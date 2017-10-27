《路透早报》--10月27日

[今日看点]

资料图片：2015年8月26日，纽约证交所楼上悬挂的美国国旗。REUTERS/Lucas Jackson

经济数据(GMT时间)：

--日本全国9月和东京地区10月消费者物价指数(CPI)(26日2330)

--澳洲第三季生产者物价指数(PPI)(0030)

--中国9月工业经济效益月度报告(0130)

--中国9月外汇市场交易概况数据

--香港公布9月底止第三季一手住宅供应数据

--德国9月进口物价(0600)

--法国10月消费者信心指数(0645)

--美国第三季国内生产总值(GDP)初值(1230)

--美国10月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2017年中国亚洲杰出经济人交流论坛

--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演讲(0700)

--欧洲央行首席经济学家普雷特在第五届法兰克福金融市场政策会议发表主旨演讲(0715)

--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在第五届法兰克福金融市场政策会议参与小组讨论(1045)

--俄罗斯央行公布利率决定

重要企业财报：

--埃克森美孚、艾伯维(AbbVie)、默克、高露洁-棕榄、固特异轮胎、雪佛龙等

以下为10月26日下午5:00至10月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--小挪步而非急转弯：欧洲央行开始小心翼翼地撤走宽松计划

欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。欧洲央行表示，将从1月起将购债规模减半，但将购债计划延长至明年9月底。欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济正在复苏，但仍需要支持。

欧洲央行公布决议后，欧元兑美元急挫，录得16个月来最糟糕单日表现。欧洲股市上涨，欧元区公债收益率下跌。

--特朗普考虑的美联储下任主席人选只剩鲍威尔和泰勒--Politico

美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考虑的美国联邦储备委员会(美联储/FED)下任主席人选剩下只有两人了，分别为美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。另一位消息人士则建议对此也谨慎以待。特朗普此前曾表示，他正在考虑的人选有鲍威尔和泰勒，但他也非常喜欢叶伦。Politico援引经常同特朗普谈话的未具名消息人士称，最后名单只剩下鲍威尔和泰勒。

--加泰罗尼亚自治区主席称不会提前选举，政治危机加剧

西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示，他不会举行新的地方选举以打破西班牙政府与加泰罗尼亚分离主义者之间的僵局，这场政治危机加剧并可能爆发直接对抗。外界原本预计普伊格蒙特未来几日将宣布举行地方选举，以应对西班牙政府取消加泰罗尼亚自治的行动。

但普伊格蒙特在巴塞罗那的自治区政府总部称，对于举行地方选举将可令马德里放弃直接管辖，西班牙的中央政府未提供足够的保证。

--美国众议院通过2018年预算决议，为税改法案扫清程序障碍

美国众议院周四以216-212票通过2018财年预算，为将于下周亮相的共和党税改法案扫清了程序障碍，使得该法案可以在不需要民主党投票支持的情况下获得国会通过。议员们表示，税改法案将于11月1日亮相。

--美国初请失业金人数增幅不及预期，劳动力市场依然紧俏

美国上周初请失业金人数增幅不及预期，暗示在近期飓风影响过后，美国劳动力市场继续收紧。但另一份数据对经济的描绘则没有那么乐观。此外，美国9月商品贸易逆差增加1.3%至641亿美元，上个月批发库存增加0.3%，但零售商商品库存减少1.0%，致使亚特兰大联邦储备银行下调第三季度国内生产总值(GDP)成长预估。此外，上月成屋购买的签约数量持平。

美国金融市场基本未受到数据影响，投资者消化了欧洲央行削减购债规模并延长购债计划的决定。美元指数走高，美国公债基本持平。美股上涨。

--企业业绩：

* 谷歌母公司Alphabet公布，广告收入强于预期且营业利润率亦有提高。该消息推动其股价在盘后上涨近3%，移动端用户广告投放成本大幅上升的忧虑并未引起投资者过多关注。

