（更正）《路透早报》--10月26日

（更正：重大新闻第三则加拿大央行的摘要报导删除“一如预期”后的多余文字“升息”）

2017年2月16日，美元纸币和欧元图案的存钱罐。REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季出口物价(0030)

--德国11月GfK消费者信心指数(0600)

--香港公布9月份黄金贸易数据

--意大利10月企业及消费者信心(0800)

--香港公布9月份进出口数据(0830)

--欧元区9月M3货供额

--英国工业联盟(CBI)10月零售销售差值(1000)

--美国9月建筑许可修正值、9月商品贸易收支初值、一周请领失业金数据(1230)

--美国9月成屋待完成销售(1400)

--美国10月堪萨斯联储制造业指数(1500)

--韩国10月消费者信心指数(2100)

--日本全国9月和东京地区10月消费者物价指数(CPI)(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开10月第2次例行新闻发布会(0200)。

--澳洲央行副总裁德贝尔在悉尼大学演讲(0745)。

--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0730)，央行就利率决策举行记者会，央行总裁英韦斯将参加记者会。

--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

--挪威央行总裁奥尔森在货币经济中心发表讲话(0900)。

--欧洲央行公布利率决定，总裁德拉吉在利率决定会议后召开记者会。

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在明尼亚波利斯联储主办的活动上致欢迎辞(1430)。

重要企业财报：

--西南航空、施乐、康菲石油国际、美国航空集团、联合包裹(优比速,UPS)、时代华纳、福特汽车、亚马逊、英特尔、西部数据、微软等

以下为10月25日下午5:00至10月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国耐久财订单和新屋销售强劲增长，为12月升息再添理据

美国9月资本财订单增幅超预期，付运连续第八个月增长，表明企业支出强劲，这应会扶助缓解飓风给经济造成的影响。另一项数据显示，上月新屋销售猛增至近10年高位。第三季企业设备投资强劲增长，以及楼市增长加速的迹象，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月再度升息的预期。数据公布后，美国公债价格回落，指标10年期公债收益率攀升至七个月高位。美国股市小幅走低。

* 美国9月新屋销售较前月急升18.9%，年率为66.7万户的近十年高位

* 美国9月耐久财订单较前月增长2.2%，高于市场预估

--美国寻求与中国达成“诚信”协议--商务部长罗斯

美国商务部长罗斯表示，总统特朗普下个月访华期间将寻求与中国达成“实质性”贸易协议，但市场准入等关键问题可能要更长时间才能有结果。罗斯表示，美国寻求“立竿见影的效果”，就如美国通用电气和波音5月在沙特阿拉伯达成的协议那样，展现出“诚信”。但他承认市场准入、知识产权和关税是更为复杂的问题，将需要更长的时间磋商。特朗普将于11月3日-14日访问亚洲，与各国讨论贸易等议题。

--加拿大央行如预期维持利率不变，指未来调整利率时将谨慎行事

加拿大央行周三一如预期维持利率不变，称尽管随着时间的推移对货币刺激的要求可能减少，但鉴于经济面临的风险和不确定性，央行在作未来调整时将会“谨慎行事”。央行在鸽派的政策声明中强调了，重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)带来“巨大不确定性”;加国经济运行接近趋势水平，但薪资和其它数据显示就业市场仍存在闲置。

加拿大央行还将第三季成长率预估从2.0%下调至1.8%，预计第四季成长2.5%；将2017年成长预估从2.8%上调至3.1%，2018年增长预估从2.0%上调至2.1%。央行今日表现出的谨慎基调拖累加元大跌。对该央行12月加息的押注也降至不到30%，声明发布前为37%。

--韩国第三季GDP较前季增长1.4%，增幅为逾七年来最高

韩国央行估算，第三季国内生产总值(GDP)较前季增长1.4%，增速为逾七年来最快，因出口强劲，盖过了消费低迷的影响。7-9月GDP较上年同期增长3.6%，增幅高于第二季的增长2.7%。央行初估值显示，第三季出口较前季跳增6.1%，设备投资增加0.5%。企划财政部官员称，韩国第四季国内生产总值(GDP)按季增幅料仅略高于零，2017年GDP增幅料为3.1%-3.2%左右。

--独家：辉瑞欲脱手消费者保健业务，料11月启动流程--消息人士

知情消息人士对路透表示，辉瑞(Pfizer)计划11月展开其消费者保健业务的出售流程，为这项从头痛药到护唇膏等产品的业务出售铺平道路，出售金额可能超过150亿美元。包括葛兰素史克、英国利洁时等几家跨国企业已表达求购的兴趣。其中一位消息人士表示，辉瑞已与利洁时等有兴趣的各方展开初步讨论，并称辉瑞希望年底前启动出售流程。几位消息人士表示，其他可能的竞购方包括宝洁、赛诺菲安万特、强生与雀巢.

