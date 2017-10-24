（更正）《路透早报》--10月24日

(更正：因译文有误，重大数据或新闻栏目的第四则应为“中信产业基金”，非“中信私募股权投资基金”)

资料图片：2016年3月，莫斯科市内的莫斯科河。REUTERS/Maxim Shemetov

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本日经/Markit制造业PMI 10月初值(0030)

--法国10月企业景气指数(0645)

--法国、德国、欧元区公布10月Markit制造业、服务业及综合采购经理人指数(PMI)初值(0800/0830/0900)

--意大利9月对非欧盟国家贸易收支(0800)

--台湾央行公布9月M2年增率(0820)

--美国10月Markit制造业、服务业、综合PMI初值(1345)

--美国10月里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中共十九大闭幕会上午在人民大会堂举行。

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至25日)。

重要企业财报：

--卡特彼勒、通用汽车、礼来、洛克希德马丁、3M、联合技术、康宁公司、麦当劳、德州仪器、美国电话电报公司(AT&T)、超微半导体(AMD)等。

以下为10月23日下午5:00至10月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普下月访华将敦促中国遵守制裁朝鲜的承诺

白宫一名高级官员表示，美国总统特朗普下月访问中国时，将进一步加强争取中国支持以遏制朝鲜的策略，敦促中国国家主席习近平遵守向朝鲜施压的承诺。特朗普将呼吁习近平全面实施联合国安理会针对朝鲜作出的决议，并采取其它举措对朝鲜施压。本次出访将是特朗普上任以来时间最长的一次外事访问，其中一项关键目标是孤立朝鲜。

白宫官员称，特朗普在与习近平会谈时，在贸易问题上也将展现强硬立场，因为他希望降低美国对中国的贸易逆差。

--安倍胜选后承诺，教育和儿童抚养支出将优先于预算平衡

日本首相安倍晋三在周日众议院选举胜选后承诺，在财政问题的考量上将把教育和儿童抚养问题排在优先于预算平衡的位置，因日本人口迅速老龄化，可能破坏他复苏经济的努力。他还明确表示，将继续推动小心谨慎的日本企业花掉手中持有的创纪录现金储备，用于提高员工薪资，培育经济成长的良性循环。以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”可能继续实施，因此外界在安倍以较大优势胜选后亦认为，日本央行现任总裁黑田东彦在明年4月初完成他的五年任期后，将会再获任命。

--英国央行副总裁康利夫称11月升息仍是“开放性问题”

英国央行副总裁康利夫在一份威尔士报纸周一刊登的采访中称，升息是一个“开放性问题”，因而再度引起有关他下周是否会支持升息的怀疑。康利夫以及另一位央行副总裁拉姆斯登在过去一周明确表示，他们认为下周升息的时机还不成熟。康利夫称如果国内通胀压力一如央行预期加速上升，那么利率将会上调，但并未断定这一过程应该开始。路透调查中多数分析师预测，英国央行在11月2日会议上将作出逾10年来的首次升息决定。此前央行上月表示，多数决策者预期未来几个月利率将会上调。

--独家：中国春华资本和中信产业基金计划成立总计50亿美元的新基金--消息

六位消息人士对路透表示，中国私募公司春华资本集团和中信产业基金（CITICPE）计划设立几档以美元计价的基金，总计筹资目标在50亿美元左右，以便支撑海外投资。其中一位消息人士称，春华资本计划通过设立的第三个基金筹集约28亿美元，并且已经开始接触潜在投资者。另一位消息人士称，还没有启动正式筹资，基金规模也还没有敲定。一位消息人士称，中信产业基金寻求筹集约20亿美元，目标是在2018年初完成筹集。春华资本未予置评。

