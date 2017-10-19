《路透早报》--10月20日

[今日看点]

资料图片：2016年7月，奥地利Kreuzjoch山区清晨的徒步旅行者。REUTERS/ Dominic Ebenbichler

经济数据(GMT时间)：

--中国三季度主要行业增加值初步核算报告(0130)

--德国9月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾9月外销订单(0800)

--欧元区8月经常帐收支(0800)

--英国9月公共部门净借款和收支短差(0830)

--加拿大9月消费者物价指数(CPI)、8月零售销售(1230)

--美国9月成屋销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十九次全国代表大会(至24日)

--亚太经合组织(APEC)财长会议(至21日)

--APEC财政次长暨央行副总裁会议

--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表演说(0635)

--南非财长吉加巴发表讲话(0700)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特参加全球监管结构小组会议(1800)

--美联储主席叶伦就“金融危机以来的货币政策”发布讲话(2330)

重要企业财报：

--通用电气(奇异)、宝洁(宝硷)、霍尼韦尔

以下为10月19日下午5:00至10月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--消息：特朗普完成与五位联储主席候选人面谈，或于下周做出决定

知情消息人士周四表示，美国总统特朗普与下任美联储主席五位候选人都进行了面谈，可能最早下周宣布其决定。特朗普周四与现任主席叶伦会谈，消息人士称这次会谈“进行得不错”，并称特朗普还未对提名人选做出决定。“我认为他现在还没有倾向性，”这位消息人士称。

其他候选人还包括白宫国家经济委员会主任柯恩、前美联储理事瓦尔许、美联储理事鲍威尔，和斯坦福大学经济学家泰勒。外界认为鲍威尔和瓦尔许是有力的竞争者，并认为鲍威尔会延续叶伦渐进加息的做法。

美国政治新闻网站Politico报导，特朗普倾向于提名鲍威尔担任美联储主席。受此消息带动，道琼工业指数和标普500指数周四由跌转升，美国公债收益率短暂下跌，美元则走一步走软。

--西班牙政府威胁将取消加泰罗尼亚自治，收归中央直接管辖

西班牙中央政府周四威胁将中止加泰罗尼亚的自治权；此前该自治区主席普伊格蒙特称，如果政府继续“压迫”，将更进一步正式宣布独立。

西班牙首相拉霍伊称，他将在周六召开特别内阁会议，对加泰罗尼亚强制实施直接管辖。这将是西班牙自1970年代末回归民主制度以来从未出现过的情况。

受西班牙政治危机加剧拖累，欧洲股市全线下挫，西班牙IBEX股指收跌0.7%；西班牙10年债收益率先涨后跌，尾盘持平于1.63%。

--美国上周初请失业金人数触及逾44年低位，巩固美联储12月升息预期

美国上周初请失业金人数减少2.2万人至逾44年低位，反映出9月飓风侵袭导致增长放缓后，就业增长再度反弹。此外，美国10月大西洋沿岸中部地区的制造业就业指标升至纪录高位。

就业市场表现强劲的迹象，可能巩固美联储将在12月升息的预期。数据公布后，美元兑一篮子货币削减跌幅，美国公债价格基本持平。

--苹果iPhone 8销售乏力，拖累苹果股价挫跌

苹果股价周四收跌2.4%，因有迹象显示iPhone 8需求疲弱，导致分析师和投资者质疑公司对最新机型的分级发布策略。美国和加拿大无线运营商公布第三季客户手机升级速度放缓。一些人预计11月iPhone X上市后会加速，但还有一些人谨慎地认为，手机价格较高可能抑制需求。

对需求情况的不确定性，及台湾媒体报导称iPhone 8产量缩减，推动苹果股价终场收低。

--OPEC寻求在11月30日会议之前就延长减产协议达成共识

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示，产油国正努力就延长减产协议达成共识，将减产协议延长到2018年底是本次商谈的内容。他称正在“认真”考虑俄罗斯总统普京本月提出的将减产协议延长到2018年底的建议，并表示沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克“正在研究普京总统的公开声明，并与其它参与减产协议的国家接触...以便在11月30日之前达成共识”。

企业财报：

--美国最大的无线电信运营商--威瑞森通讯第三季营收超过华尔街分析师的预估，并称电话订户数量增幅高于预期。第三季可归属于公司的净利为36.2亿美元，或每股0.89美元，与上年同期持平。扣除特殊项目后，每股盈余0.98美元。总营收增至317.2亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原预计经调整每股盈余0.98美元，营收314.5亿美元。消息推动公司股价上扬约1.15%，收报49.21美元。