* 微软季度净利优于预期，因云计算业务的需求增加，且个人电脑软件业务回稳。

* 晶片巨擘英特尔上调全年营收和获利预估，受助于其数据中心和云计算业务强劲增长。英特尔公布的第三季营收及获利均优于预期。

* 全球最大在线零售商--亚马逊发布夏季销售激增，第三季营收激增34%，获利远胜预期，买家于“Prime Day”会员促销日在公司网站上大肆消费，且在公司新近购并的全食超市(Whole Foods Market)买进杂货商品。

* 中国互联网搜索巨头百度公布第三季总营收增至234.9亿元人民币，但预计其12月当季的营收将不及分析师预期，因该公司加大了在人工智能和自动驾驶技术方面的投资。

* 推特(Twitter Inc)表示，可望在第四季缴出有史以来的首次季度获利，该公司过去几个月大砍费用，并寻找社群媒体营收主力--广告以外的营收来源。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘道指和标普500指数上涨，此前发布的一批企业业绩利好，但涨幅受限，因纳斯达克指数受医疗保健类股走低拖累下跌。

道琼工业指数收高71.40点，或0.31%，至23,400.86点；标准普尔500指数收升3.25点，或0.127%，至2,560.40点；纳斯达克指数收跌7.117点，或0.11%，至6,556.774点。

--欧洲股市从四周低位上涨，受欧洲央行决定延长刺激计划和对加泰罗尼亚危机将有突破的希望提振，个股也受到第三季业绩消息的影响。

泛欧STOXX 600指数上涨1.07%，至391.27点，多数板块大幅上涨，主要欧洲股市也急升，特别是德国，德股DAX指数劲升1.4%，触及纪录收盘新高。英股富时指数收涨0.53%，法股CAC-40指数收高1.5%。

汇市:

--欧元兑美元急挫，录得16个月来最糟糕单日表现，因欧洲央行将购债计划延长直至2018年，降低了该央行明年升息的可能性。欧元跌至1.1651美元，较周三尾盘下跌近1.4%，根据路透数据 ，这是2016年6月以来欧元兑美元的最大单日跌幅，但自去年年底以来仍大涨了近11%。

欧元兑日圆也急挫1.2%，报132.79日圆。从周四稍早触及的2015年12月以来最高的134.48日圆回落。美元指数触及三个月高位的94.668，此前突破一关键技术阻力位。今日升1%，录得12月15日以来最大单日升幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，盘中交投震荡，因七年期美债标售需求疲弱，且投标倍数为去年8月来最低。

纽约尾盘，10年期美债收益率报2.453%，高于周三的2.444%。30年期美债收益率报2.959%，高于周三的2.955%。七年期美债收益率在标售后报2.296%，高于周三的2.282%。

--欧元区公债收益率和欧元下跌，此前欧洲央行宣布，削减月度购债规模，并将购债计划延续到至少2018年9月。公债收益率和货币市场利率下降，因投资者开始消化明年底之前欧洲央行升息机率不到30%的预期。

欧债收益率全面下跌。德国10年期公债收益率下跌4个基点，至0.43%。欧洲央行的政策决议扶助了欧元区最高评级和最低评级公债利差收窄，例如，意大利/德国公债利差降至两个半月来最低水准。

油市:

--布兰特原油期货收在27个月高位，因市场更多聚焦在沙特王储关于结束全球原油供应过剩局面的讲话，而非美国原油库存意外增加和美国产量及出口高企。

布兰特原油期货收涨0.86美元，或1.5%，报每桶59.30美元，为2015年7月3日来最高收位。美国原油期货升0.46美元，或0.9%，报每桶52.64美元，为4月17日来最高收位。

金属市场:

--黄金跌至三周低位，因欧洲央行称将延长购债计划后美元兑欧元上涨。欧股在欧洲央行公布政策决定后走高，投资者开始降低对该央行未来加息的预期，从避险的黄金和债市撤出，转向被认为风险较高的股市和其 他资产。现货金收跌，报1,266.73美元。美国12月期金收低9.40美元或0.7%，报1,269.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及逾五年最高，因预计中国即将进入冬季削减产能时期，且LME库存降至九年低点令对供应短缺的担忧加重。LME三个月期铝收高0.2%，报每吨2,190美元，盘中升至2012年3月来最高的2,215美元。三个月期铜收低0.3%，报每吨6,986美元。(完)