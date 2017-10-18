《路透早报》--10月18日

[今日看点]

9月17日，远眺纽约曼哈顿。REUTERS/Yuri Gripas

经济数据(GMT时间)：

--韩国8月L货供额(0300)

--英国9月请领失业金人数、截至8月三个月失业率和平均每周薪资所得(0830)

--美国9月建筑许可和房屋开工(1230)

--加拿大8月制造业销售(1230)

--日本9月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十九次全国代表大会

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行“欧元区结构性改革”会议致开幕辞(0810)

--纽约联储执行副总裁Beverly Hirtle在第五届欧盟银行监管和金融改革联合会议上讲话(0930)

--欧洲央行执委Ignazio Angeloni参加第五届金融稳定大会小组讨论(1130)

--欧洲央行首席经济学家普雷特参加有关欧元区结构性改革的小组讨论(1145)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加由金融稳定协会组织的东欧会议(1200)

--美国纽约联储总裁杜德利和达拉斯联储总裁柯普朗参加关于地区经济成长的讨论(1200)

--欧洲央行执委科尔主持有关欧元区结构性改革的小组讨论(1415)

--美联储公布经济状况褐皮书(1800)

--美联储副主席费舍尔在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话

--印尼央行理事会会议(至19日)

重要企业财报：

--eBay、美国运通、美国合众银行、雅培、联合大陆控股公司

以下为10月17日下午5:00至10月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国政府未将中国列为汇率操纵国，但仍名列监测名单

美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕，仍对中国政府的经济政策持批评态度。美国财政部的半年度汇率政策报告称，没有国家被贴上汇率操纵国的标签，但仍将中国列于汇率政策“监测名单”上，尽管2016年以来中国的全球经常帐盈余便在下降。报告还提到中国对美国巨大的贸易顺差。

--特朗普可能在11月初出访亚洲前选定下任美联储主席--消息

知情消息人士透露，总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美联储主席人选，目前入围的候选人共有五人。消息人士称，叶伦是五位候选人之一。其他候选人还包括白宫国家经济委员会主任柯恩、美联储理事瓦尔许、美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。特朗普称，他几乎肯定会在这五名候选人中选出下任美联储主席。

据路透对分析师所做调查显示，略过半数受访者认为美联储理事鲍威尔将成为下任联储主席；但多数受访者表示，现任主席叶伦才是最好的人选。

--美国9月工业生产略微回升，飓风所带来的效应犹存

美国9月工业生产增长0.3%，较8月的下滑0.7%略微反弹，飓风哈维及伊尔玛对生产活动所造成的影响犹存；但在全球经济走强及美元走贬下，工业前景仍然看俏。

此外，美国9月进口物价上升0.7%，创15个月以来最大增幅，输入型通胀正稳定上升；该数据抵销疲软工业生产数据所带来的效应。

--美参议员就奥巴马医保制定跨党派协议，获特朗普支持

美国两名参议员周二宣布，共和党与民主党已就医保改革取得突破，同意恢复向医疗保险公司发放联邦补贴，使奥巴马医保可以继续实施两年，而总统特朗普表示支持这一计划。此前特朗普曾打算取消这项补贴。

--德国智库ZEW称，通胀上扬使得欧洲央行更有可能调整政策

德国智库ZEW称，欧元区通胀加快对德国经济是个好兆头，这样将使得欧洲央行更有可能调整超宽松的货币政策。ZEW表示通胀率再次上升并预计进一步升高，这也预示着正面的经济发展，并称欧洲经济增强改善了德国出口的环境。此前该智库公布的月度调查数据显示，10月德国投资者信心增强。

--重要企业财报：

* 国际商业机器(IBM)季度营收轻松超过分析师预期，因该公司将业务重心转向云和网络安全的策略取得成效。第三季总营收小跌至191.5亿美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第三季营收为186亿美元。业绩公布后，IBM盘后股价大涨3%至151美元，今年迄今该股下挫近12%。

* 高盛获利胜过华尔街的预测，因债券交易降幅低于预期，且投行及投资和借贷业务扶助录得不错的业绩。第三季归属于普通股股东净利为20.4亿美元，合每股盈余5.02美元，上年同期分别为21亿美元和4.88美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测为每股收益为4.17美元。