--全球最大的托管银行--纽约梅隆银行第三季获利增加，受利率上升的扶助，该行利率净营收攀升。第三季归属于普通股股东的净利增至9.83亿美元，合每股收益0.94美元，上年同期分别为9.74亿美元和0.9美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余为0.92美元。

--PayPal季度获利高于预期，受益于移动支付额增长。第三季PayPal移动支付额跳增54%至约400亿美元，总支付额增长30.5%至1,140.5亿美元。该公司预计第四季经调整的每股盈余在0.5-0.52美元之间。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期每股盈余0.51美元。PayPal股价盘后上涨4.3%至70.18美元，常规交易收盘持平在67.25美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股道琼工业指数和标普500指数周四微幅收高，刷新纪录收盘高位，指数在收盘前几分钟转升；此前美国政治新闻网站Politico报导称，美联储理事鲍威尔在总统特朗普的美联储主席提名人选名单中领先。

科技股今日跌幅较大，苹果以2.4%的跌幅领跌，因对该公司今年同时推出iPhone 8和iPhone X策略的疑虑令投资人不安。

道琼工业指数收涨5.44点，或0.02%，至23,163.04点；标准普尔500指数收升0.84点，或0.03%，至2,562.10点；纳斯达克指数收挫19.153点，或0.29%，至6,605.067点。

--欧洲股市全线下挫，因西班牙政治危机加剧，且多家企业公布的第三季业绩令投资人失望。泛欧STOXX 600指数触及本月最低水准，收挫0.7%。西班牙IBEX股指跌0.7%。英股富时100指数收低0.26%，德股DAX指数下挫0.41%，法股CAC-40指数下跌0.29%。

汇市:

--欧元升至近一周高位，因美国公债收益率跌离两年高位。尾盘有报导称美国总统特朗普倾向提名现任美联储理事鲍威尔出任联储主席后，美元进一步走软。欧元兑美元升至1.1858美元，为上周五来最高。

美元兑日圆隔夜一度升至13个交易日高位，之后扭转升势。在鲍威尔的消息发布后，美元进一步下跌，纽约尾盘跌0.4%，至112.49日圆。

新西兰元今日波动较大，兑美元重挫近2%，录得近一年最大单日跌幅，此前工党在大选中意外获胜。

债市:

--美国公债收益率下跌，因美股在纪录高位附近走势停滞，且有报导称美国总统特朗普倾向提名现任美联储理事鲍威尔出任联储主席。

两年期公债收益率从近九年峰值回落，也因一些交易商对部分公债空头头寸锁定利润。路透数据显示，两年期美债收益率跌2.4个基点，报1.539%，此前触及2008年10月来最高1.571%。

指标10年期公债收益率下跌2个基点，报2.316%，低于周三触及的一周高位2.352%。

--西班牙公债一度下跌，此前西班牙政府威胁中止加泰罗尼亚自治权；但债市很快走稳，因投资者押注灾难性的结局应该可以避免。西班牙首相拉霍伊称，内阁将于周六开会，对加泰罗尼亚施行直接管制，此前该地区领袖没有理会在0800GMT前放弃分裂运动的最后期限，称如果马德里继续“镇压”，将正式宣布独立。

在这个最后期限到期后，西班牙10年期公债收益率最高上涨3个基点，之后转跌，尾盘持平于1.63%。同样，10年期德债收益率一度跌至日低0.37%，但很快回升至0.39%。

其它欧元区公债收益率全日基本未变，大多数公债价格守住了近期的涨幅，欧洲央行下周会议前的“静默期”已经开始，预计决策者将对撤走货币刺激计划提供更多细节。

油市:

--油价下跌逾1%，终结四日连涨走势，因美国油品库存大于预期，且指标合约价格近期上涨后有一些获利回吐。布兰特原油下跌0.92美元，或1.6%，报57.23美元，该全球指标合约仍较年中水平高约30%。美国原油下跌0.75美元，或1.4%，报51.29美元，也较6月低位高近25%。

金属市场:

--金价从隔夜触及的逾一周低位反弹， 因美元和美股的升势暂歇，但金价仍可能进一步走低。现货金收高为每盎司1,289.40美元，稍早触及10月9日以来最低1,276.22美元；金价自9月8日以来已下跌6%。美国12月期金收高7美元，或0.6%，报每盎司1,290美元，盘中触及10月6日以来最低1,277.60美元。

--伦敦期铜连续第三日下跌，此前数据显示全球最大金属消费国--中国经济成长与市场预估一致。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%，报每吨6,967美元，较周一高位7,177美元下跌接近3%。

期铝收高1.6%，报2,153美元。期镍收高0.8%，报11,740美元。期锌收低0.2%，报3,114美元。期铅跌2%，报2,470美元。期锡下跌1.2%，报19,850美元。(完)