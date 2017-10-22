《路透早报》--10月23日

[今日看点]

资料图片：2013年9月，甘肃兰州西北一处风电场。REUTERS/Carlos Barria

经济数据(GMT时间)：

--中国海关总署公布9月进出口正式数据

--中国国家统计局公布9月70个大中城市住宅销售价格(0130)--台湾主计总处公布9月季调后失业率(0800)--台湾经济部公布9月工业生产指数(0800)

--香港公布9月消费物价指数(0830)

--英国工业联盟(CBI)10月总工业订单差值(1000)

--欧元区消费者信心10月初值(1400)

--加拿大8月批发(趸售)贸易(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行有关信贷、银行业和货币政策的会议上致开幕词(0700)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在伦敦英国国王学院主办的一场活动(0930)

--欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议

重要企业财报：

--道富银行、惠而浦、金佰利等。

以下为10月20日下午5:00至10月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍领导执政联盟在选举中大胜，料将继续推动修宪

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，安倍更有希望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。当地媒体称，安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。这一重大胜利令2012年12月上台的安倍更有希望在明年9月赢得第三个党魁任期，继续领导自民党三年，并成为日本在任时间最长的首相。这也意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续。大选的最终官方结果料将在周一上午出炉。初步结果公布后，美元兑日圆延续涨势，触及三个月高点。

--特朗普考虑让鲍威尔和泰勒一个任联储主席一个任副主席

美国总统特朗普考虑提名美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒担任美联储的两个最高职位，意图显然是要给市场吃定心丸，并安抚保守派对于改变的渴求。这样一来，鲍威尔和泰勒将有一位接替2月任期届满的美联储主席叶伦，另一位将接替本月退休的副主席费舍尔。如果选择鲍威尔担任下任美联储主席，将保证货币政策的连贯性，而这正是投资者所希望的。鲍威尔是一位言辞缓和的中间派，他支持叶伦循序渐进加息的立场。如果泰勒进入美联储，保守派共和党人将会觉得颜面有光，他们认为叶伦任内的货币政策太宽松。外界担心鲍威尔和泰勒都加入美联储，可能给市场传递令人困惑的信号。

--欧盟启动对中国进口电动自行车调查，中方提出警告

欧盟执委会启动对中国进口电动自行车的调查，促使中国警告欧洲不要走向贸易保护主义。欧盟自行车制造商协会(EBMA)9月申诉称，中国企业有时以低于生产成本的价格向欧盟市场大举销售踏动式电动自行车。欧盟执委会表示，有充分证据证明，有理由启动长达15个月的反倾销调查。中国商务部表示，将坚决扞卫本土企业的权益，并敦促欧盟遵守世界贸易组织规则。

--西班牙加泰罗尼亚领导人不接受中央政府将该地区收归直辖的决定

加泰罗尼亚领导人表示，他们不会接受西班牙政府对该地区直接管辖。这场政治危机已影响到西班牙经济并引发持续动荡担忧，目前并无缓解迹象。西班牙首相拉霍伊周六稍早宣布，他将援引宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地区政府，并重新举行选举，以扭转该地区的独立倾向。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示不接受中央政府这一做法，但也没有说在中央直接管辖生效前，他会将威胁付诸实施以推动独立。西班牙政府敦促加泰罗尼亚接受中央政府解散其领导层、接管该地区的决定。

虽然获得主要在野党和国王菲利佩的支持，但拉霍伊还需要西班牙参议院授权才能实行直接管辖。参议院定于27日进行投票，如果投票通过，将允许中央政府全面管控加泰罗尼亚地区的财政、警力、公共传媒，并对该地区议会权力实行最长六个月的限制。加泰罗尼亚议会料于周一决定，是否开会正式宣布加泰罗尼亚以共和国形式独立。

--独家:维多公司接近收购来宝集团的油液业务--消息

据三名知情人士透露，全球最大的能源贸易商维多公司正就购买来宝集团全球油液业务接近达成协议，分析师最初估计该块业务价值约为10亿美元。其中一名消息人士称，协议声明可能最快于周一宣布。来宝集团称，因有重大事项待宣布，股价周五稍早暂停牌。