* 摩根士丹利季度获利增加11%，投资银行与财富管理业务表现强劲，远远抵消了交易减少的影响。该行财富管理业务营收增加8.7%至42.2亿美元，创纪录最佳，投资银行业务营收增加12.7%至13.8亿美元。不过债券交易营收骤降20%至12亿美元，亦未能摆脱行业通病。

* 美国医疗保健企业集团强生季度获利减少11.9%，因成本攀升。第三季净利降至37.6亿美元，合每股盈余1.37美元，上年同期分别为42.7亿美元和1.53美元。但当季营收增加10.3%至196.5亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘多数上涨，道指盘中一度首次升穿23,000点大关，受联合健康和强生业绩强劲驱动，但收盘略低于该点位。道琼工业指数本月一路稳步上涨，迄今已经涨2.6%，势将录得连续第七个月月线涨幅。

道琼工业指数收涨40.48点，或0.18%，至22,997.44点，盘中高见23,002.20点。标准普尔500指数收升1.72点，或0.07%，至2,559.36点；纳斯达克指数下挫0.35点，或0.01%，至6,623.66点。

--欧洲股市下滑，从四个月峰值回落，因商品股走弱，盖过达能和教育企业Pearson等公司受业绩推动的涨势。瑞士信贷也是市场亮点，股价上扬1.2%，因维权投资者RBR Capital Advisorsy在持有瑞士信贷股权仓位后，已经发起分拆这家瑞士第二大银行业者的宣传。

泛欧STOXX 600指数收低0.3%，受累于基本资源类股和能源股走低。西班牙IBEX指数升0.4%。英股富时10指数收低0.14%，此前英国央行决策者的讲话被市场认为偏鸽派。德股DAX指数微幅收低0.07%，法股CAC-40指数收跌0.03%。

汇市:

--美元指数升至一周高位，因市场臆测总统特朗普青睐提名一位倾向以较快速度加息的美联储主席人选。美元还受到美国两年期公债收益率周二触及九年高位支撑。美元指数触及一周高位93.729，纽约尾盘报93.488，升0.2%。

受美元走强打压，欧元兑美元跌至一周低点1.1734美元，自上月触及两年半高位后已经回落约3%；尾盘跌0.2%，报1.1770美元。英镑自周四来首次跌穿1.32美元，此前英国央行决策者的讲话被市场解读为偏鸽派。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)曲线趋平，两年期公债收益率触及2008年11月来最高水准，较长期公债收益率下跌。五年期公债收益率触及10月6日来最高水准，而30年期公债收益率降至9月27日来最低，这令五年期和30年期公债收益率差降至2007年11月来最低83.94个基点。两年期和10年期公债收益率差跌至2016年8月来最低。

--意大利政治发展扶助其公债与德债收益率差降至逾三周最低164个基点，成为欧元区内日内表现最好的公债之一。意大利10年期公债收益率跌4个基点至2%。

多数欧债有买需，因预计欧洲央行将审慎地缩减其刺激政策，不过意大利公债跑赢其他南欧公债。德国10年期公债收益率尾盘报0.36%，日内下跌1个基点。其他高评等欧债收益率下跌1-2个基点。

油市:

--油价收盘大致持稳，因对美国产量和出口增加的预期，抵消了对伊拉克和库尔德武装力量之间的冲突可能威胁伊拉克原油产量的担忧。布兰特原油升0.06美元，或0.1%，报每桶57.88美元。美国原油升0.01美元，报每桶51.88美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，因市场臆测美联储主席叶伦的最终接班人会主张更积极升息。现货金收报每盎司1,284.81美元，盘中曾跌至1,281.31美元。美国12月期金收低16.80美元，或1.3%，至1,286.20美元，盘中触及一周低位1,283.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌价格跌至逾三周低点，因美元走强和库存增加，凸显供应不断增加会缓解短缺问题的担忧。期锌收盘大跌3.4%，报每吨3,085美元，今日跌幅为六个月最大；盘中触及9月22日来最低3,054美元。

期铜跌1.5%，报每吨7,027美元，在周一创下八个月最大单日升幅后今日遭遇获利了结。期铝逆市收高0.2%，报每吨2,140美元。期镍收低0.8%，报11,765美元。铅价大跌1.9%，报2,492美元。锡价下挫1.2%，报20,350美元，盘中触及两个月低点19,885美元。(完)