--巴西央行降息75个基点至7.5%，未来政策放松步伐或将放缓

巴西央行周三放慢放松货币政策的步伐，但暗示仍可能在下个月降息至纪录低位；随着通胀得到控制，央行决策者寻求提振刚刚起步的经济复苏。巴西央行货币政策委员会将指标利率下调75个基点至7.50%，此前已连续四次降息100个基点；这一决定符合路透调查分析师的普遍预期。

--企业财报：

* 波音第三季营收增加1.7%，并上调全年经营现金流和获利预估

* 可口可乐公布季度获利跳涨38%，因获益于成本削减，以及其最大的市场北美地区对雪碧(Sprite)、茶以及咖啡的需求提高。

* 韩国SK海力士称，第三季营收为8.1万亿韩元，汤森路透SMARTESTIMATE预估为8万亿。该公司称第三季营业利润为3.7万亿韩元、净利为3.1万亿韩元。汤森路透SMARTESTIMATE预估分别为3.8万亿和3万亿韩元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘下跌，道指和标普500指数遭遇七周来最惨的一天，因一批企业发布令人失望的季度业绩，且公债收益率上涨。

道琼工业指数收挫112.30点，或0.48%，至23,329.46点；标准普尔500指数收跌11.98点，或0.47%，至2,557.15点；纳斯达克指数收跌34.54点，或0.52%，至6,563.89点。

--欧洲股市收盘跌至近四周低位，一批企业发布好坏不一的业绩，促使投资者在欧洲央行发布货币政策前一天了结获利。

泛欧STOXX 600指数下跌0.6%，报387.13点，为9月底以来最低水平。英股富时100指数收跌1.05%，德股DAX指数收挫0.46%，法股CAC-40指数收跌0.37%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，未能扩大盘中涨幅。预期下任美联储主席将引导政策朝更鹰派的方向发展，这种臆测提振美元稍早走强。美国公债收益率下滑，也引发了一些美元卖盘。

英镑攀升近1%，至八日高位1.3271美元。美元指数下跌0.1%，至93.696，低于周一触及的两周半高位94.017。美元兑日圆盘中攀升至114.245日圆，为7月11日来最高，纽约尾盘，美元跌0.2%，报113.70日圆。欧元涨0.4%，至1.181美元。

债市:

--美国公债收益率攀升，受强劲的美国耐久财订单和新屋销售数据提振，投资人还在揣测美国总统特朗普对美联储主席的提名人选。

美国10年期公债收益率升至2.440%，稍早曾触及3月21日来最高的2.475%。30年期美国公债收益率报2.951%，盘中升至五个月高位2.980%。美国两年期公债报1.602%，稍早触及九年高位1.623%。

--欧元区公债收益率上涨，因英国和美国利率升高的预期，给本已受欧洲央行将撤走刺激政策打压的债市增添压力。

德国指标10年期公债收益率接近三周高位0.49%，全日升1个基点，较日低高3个基点，其它欧元区大部分公债收益率也逆转早盘的跌势，全日普遍走高。

油市:

--美国原油期货走低，因上周美国原油库存意外增加。美国汽油期货上涨1%，因库存骤降。布兰特原油期货小涨，之前最大原油出口国沙特重申，决心终结持续三年的供应过剩状况。

布兰特原油期货收涨0.11美元，报每桶58.44美元。美国原油期货回落0.29美元，报每桶52.18美元。

金属市场:

--金价在触及两周半低位后持稳，因有报导称，共和党议员倾向选择斯坦福大学经济学家泰勒担任下任美联储主席，驱动美债收益率升至多月高位。

现货金涨0.05%，报每盎司1,277.01美元，盘中触及10月6日以来最低的1,271.11美元。美国12月期金收高0.7美元，或0.05%，报每盎司1,279美元。

--期铜在连升两日后持稳，因股市在连创新高后下滑，显示投资人愈发谨慎。但美元回落提振整体金属市场。

伦敦金属交易商(LME)三个月期铜收高0.1%，报每吨7,010美元。期铝收高1.4%，报2,186美元。LME期镍收低1.1%，报11,865美元。(完)