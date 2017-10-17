《路透早报》--10月17日

[今日看点]

资料图片：2017年3月，卢森堡市概貌。Reuters/Eric Vidal

经济数据(GMT时间)：

--澳洲9月新车销售(0030)

--意大利8月贸易收支(0800)

--英国9月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国10月ZEW经济景气指数(0900)

--欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--美国9月进出口物价(1230)、9月工业生产(1315)、10月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)、8月整体资本净流动(2000)

--韩国9月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中共十九大新闻发言人举行新闻发布会(0830)

--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)

--澳洲央行助理总裁埃利斯参加第九届澳洲和新西兰投资会议小组讨论(0030)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在葡萄牙央行主办的金融稳定会议上发表主旨演讲(0820)

--欧洲央行执委普雷特参加一场国际会议的小组讨论(0930)

--瑞典央行执行委员会会议(1100)

--欧盟一般事务理事会会议

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表讲话(1930)

重要企业财报：

--摩根士丹利、高盛、强生、国际商业机器(IBM)

以下为10月16日下午5:00至10月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美日经济对话为解决贸易摩擦取得进展，强调合作应对朝鲜问题

美国和日本周一举行经济对话，为解决一些长期存在的贸易摩擦取得初步进展，双方强调在朝鲜核武问题上加强合作。该会谈正形塑成为一项测试，考验美日的密切关系能否抵御得住特朗普的“美国优先”贸易政策。

美国副总统彭斯与日本副首相麻生太郎在联合声明中称，日本同意简化对美国汽车出的噪音和排放检测程序，作为优惠处理程序(PHP)计划的一部分。日本并同意解除对美国爱达荷州马铃薯的贸易限制；同时美国则同意解除对日本柿子的限制。

--特朗普物色美联储新主席人选，周四将会见叶伦--消息人士

据一位消息人士称，美国总统特朗普将于周四会见美联储主席叶伦，这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。白宫一名官员上周四称，特朗普已与斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)见面讨论了该职位。消息人士称，目前的候选人名单中还包括美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)、前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)，以及叶伦。白宫幕僚长凯利称，特朗普距离决定美联储主席还有“一段时间”。

彭博周一报导，特朗普上周和泰勒在白宫会面后对后者留下深刻的印象。较之叶伦和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更偏鹰派。受该报导影响，美元和美债收益率上扬。

--路透短观：日本10月制造业信心触及10年高点

路透短观调查周二显示，日本10月制造业者信心反弹，齐平2007年中所及的最高位，进一步显示在日圆疲软及海外需求强劲的扶助下，经济复苏正在积蓄动能。10月制造业景气判断指数为正31，上月为正25；非制造业景气判断指数为正30，上月为正34。

1月制造业和服务业景气判断指数料将分别降至正24和正28，反映出对朝鲜局势、中美经济前景及日本国内政治的担忧。

--特雷莎梅和贾克一致同意应加速推进英退谈判

英国首相特雷莎梅和欧盟执委会主席贾克周一进行会晤，双方一致认为应当加速推进英国退出欧盟的谈判。双方会后发表的联合声明并无多大新意，没有谈及英国与欧盟之间的相互指责。双方都将谈判陷入僵局归咎于对方：特雷莎梅未能详细说明她愿意支付多少费用以了结英国所承担的义务；欧盟顽固地坚持要等到特雷莎梅做出相关承诺，才会讨论未来的贸易协议和过渡安排。

--西班牙高等法院下令拘押独立组织领袖，表明当局态度愈加强硬

西班牙高等法院周一下令拘押了两个最大分裂主义组织的领袖，表明了当局愈加强硬的态度，西班牙当局进一步接近对加泰罗尼亚地区实行中央管辖，以阻拦该地区的独立行动。

这是自10月1日加泰罗尼亚地区独立公投以来，首次发生分裂主义阵营最高领导人物被拘押的情况；高法下令逮捕加泰罗尼亚国民大会(ANC)和草根组织Omnium运动的领导人，且在暴动指控调查出结果之前不得保释。

--独家消息：中国提议直接收购沙特阿美5%股权

消息人士表示，中国提议直接买进5%的沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)股权，此举可能让沙特在考虑沙特阿美上市计划的各种选项时拥有灵活性。行业消息人士对路透表示，中国国有石油公司--中国石油天然气股份有限公司及中国石油化工股份有限公司，在最近几周已致信沙特阿美，表达对直接交易有兴趣。消息人士称，这些公司是包括中国主权财富基金在内的国有财团中的一部分。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周一均创最高收盘纪录，道琼工业指数离23,000点关口差不到50点，因金融股继上周下跌后走高。投资人关注本周稍后大量企业业绩。

道琼工业指数收涨85.24点，或0.37%，至22,956.96点；标准普尔500指数收升4.47点，或0.175%，至2,557.64点；纳斯达克指数上涨18.204点，或0.28%，至6,624.01点。

--欧洲股市大致收平，但西班牙股市跑输，因加泰罗尼亚地区危机和可再生能源公司Siemens Gamesa发布盈警令股价下跌。西班牙IBEX股指下跌0.7%，泛欧STOXX 600指数微幅攀升0.01%，仍然接近上周触及的四个月高位。英股富时100指数收低0.11%。德股DAX指数收涨0.09%。法股CAC-40指数收高0.21%。

汇市:

--美元小幅上涨，因投资者调整头寸，上周五发布的通胀数据令人失望，将美元推至逾两周低位。彭博报导称，斯坦福大学经济学家泰勒在联储主席面试中给特朗普总统留下了深刻印象后，美元也受带动上涨。美元指数升0.22%，报93.287。欧元走弱，此前奥地利大选令保守派库尔茨将成为下一任总理。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前报导称，总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。报导公布后，两年期公债收益率升至1.546%，为2008年11月来最高；美国公债收益率大多升至盘中高位。指标10年期公债价格跌5/32，收益率报2.300%。

--欧元区国家公债收益率大多跌至约一个月最低，受欧洲央行将延长购债时间但缩减购债规模的预期推低。欧元区公债价格普遍上涨，西班牙债市得以从加泰罗尼亚局势的不安情绪中恢复。

德国和意大利10年期公债收益率触及一个月低位，延续了上周后段的走势，因有报导称，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。这将西班牙10年期公债收益率推低2个基点至1.57%，根据路透数据，这是四周最低水平。

欧元区公债市场收益率全线下跌2-4个基点，德国指标10年期公债收益率创一个月低位0.37%。

油市:

--油价上涨1%，因伊拉克武装力量进入库尔德人控制的富产石油的基尔库克，并短暂中断了一些原油生产产能。布兰特原油收高0.65美元，或1.1%，报每桶57.82美元。美国原油收高0.42美元，或0.8%，报每桶51.87美元。

金属市场:

--金价遭遇获利了结由升转跌，此前黄金延续涨势，升穿1,300美元关口至三周高位，因伊朗和朝鲜的紧张局势持续和近期美国经济数据疲弱。现货金收报每盎司1,294美元。美国12月期金收低0.1%,至每盎司1,303美元。

现货钯金收报每盎司972.50美元；盘中稍早升穿1,000美元，至2001年2月以来最高1,010.50美元，受助于中国汽车销售强劲。现货银收报每盎司17.185美元，盘中稍早一度触及9月中以来最高17.46美元。

--伦敦期铜升穿每吨7,000美元，为三年首次，因包括最大金属消费国-中国等公布的经济数据带动了对需求的乐观情绪。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳升3.7%，至每吨7,134美元，稍早触及2014年7月来最高7,177美元。今年迄今期铜大涨约29%，势将创2010年来最大年度升幅。(完)