《路透早报》--10月21日

[重大数据或新闻]

资料图片：2016年11月，德国哈瑙，一名骑车人经过铺满秋叶的美茵河畔。REUTERS/Kai Pfaffenbach

--美国参议院批准了2018财年的预算议案，为税制改革清除一道重要障碍后，投资者的冒险意愿增强，带动美元周五录得一个月来最大单日涨幅，美国两年期公债收益率触及近九年高位，美股刷新纪录收盘高位。

--美国总统特朗普接受福克斯商业新闻采访时表示， “多数人”说美联储主席人选是鲍威尔或泰勒，但他说很喜欢叶伦；称三人他都在考虑。白宫发言人桑德斯称，特朗普总统考虑提名鲍威尔和泰勒两人一个任联储主席一个任副主席。

--周五的重要经济数据包括：

* 全美不动产协会公布，美国9月成屋销售增长0.7%，季节性调整后年率为539万户。接受路透访查的分析师预估9月成屋销售下降1.0%，年率为530万户。

* 美国财政部公布，2017财政年度预算赤字扩大至6,660亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的3.5%，2016财年预算赤字为5,860亿美元，相当于GDP的3.2%。9月预算盈余80亿美元，较上年同期下降76%。接受路透调查的分析师预计，9月盈余60亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.6%。9月核心CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上涨0.8%。

* 加拿大统计局公布，加拿大8月零售销售较前月下滑0.3%至489.3 亿加元。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称，欧洲央行可能在下周决定减缓资产购买，同时避免骤然减少购买量。

--西班牙参议院一名发言人表示，可能最快在下周末就直接接管加泰罗尼亚的措施进行表决，取消当地的自治权，以回应其独立运动。

--惠誉确认意大利BBB评等，展望为稳定。

* 标普确认挪威AAA/A-1+评等，展望仍为稳定。

--美股业绩：

* 通用电气公布季度营收增长14.4%，受助于收购油服公司贝克休斯。不过公司的获利却下降。

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔(Honeywell)公布第三季获利增加8.7%，受航空业务拉动。

* 宝洁(P&G)公布季度获利增长5%，因织物软化剂和洗衣清洁销售增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五刷新纪录收盘高位，标普500指数录得六周连涨，此前美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希望。道琼工业指数收涨165.59点，或0.71%，至23,328.63点；标准普尔500指数收升13.11点，或0.51%，至2,575.21点；纳斯达克指数收高23.99点，或0.36%，至6,629.05点。本周道指升2%，连续第六周上涨，标普500指数周线升0.9%，纳斯达克指数涨0.4%，为连续第四周攀升。

--欧洲股市收高，爱立信和沃尔沃公布业绩后领涨，金融股和科技股也跑赢。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，多数欧洲股市今日都收高。

汇市:

--美元录得一个月来最大单日涨幅，六周来第五周周线上涨，因美国税改取得进展，提升财政刺激政策将推动经济增长的前景，刺激投资者对风险资产的胃纳。美元兑日圆触及三个月高位113.56日圆，兑瑞郎触及五个月高点0.9858瑞郎。美元上涨，拖累欧元下跌0.6%至1.1763美元。风险意愿增强也扶助提振欧元兑瑞郎上升至2015年1月来最高。

债市:

--美国公债收益率上涨，两年期公债收益率触及近九年高位，因在美国参议院通过了预算决议后，投资人担心通胀上升和联邦借款增加，遂减持公债仓位。根据路透数据，指标10年期公债收益率触及两周高位2.392%，尾盘报2.383%，升6个基点，本周录得五周最大周线升幅。两年期美债收益率触及近九年最高的1.580%，因投资人押注减税计划将带动经济成长提速，能让美联储进一步加息。

--欧元区公债收益率全线上升，追随美国公债的类似走势。之前美国国会批准了2018财年的预算案，这使得“特朗普通胀交易”重回焦点。10年期美债收益率跳升至两周高位的约2.39%，欧元区公债收益率全线涨3-6个基点。指标德国10年期公债收益率上升逾6个基点至一周高点的约0.46%，势将录得逾五周来的最大单日涨幅。两年期美债触及九年高位的1.576%，与可比德债收益率差接近约17年最阔水平。

油市:

--油价小幅上涨，盘中走势反复，本周也升高，因库尔德地区冲突导致伊拉克原油出口大幅减少带来的提振，盖过了需求数据疲弱的影响。美国原油收高0.18美元，或0.4%，报每桶51.47美元，布兰特原油收高0.52美元，或0.9%，报每桶57.75美元。两合约本周均小幅上涨。

金属市场:

--金价下跌，此前美国参议院批准预算议案，为减税铺平道路，带动股市、美元和美债收益率上涨。1841 GMT，现货金下跌0.77%，报每盎司1,279.44美元，本周下跌约1.9%。美国12月期金收跌9.50美元，或0.7%，报每盎司1,280.50美元，本周下跌1.8%。

--伦敦期镍跳升至六周高位，受助于预期未来供应缺口将扩大，期铜上涨，因对中国需求将增长感到乐观。铜价上涨，受助于对中国经济成长放缓的担忧减退。三个月期镍收平在每吨11,735美元，盘中稍早触及9月8日以来最高12,165美元。本周周线上涨近0.5%，连续第四周上涨。期铜收低0.2%，报6,952美元，本周开局曾升穿7,000美元，为2014年9月来首次。(完)