--中国全年6.5%左右增长目标料顺利实现，GDP超80万亿--发改委主任

中国国家发展和改革委员会主任何立峰表示，今年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

--美股业绩：

* 通用电气季度业绩远不及华尔街预期，并调降全年业绩预估，拖累股价一度跌6%。新任执行长弗兰纳理表示，将剥离逾200亿美元资产，同时公司高层将会为未能达成获利目标而负责。

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔公布第三季获利增加8.7%，受航空业务拉动。

* 宝洁(宝硷,P&G)公布季度获利增长5%，因织物软化剂和洗衣清洁销售增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五刷新纪录收盘高位，标普500指数录得六周连涨，此前美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希望。道琼工业指数收涨165.59点，或0.71%，至23,328.63点；标准普尔500指数收升13.11点，或0.51%，至2,575.21点；纳斯达克指数收高23.99点，或0.36%，至6,629.05点。三大股指都刷新收盘纪录，延续近期屡创纪录新高的势头，道指本周首次收在23,000点之上，周线升2%。这也是道指连续第六周上涨，纳斯达克指数连续第四周攀升。

--欧洲股市收高，爱立信和沃尔沃公布业绩后领涨，金融股和科技股也跑赢。金融股对STOXX指数提振最大，银行股指数升1.2%，科技股平均上涨0.6%。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，多数欧洲股市都收高。英股富时100指数收平，德股DAX指数微升0.01%，法股CAC-40指数微升0.08%。

汇市:

--美元录得一个月来最大单日涨幅，六周来第五周周线上涨，因美国税改取得进展，提升财政刺激政策将推动经济增长的前景，刺激投资者对风险资产的胃纳。美元兑日圆触及三个月高位113.56日圆，兑瑞郎触及五个月高点0.9858瑞郎。美元上涨，拖累欧元下跌0.6%至1.1763美元。风险意愿增强也扶助提振欧元兑瑞郎上升至2015年1月来最高。

债市:

--美国公债收益率上涨，两年期公债收益率触及近九年高位，因在美国参议院通过了预算决议后，投资人担心通胀上升和联邦借款增加，遂减持公债仓位。根据路透数据，指标10年期公债收益率触及两周高位2.392%，尾盘报2.383%，升6个基点，本周录得五周最大周线升幅。两年期美债收益率触及近九年最高的1.580%，因投资人押注减税计划将带动经济成长提速，能让美联储进一步加息。

----欧元区公债收益率全线上升，追随美国公债的类似走势。之前美国国会批准了2018财年的预算案，这使得“特朗普通胀交易”重回焦点。欧元区公债收益率全线涨3-6个基点。指标德国10年期公债收益率上升逾6个基点至一周高点的约0.46%，势将录得逾五周来的最大单日涨幅。两年期美债触及九年高位，与可比德债收益率差接近约17年最阔水平。

油市:

--油价小幅上涨，盘中走势反复，本周周线也升高，因库尔德地区冲突导致伊拉克原油出口大幅减少带来的提振，盖过了需求数据疲弱的影响。美国原油收高0.18美元，或0.4%，报每桶51.47美元，布兰特原油收高0.52美元，或0.9%，报每桶57.75美元。两合约本周均小幅上涨。

金属市场:

--金价下跌，此前美国参议院批准预算议案，为减税铺平道路，带动股市、美元和美债收益率上涨。现货金下跌0.7%，报每盎司1,280.33美元，周线下跌约1.9%。美国12月期金收跌9.50美元，或0.7%，报每盎司1,280.50美元，本周下跌1.8%。

--伦敦期镍跳升至六周高位，受助于预期未来供应缺口将扩大，期铜上涨，因对中国需求将增长感到乐观。铜价上涨，受助于对中国经济成长放缓的担忧减退。三个月期镍收平在每吨11,735美元，盘中稍早触及9月8日以来最高12,165美元。本周周线上涨近0.5%，连续第四周上涨。期铜收低0.2%，报6,952美元，本周开局曾升穿7,000美元，为2014年9月来首次。(完)