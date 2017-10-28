《路透早报》--10月28日

[重大数据或新闻]

资料图片：2014年10月，香港旺角一家货币兑换店的人民币、英镑和美元等货币符号图案。REUTERS/Damir Sagolj

--美国商务部经济分析局(BEA)公布，美国第三季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%(路透调查预估为成长2.5%)。美国第三季度GDP隐性平减指数初值为上升2.1%(路透调查预估为上升1.8%)。

----加泰罗尼亚议会周五进行秘密投票后，宣布脱离西班牙。西班牙首相拉霍伊随即宣布解散加泰罗尼亚地方政府和议会，在12月21日进行地方选举。

* 欧洲理事会主席称欧盟只和西班牙中央政府对话，不因加泰罗尼亚宣布独立有任何改变。美国国务院称加泰罗尼亚是西班牙内部组成部分，支持西班牙政府保持国家统一的努力。法国总统马克龙称在加泰罗尼亚危机事件中他完全支持西班牙总理拉霍伊。英国首相办公室声明称，政府不会承认加泰罗尼亚地方议会单方面宣布从西班牙独立。

--白宫发言人桑德斯周五称，美国总统特朗普将于下周宣布美联储主席提名。彭博报导，美国总统特朗普倾向任命美联储理事鲍威尔为下任美联储主席。

--周五的其它重要经济数据包括：

* 密西根大学10月美国消费者信心指数终值为100.7，路透调查预估为100.9，初值为101.1，9月终值为95.1。

--美国白宫经济顾问委员会主席哈西特称，预计美国第四季经济增长年率仍在3%区间。

--石油输出国组织(OPEC)秘书长告诉路透称，沙特和俄罗斯宣布支持将全球减产协议再延长九个月。

--俄罗斯央行称降息至8.25%。鉴于通胀形势，当前央行从温和紧缩立场向中性货币政策立场的转变将会是逐渐的。

--标准普尔确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定。

* 标准普尔确认英国‘AA/A-1+‘评等，展望仍为负面。

* 惠誉确认英国‘AA‘评级，展望为负面。

* 标准普尔将意大利主权信贷评等由BBB-上调至BBB，展望仍为稳定。

--美国制药大厂默克公布今年第三季录得亏损，相比之下上年同期为实现获利，受同阿斯利康合作带来的相关费用支出影响。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五攀升，科技板块急涨和亚马逊走坚，驱动纳斯达克指数创下近一年来表现最好的一天。道琼工业指数收高33.33点，或0.14%，至23,434.19点；标准普尔500指数收升20.67点，或0.81%，至2,581.07点；纳斯达克指数收涨144.49点，或2.2%，至6,701.26点。本周，道指上扬0.5%，标普500指数上扬0.2%，纳斯达克指数攀升1.1%。标普指数连续第七周周线上涨，为三年来的最长升势。

--欧洲股市创五个月新高，因欧洲央行延长刺激计划，但西班牙股市下跌，此前加泰罗尼亚议会宣布独立。西班牙IBEX指数下跌1.5%，为表现最差主要股指。欧洲股市普遍表现较好，泛欧STOXX 600指数收高0.6%，欧元区STOXX 50指数录得第九周周线升幅，达到2015年8月以来最高。出口权重较大的德国DAX指数涨0.6%，至纪录高位。

汇市:

--欧元下跌，录得年内最大单周跌幅，昨日欧洲央行宣布延长购债计划，表达了继续维持超宽松政策立场的意愿。西班牙中央政府和加泰罗尼亚分离主义者之间的紧张关系也引发欧元卖盘。欧元兑美元下跌0.5%，至1.1595美元，本周周线下跌1.6%，为11个月来最大单周跌幅。欧元兑日圆周五下滑0.6%至131.98日圆，此前触及近两周最弱水准。美元指数上涨0.3%，报94.919，此前触及三个月高位95.150。本周上涨1.3%，为年内最大单周涨幅。

债市:

--美债收益率下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且有报导称，特朗普总统倾向于选择美联储理事鲍威尔担任下任联储主席，盖过了第三季美国经济增长好于预期的影响。两年期公债收益率下跌至1.595%，低于周四的1.619%，在美国GDP数据发布后，该收益率升至九年高位的1.639%。10年期美债收益率报2.419%，盘中稍早触及七个月新高的2.477%，周四尾盘报2.454%。美国30年期公债收益率跌至2.930%，周四报2.961%。

--西班牙公债遭到抛售，此前在加泰罗尼亚地区议会宣布独立后，西班牙参议院授权中央政府开始接管加泰罗尼亚，令该国政治危机加剧。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点，至1.58%，同一天，多数欧债收益率下滑5-7个基点，受周四欧洲央行政策决定带动。指标德国10年期公债收益率下跌6个基点，至0.38%。西班牙/德国10年期公债利差走宽8个基点，至120个基点。

油市:

--油价跳涨约2%，全球指标布兰特原油升穿每桶60美元，因全球主要产油国支持延长协议和美元从三个月峰值回落，支撑油价。布兰特原油期货上涨1.14美元，或1.9%，收报每桶60.44美元，盘中高见60.53美元，此为2015年7月来最高，较6月触及的2017年低位高出逾35%。美国原油期货上升1.26美元，或2.4%，报每桶53.90美元，盘中触及3月初来最高53.98美元。布兰特原油本周上涨4.6%，连涨第三周。美国原油周线上升4.7%。

金属市场:

--金价小涨，逆转稍早的跌势，之前加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，促使投资者买入黄金规避政治动荡风险。不过，美元仍处于三个月高位附近，限制了金价的上行空间。1802 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,270.36美元，可能连跌第二周。金价稍早跌至三周低位1,263.35美元。美国12月期金收涨2.20美元，或0.2%，报每盎司1,271.80美元。

--期铜连跌第三日，多数其他工业金属也下跌，此前美元触及三个月高位，令基本金属对持有其他货币的投资者来说更昂贵。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.2%，报每吨6,830美元，此前触及10月11日来最低6,782.50美元。本周周线下滑1.8%，为五周内首周下跌。(完)