--思科以17亿美元收购美国通信软件公司BroadSoft

全球最大的网络设备制造商思科周一表示，将以17.1亿美元收购美国通信软件公司BroadSoft。该交易将提升思科的协同合作工具，并帮助该公司在转换器和路由器业务之外实现多元化发展。两家公司在声明中称，包括债务在内该交易价值19亿美元，料在2018年第一季完成。思科股价周一收高约0.3%。

--德国央行称第三季经济增长料维持在高水准，受工业订单驱动

德国央行在月度报告中称，德国第三季经济增长料维持在高水准，受强劲的工业订单驱动，尽管建筑活动趋于平稳，且消费下降。德国央行补充称，另一方面，建筑业可能未对整体经济成长作出贡献，但仍维持相对较高的产出水平，而零售销售疲弱，暗示消费可能放缓。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘下跌，在近期连创纪录新高后回落，因科技股和工业股走低。美国工业巨头通用电气(GE)大跌6.3%，录得逾六年来最大单日百分比跌幅， 此前一批券商下调该股目标价位，称该公司派息减少的可能性增加。

道琼工业指数收跌54.67点，或0.23%，至23,273.96点；标准普尔500指数收挫10.23点，或0.4%，至2,564.98点；纳斯达克指数收跌42.23点，或0.64%，至6,586.83点。

--欧洲股市小涨，但银行股承压，西班牙股指表现落后于欧洲其他股市，因加泰罗尼亚政治危机加重。欧洲金融股普遍下滑，银行股指数跌0.5%。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%。西班牙指标IBEX股指下挫0.6%。英股富时100指数微升0.02%，德股DAX指数微升0.09%，法股CAC-40指数收高0.27%。

汇市:

--美元兑日圆触及三个月高位，因投资者押注，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，将意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略将会延续。超宽松政策一直重压日圆。

美元指数尾盘上扬0.22%，报93.910，日内高见94.017。在EBS交易平台，美元兑日圆一度上涨0.5%，至7月11日以来最高114.10日圆，尾盘上扬0.1%，报113.69日圆。欧元兑美元跌0.4%，报1.17420美元。

债市:

--美国公债价格在交投清淡中微幅上涨，跟随欧债市场的涨势 ，因投资者在市场过去数天遭抛售后买入，且关注本周的公债标售和欧洲央行货币政策会议。

纽约尾盘，10年期美国公债价格升1/32，收益率从周五的2.381%跌至2.375%。30年期美国公债价格上涨3/32，收益率从周五的2.894%跌至2.888%。两年期美国公债收益率报1.568%，低于周五的1.576%。

--欧元区借款成本下降，因日本首相安倍晋三领导的执政联盟在提前大选中获胜，为日本继续实施超宽松货币政策开绿灯。在欧洲央行会议前，欧元区二线评等较低公债表现出色，这些地区对央行的支持政策依赖度最大。

意大利10年期公债较可比德债利差缩窄至逾两个月最低，约156个基点。指标德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.43%，自约一周高点0.46%回落。

油市:

--油价变动不大，因石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克供应受扰，殃及出口，且美国石油活跃钻机数减少。

布兰特原油收低0.38美元，报每桶57.37美元。美国原油收高0.06美元，报每桶51.90美元。

金属市场:

--金价触及逾两周低位后扳回跌幅，因技术信号扶助抵消美元走强和股市早盘上涨带来的压力。

现货金收盘上扬0.1%，报每盎司1,281.68美元，在触及10月6日以来最低价1,271.86美元后出现一波技术性买盘，帮助金价缩小跌幅。美国12月期金收高0.40美元，或0.03%，报每盎司1,280.90美元。

--期锌上涨，因数据显示中国9月锌产量下跌，令对冬季减产正收紧金属供应的担忧加重。伦敦金属交易所(LME)基本金属全面上涨，上周显示中国经济稳健增长的数据继续对市场提供支持。

LME期锌收高0.9%，报3,129美元。期铜收高0.8%，报7,004美元。LME期镍收高1.1%，报11,860美元。期铅攀升1.2%，报2,500美元。(完)