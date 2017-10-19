《路透早报》--10月19日

[今日看点]

2017年9月24日，意大利Rimini，一名女子清晨时分沿着海滩跑步。REUTERS/Max Rossi

经济数据(GMT时间)：

--日本9月贸易收支(18日2350)

--中国9月银行结售汇、银行代客涉外收付款数据

--澳洲9月就业报告(0030)

--瑞士9月贸易收支(0600)

--香港7-9月失业率(0830)

--英国9月零售销售(0830)

--美国一周请领失业金人数(1230)、10月费城联储制造业指数(1230)、9月领先指标(1400)

--韩国9月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中共十九大“党代表通道”第二场采访活动

--中国三季度国民经济运行情况新闻发布会(0200)

--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决定

--澳洲央行助理总裁布洛克发表演说(0110)

--亚太经合组织(APEC)财长会议(至21日)

--APEC高级财政官员会议

--瑞典央行执委会会议(0700)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治在该行经济论坛前讲话，主题为“美国经济：农村和城市增长”(1330)

重要企业财报：

--威瑞森通讯、纽约梅隆银行、纽克、PayPal

以下为10月18日下午5:00至10月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--褐皮书：美国经济小幅至温和扩张，但仍鲜有通胀加快的迹象

美联储周三发布褐皮书称，9月至10月初，美国经济以小幅至温和的步幅扩张；尽管部分地区受到飓风的影响，但仍鲜有通胀加快的迹象。调查期内飓风哈维和伊尔玛吹袭，对第三季经济成长构成负面影响；但美联储已经表示，预计影响是暂时的。

尽管许多地区报告在找到合格工人上有难度，然而此次褐皮书再次凸显美联储的心头大患，即缺乏通胀上升的证据。美联储称，“物价压力仍不大”。

--特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选决定--白宫

美国白宫发言人Sarah Sanders周三称，总统特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选的决定。特朗普定于周四与美联储现任主席叶伦面谈。预计特朗普将在11月初出访亚洲之前公布决定。

特朗普目前的选择可分为两组，叶伦与现任美联储理事鲍威尔的这一组人选可确保政策连贯性，另一组人选为空降部队，包括白宫国家经济委员会主任柯恩、前联储理事瓦尔许、及史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)。

--美国9月房屋开工降至一年低点，楼市或拖累第三季经济增长

美国9月房屋开工下滑下降4.7%至年率112.7万户，是2016年9月以来最低水平，且为连续第三个月下滑，哈维和伊尔玛两大飓风干扰了南部独栋房屋兴建活动，暗示楼市可能仍拖累美国第三季经济增长。

此外，9月建筑许可下降4.5%至年率121.5万户，引发外界对楼市复苏停滞的忧心。住宅建筑和销售远远低于楼市在2006年泡沫破裂前所及的峰值。

--美国参议院共和党似拥有足够票数通过预算案，为税改铺路

美国参议院共和党人周三看来将拥有足够的票数通过一项预算案，该案对总统特朗普年底前通过税改立法的前景至关重要。参议院共和党党鞭John Cornyn称，他预计2018财年支出计划将获得所需的支持，从而使共和党获得一项立法工具，进而能够无需民主党的支持，便能在参议院通过税改议案。参议院预计周四将就这项预算案进行表决。

--白宫称特朗普反对就奥巴马医保达成的跨党派协议

由两名美国参议员发起的奥巴马医保跨党派协议周三遭遇重大挫折，白宫称总统特朗普现在反对这一协议，而共和党高层亦公开表示反对；该协议同意恢复向保险公司发放联邦补贴，使奥巴马医保得以继续实施。参院共和党关键人物称两党协议陷入僵局。特朗普已明确表示，他希望以更广泛的立法来推翻并取代奥巴马医保。

--OPEC倾向于将减产协议延长九个月--消息人士

石油输出国组织(OPEC)的四位消息人士称，OPEC倾向于将其与俄罗斯和其他非成员国的减产协议进一步延期九个月。不过强于预期的需求增长或令OPEC可推迟到明年初再作决定。

三位OPEC消息人士称，可能的结果是将减产协议延期至2018年底；第四位消息人士称，若要消除所有过剩库存，减产协议需要延长6-9个月。两位OPEC消息人士称，若11月未宣布决定，OPEC及其伙伴国可能在2018年初开会。

--哈梅内伊称若美国撕毁伊核协议，那伊朗也会撕毁--电视台

伊朗最高领导人哈梅内伊称伊朗不会退出伊核协议，并对欧洲签署国给予的支持表示欢迎。伊朗国家电视台报导称，但哈梅内伊警告称，如果美国撕毁该协议，“伊朗也将撕毁”；他指的是美国总统特朗普的威胁。

