云。

IMF成员国还再次呼吁，既然经济危机的最糟糕阶段已经过去，财政政策与结构性改革就应在强化经济复苏方面肩负起更大的责任。

--中国9月信贷超预期M2年内首反弹，经济增长目标无虞政策料续稳

中国9月新增信贷和社会融资规模等数据向好，M2增速也年内首次 出现反弹。业内人士称，未来经济增长仍存压力，但完成全年目标已无虞。目前还需防控影子银行和房地产泡沫等风险，加之美国可能加息缩表，因此即使此前出台定向降准，也未改变货币政策稳健中性基调。另外，在货币紧平衡、金融监管持续背景下，银行超储率处于历史低位，银行创造货币能力受限。当月M2增速虽有反弹，但未来仍将低位运行。

--独家：美国电讯商T-Mobile和Sprint计划宣布合并，先不剥离资产--消息

据知情消息人士，美国电讯商T-Mobile U.S.和Sprint Corp计划宣布一项合并协议，暂时不出售资产；他们希望在监管机构要求作出让步之前，尽可能多地保留旗下频段资产和成本协同效益。

虽然在宣布合并期间企业通常都不公布剥离资产，但T-Mobile和Sprint的做法表明，企业计划进入比较充满挑战的与美国反垄断和通讯监管机构的协商阶段，先不提前作出让步。

--美股业绩：

* 按资产计的美国第二大银行--美国银行第三季获利增长15%，因美国利率升高提振消费者银行业务的表现，该行还实现了其成本控制目标。截止9月30日第三季归属于普通股股东的净利升至51.2亿美元，高于上年同期的44.5亿美元。每股盈余升至0.48美元，高于分析师预估的0.45美元。总营收增长约1%至220.8亿美元。

* 富国银行报告季度获利下降18.6%，受此前披露的诉讼费及抵押银行业务营收下滑影响。在截至9月30日的季度，富国银行净利从2016年同期的56.4亿美元降至46亿美元，每股盈余从1.03美元降至0.84美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收高，受助于经济数据良好和科技股上涨，带动道琼工业指数和标普500指数的涨势延至第五周。道琼工业指数收涨30.71点，或0.13%，至22,871.72点；标普500指数收升2.24点，或0.09%，至2,553.17点。纳斯达克指数上涨14.29点，或0.22%，至6,605.80点，创最高收盘纪录。

本周，标普500指数升0.2%，道指涨0.4%；纳指升0.2%，为连续第三周上涨。

--欧洲股市触及近四个月最高水准，受拜耳大涨提振，此前拜耳出售部份资产，为其收购孟山都的交易铺平道路。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，连续第五周上涨，钢铁资源股上涨也支撑该股指。

德股DAX指数刷新最高收盘纪录，收涨0.1%。英股富时100指数下滑0.28%。法股CAC-40指数收低0.17%。

汇市:

--美元兑一篮子货币几无变动，收复稍早的失地。数据显示9月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美联储官员担忧美国通胀，一度拖累美元走低。美元指数升0.02%，至93.072，稍早降至逾两周低位92.749。本周周线下跌约0.75%，是五周内表现最差的一周。

美元兑日圆下滑0.37%。欧元下跌0.07%至1.1821美元，英镑兑美元触及11日高位。

债市:

--美国公债收益率跌至两周低点，此前美国公布的消费者物价数据显示通胀仍然温和，令原本预计通胀将改善的投资人大失所望。指标10年期美债价格升13/32，收益率报2.278%，为9月27日来最低，周四尾盘为2.323%。

--德债收益率跌至近三周最低水平，此前路透一篇报导称，欧洲央行决策者大致同意在缩减购债规模同时将购债计划延长至明年。美国通胀数据在午后交易中进一步刺激公债价格上涨，将收益率全线推至新低。但欧洲的主要焦点仍在欧洲央行。

德国10年期公债收益率最多跌3个基点，低见0.4%，本周跌4个基点，势将录得9月初以来最大周度跌幅。大部分欧元区公债收益率全日下跌3-6个基点。

油市:

--油价收于10月以来最高水平，受中国原油进口需求强劲，美国总统特朗普决定不核证伊朗履行核协议，中东地区的其它冲突等利多消息推动。

布兰特原油收高0.92美元，或1.6%，报每桶57.17美元，美国原油收涨0.85美元，或1.7%，报每桶51.45美元。两份合约皆收于9月29日以来最高。本周，布兰特原油上涨近3%，美国原油升逾4%。

金属市场:

--金价升至两周半高位，此前美国总统特朗普警告称，他可能最终会终结2015年伊朗核协议，此前发布的疲弱通胀数据减弱了升息理据。

现货金连续第六日上涨，收报每盎司1,304.47美元，本周可望上涨2%。美国12月期金收涨8.10美元，或0.6%，报每盎司1,304.60美元，盘中触及逾两周最高。

--镍价触及一个月高位，因担心中国加大治理空气污染可能要求进一步减产，铝价由升转跌，此前上涨是因有消息称一个中国城市已经下令要求减少产能。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收高2.5%，报11,675美元，盘中触及一个月高位11,725美元。期铝收跌0.6%，报每吨2,134美元，稍早因减产消息上涨。铜价收跌0.1%，报每吨6,882美元，盘中触及一个月高位6,918.50美元。(完)