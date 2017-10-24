《路透早报》--10月25日

[今日看点]

2017年8月2日，纽约证交所门前的华尔街指示牌。REUTERS/Carlo Allegri

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季消费者物价指数(CPI)(0030)

--瑞银集团(UBS)9月瑞士消费指标(0600)

--意大利8月工业订单和工业销售(0800)

--瑞士10月投资者信心指数(0800)

--英国第三季国内生产总值(GDP)初值(0830)

--英国9月抵押贷款批准件数(0830)

--德国10月Ifo企业景气判断指数(0800)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国9月耐久财订单(1230)

--美国8月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)

--美国9月新屋销售数据(1400)

--新西兰9月贸易收支(2145)

--韩国国内生产总值(GDP)第三季初值(2300)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中共十九届中央政治局常委同中外记者见面(0345)

--瑞典央行举行第五次货币政策会议(0700)。

--加拿大央行公布政策利率及货币政策报告(1400)。

--巴西央行公布利率决定。

--东盟与中日韩金融特别工作组会议(至27日)。

重要企业财报：

--美国自由港麦克默伦铜金矿公司、纳斯达克(Nasdaq)、可口可乐、波音、Visa Inc、赛灵思(Xilinx)等

以下为10月24日下午5:00至10月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普征询共和党参议员对下任联储主席人选的意见

据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席人选的意见。“他表示，他将很快做出决定，”参议院共和党二号人物John Cornyn对记者表示。Cornyn拒绝透露哪位候选人得到的支持最多。据彭博新闻报导，另一位与会参议员Tim Scott称他认为泰勒将胜出。这一说法推动美国公债收益率走高，同时令美股承压。

--加泰罗尼亚独立派领袖考虑提前举行选举，中央政府坚持强硬立场

西班牙加泰罗尼亚当地政界人士称，加泰主张独立的领袖们可能举行提前选举，以与中央政府就独立问题打破僵局。但西班牙中央政府称，将从周五开始对加泰罗尼亚实施直接管辖，以防该地区非法推动独立，并史无前例地动用其权利解散该地方政府。马德里当局表示，举行选举也不会改变这些计划。加泰罗尼亚议会周四将开会讨论如何回应马德里。许多分析师认为该地区可能正式宣布独立。

--特朗普在参议院力推减税案，两名共和党议员对其猛烈抨击

美国总统特朗普周二争取参议院对其减税计划的支持，强调帮助企业和中产阶级的必要性。但两位资深共和党参议员对他进行异乎寻常的直接抨击，则令会议阴云笼罩。在特朗普与共和党参议员进行一场闭门午餐会议后，共和党参议员John Cornyn对记者表示，特朗普在会中表示，希望确保税改计划囊括对中产阶级减税，富人则不需要在减税方面提供帮助。众议院议长莱恩称，希望众议院在11月23日美国感恩节假期前通过共和党的减税议案。

--独家：西门子为医疗设备分支IPO聘请三协调行，或在明年夏初上市-消息

知情人士称，德国西门子(Siemens)已聘请高盛、德意志银行和摩根大通牵头组织Healthineers分支的首次公开发行(IPO)。西门子证实已经聘请数家银行担任Healthineers IPO的全球协调行，但拒绝透露是哪些银行。Healthineers是西门子旗下的医疗设备生产分支，产品包括X光机和核磁共振(MRI)检查设备等。这项IPO可能成为多年来德国企业规模最大的上市案之一。分析师称，Healthineers的估值可能高达400亿欧元。一位消息人士称，Healthineers可能在明年夏初上市，上市地点尚未确定，不过，预计作为多家医疗科技企业的上市地，纽约比法兰克福的可能性更大。

--企业财报：

* 通用汽车第三季度税前获利好于预期，得益于公司削减成本以及转产利润较高的卡车和运动型休旅车(SUV)。该公司股价跳涨至纪录高点。

* 全球最大类比半导体厂商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)季度营收和获利优于预估，因持续受惠于汽车和工业企业对其芯片需求激增。