重要企业财报：

--EBay第四季经调整的获利预估令人失望，股价盘后下挫

EBay对当前季度经调整获利的预估不及分析师预期，因为该公司仍在加大支出以调整其电商平台。EBay预计，第四季经调整每股盈余(EPS)介于0.57-0.59美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估为0.59美元。公司股价盘后下挫4.4%至36.3美元，此前收报37.97美元。

--美国运通第三季EPS为1.50美元，高于预估

美国运通第三季每股盈余(EPS)为1.50美元，增长25%，且高于汤森路透I/B/E/S预估的1.48美元。该公司预计2017财年EPS为5.80-5.90美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周三首次收在23,000点以上，受国际商业机器(IBM)股价跳涨推高，此前IBM暗示将恢复营收增长。道琼工业指数收在23,000点以上，离8月2日触及22,000点只有54个交易日，这是道指从21,000点升至22,000点的约一半时间，且是今年拿下的第四个千点位关口。

道琼工业指数收涨160.16点，或0.7%，至23,157.6点；标准普尔500指数收升1.9点，或0.07%，至2,561.26点；纳斯达克指数收涨0.56点，或0.01%，至6,624.22点。

--欧洲股市受购并交易带动小涨，市场焦点转至接踵而至的企业第三季业绩表现。西班牙收费公路运营商Abertis急升至纪录高位，此前德国建筑商Hochtief提出以201亿欧元竞购，超过竞争对手意大利Atlantia的报价。Abertis大涨7%，在泛欧STOXX 600指数成份股中领涨，并扶助该指数收高0.3%，接近四个月高位。

英股富时100指数收高0.36%，德股DAX指数上扬0.37%，法股CAC-40指数收高0.42%。

汇市:

--美元逆转涨势，在美国9月房屋开工数据公布后失去动能，势将结束四连涨，尽管美国公债收益率上升提供了一些支持。美元指数下跌0.12%至93.371，盘中高见93.797。美元兑日圆升0.61%至112.87日圆。

英镑跌至六天低位，此前数据显示英国薪资涨幅再度落后于通胀，令人质疑英国央行的利率前景。英镑盘中低见1.3141美元后反弹，纽约尾盘报1.3198美元，较周二水准变动不大。加元兑美元攀升，受油价走高和加拿大制造业销售意外增长提振。

债市:

--美国两年期公债收益率升至2008年11月来最高，因对全球收紧货币政策的预期，带动债市投资人抛售较短期公债。两年期公债较可比德债利差跳升至2000年2月来最高水准，因投资人认为欧洲央行对通胀的政策立场没有美联储那么强硬。

美国两年期公债收益率升至1.571%，为2008年11月来最高。指标10年期公债价格尾盘跌12/32；收益率报2.341%，稍早攀升至一周高位。30年期公债价格跌31/32；收益率报2.851%，稍早触及六日高位。

--欧元区公债收益率从五周低点反弹，受助于美国公债收益率大涨，因投资人对美国升息的预期加强。欧元区公债收益率升2-6个基点，欧元区指标公债－德国10年期公债收益率升3个基点，报0.39%。10年期美债较可比德债利差扩阔至约194个基点，接近四个月最宽。

油市:

--油价收盘小幅上涨，布兰特原油触及三周高位后回落；此前美国炼厂产能利用率意外下滑，燃料油库存意外增加，暗示全球最大石油消费国的需求放缓。

布兰特原油收高0.27美元，报每桶58.15美元，脱离稍早因担心伊拉克和伊朗局势紧张而触及的三周高位58.54美元。美国原油收高0.16美元，报每桶52.04美元。

金属市场:

--金价连续第三日下跌，多受美元走强拖累，因市场臆测下任美联储主席政策立场偏鹰派。现货金收报每盎司1,280.77美元，盘中触及10月9日以来最低1,276.73美元。美国12月期金收跌3.20美元，或0.3%，报每盎司1,283美元。

--期铜价格下跌，因近期上涨至三年高位后出现获利了结，但预计中国需求不断增长有助于限制跌幅。伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.5%，报每吨6,990美元。

期铝收低0.9%，报2,120美元。期锌上涨1.2%，报3,127美元，较10月初触及逾3,300美元的10年高位低6%。期铅上涨1.2%，报2,522美元。期锡下跌1.3%，报20,080美元。期镍下跌1%，报11,645美元。(完)