* 卡特彼勒公布季度营收增长25%，受建筑机械需求劲增推动。此外卡特彼勒还第三次上调了今年的营收预估。

* 美国电话电报公司(AT&T)公布的季度获利不及华尔街分析师预期，因传统和在线电视业务竞争激烈，造成视频订户流失，而且在苹果推出iPhone X之前，升级手机的AT&T现有客户数量下降。

* 麦当劳公布美国同店季度营收超过预期，受助推出的1美元和2美元饮品，以及推出按要求定制的三明治。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周二上扬，并录得逾一个月最大单日百分比升幅，因包括3M和卡特彼勒在内的公司发布强于预期的业绩和财测，燃点对经济力道的乐观情绪。

道琼工业指数收高167.80点，或0.72%，至23,441.76点，为纪录收盘新高。标准普尔500指数收涨4.15点，或0.16%，至2,569.13点；纳斯达克指数收升11.604点，或0.18%，至6,598.430点。

--欧洲股市泛欧STOXX 600指数收低，但各国股市则涨跌互见，投资人静待本周稍晚欧洲央行货币政策会议。iPhone部件供应商AMS强劲业绩，带动苹果供应商个股走强。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，但德国、法国、意大利和西班牙股市均收高。英股富时100指数微升0.03%，德股DAX指数微升0.08%，法股CAC-40指数收高0.15%。

汇市:

--美元兑一篮子货币持坚，因有报导称，一些共和党参议员支持斯坦福大学经济学家泰勒担任美联储主席职位，抵消了有关税改计划通过可能遇阻的消息的影响。

美元指数持平在93.934，从稍早触及的低位93.682反弹。美元兑日圆盘中徘徊在三个月高位附近，上扬0.4%，报113.90日圆。欧元兑美元上扬0.1%，报1.1761美元。新西兰元兑美元跌0.9%，报0.6903美元，盘中触及5月19日以来最低。

债市:

--美国指标10年期公债收益率升至逾五个月最高水准，走势与欧洲债市一致，美股的强劲表现也增添整体市场人气。此外，有报导称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒出任美联储主席。报导发布后，美国30年期公债收益率攀升至三个月峰值，两年期公债收益率触及九年高位。

纽约尾盘，10年期美债价格跌11/32，收益率从周一的2.375%升至2.417%，稍早曾升至5月中来最高2.424%。30年期美国公债价格跌21/32，收益率报2.923%，盘中曾升至三个月高位2.936%。美国两年期公债收益率触及九年高位1.589%。

--欧元区长期通胀预期水准的主要市场指标升至七个月高位，因欧元区经济数据强劲，给正在准备撤走非常规货币刺激政策的欧洲央行带来令人鼓舞的迹象。“五年、五年远期”损益平衡通胀率升至1.6571%，为3月以来最高。

指标德国10年期公债收益率升4个基点，至近三周最高的0.48%。其他欧元区公债收益率升2-5个基点不等。

油市:

--布兰特原油升1.7%，此前主要石油出口国沙特称，决心结束原油供应过剩状况；油价还受到美国原油库存进一步下降的预期以及对伊拉克库尔德地区紧张局势感到不安的提振。

布兰特原油收高0.96美元，或1.7%，报每桶58.33美元，美国原油收高0.57美元，或1.1%，报每桶52.47美元。

金属市场:

--金价下跌，因投资者焦急地等待有关美联储下任主席的消息，另外，股市强劲，地缘政治局势趋于平静，打击了避险需求。

现货金下跌约0.4%，报每盎司1,276.33美元。美国12月期金收跌2.60美元，或0.2%，报每盎司1,278.30美元。

--期铜触及一周高位，其他基本金属也上涨，因美元下滑且投资者对全球经济增长前景仍感到乐观，尽管放慢的风险犹在，尤其是最大金属消费国中国。

伦敦金属交易商(LME)三个月期铜收高0.4%，报7,035美元，盘中触及一周高位7,123美元。期铝收高0.8%，报2,155美元。期锌涨1.5%，收报3,177美元，稍早触及一周高位3,197美元。(完)