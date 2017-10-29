《路透早报》--10月30日

[今日看点]

资料图片：2015年4月，比利时城市Halle附近林间野生的风信子。REUTERS/Yves Herman

经济数据(GMT时间)：

--日本9月零售销售(29日2350)

--中国三季度规模以上文化及相关产业生产经营季度报告(0130)

--德国9月实质零售销售(0700)、消费者物价指数(CPI)10月初值(1300)

--瑞士10月KOF领先成长指标(0800)

--英国9月消费者信贷(0930)

--欧元区10月企业景气指数(1000)

--美国9月实质个人消费、PCE物价指数(1230)、9月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1300)

--韩国央行11月制造业景气判断指数(2100)、9月工业生产(2300)

--新西兰9月建筑许可(2145)

--日本9月所有家庭支出(2330)、9月求才求职比(2330)、9月工业生产(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行举行货币政策会议(至31日)

重要企业财报：

--爱迪生国际(Edison International)、亿滋国际(Mondelez International)等

以下为10月27日下午5:00至10月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--巴塞罗那数十万人游行力挺统一，民调显示统派支持率略高

周日的巴塞罗那，有数十万支持统一的群众走上街头，在当地领袖推动加泰罗尼亚地区独立之际，这些所谓“沉默的大多数”以此次大规模游行，强势表达自身的想法。周日公布的民调显示，反对加泰罗尼亚地区独立的政党支持率目前小幅领先，这是自中央政府宣布该地区提前选举以来进行的首次民调。马德里当局希望透过这场选举来解决40年来最严重的政治危机。

--库存与贸易扶助美国经济在第三季顶住飓风继续成长

美国经济在第三季意外保持强劲增长步伐，因库存投资增加且贸易逆差缩小，抵消了飓风导致消费者支出放缓以及建筑业活动下降的影响。

商务部周五公布，7-9月美国国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%，这也是得益于企业在设备方面的大幅支出。不过由于库存增长为GDP增幅的贡献达到0.73个百分点，因此经济的健康程度并没有GDP成长数据所暗示的那么好。美元兑一篮子货币在数据公布后涨至三个月高点。美国公债价格下跌，对于利率较为敏感的两年期公债收益率触及九年新高。美股多数上涨。

--特朗普倾向于提名鲍威尔担任下任美联储主席--消息人士

两名知情消息人士透露，美国总统特朗普目前倾向于提名联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。不过消息人士警告称，虽然鲍威尔目前在五位候选人中处于领先，但特朗普尚未作出最终决定，随时有可能改变主意。

特朗普说过，一直在考虑由鲍威尔，或者斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任这个职位。但他也说过，并未排除现任主席叶伦再获提名的可能性。预计他将在11月3日启程访问亚洲前公布他的选择。被提名人还需要获得参议院批准。

--独家：随特朗普访华的企业代表团将以能源及大宗商品业者为主

据路透看到的一份初步名单，美国能源与大宗商品企业将是陪同总统特朗普11月访华的企业代表团主力。知名科技与金融企业大多缺席，反映出华盛顿在促使中国开放这些产业方面进展缓慢。美国商务部长罗斯将率领由29家企业高管组成的商贸代表团11月8日开始访问中国。

通用电气(奇异,GE)、霍尼韦尔(Honeywell)和波音(Boeing)等大型工业企业都在上述名单之中，科技企业则包括高通(QCOM.O)。

--沙特愿意支持延长全球减产协议--王储萨勒曼

沙特阿拉伯王储萨勒曼周六重申，该国愿意支持延长全球石油减产协议。“沙特王国申明愿意延长减产协议，该协议通过重新平衡供需，证明了其可行性，”王储在一份声明中表示。“对于原油的旺盛需求吸收了页岩油产量的增加。”他的评论帮助提振了油价。布伦特原油周五升至每桶60美元以上，为2015年7月以来首次。

--标普和惠誉维持英国信用评级不变，但就脱欧发出警告

评级机构标准普尔和惠誉均维持英国信用评级不变，但仍不看好评级前景，因为该国在脱欧谈判中可能与欧盟达成比较糟糕的协议。在褫夺英国的“AAA”顶级评级后，两家机构此次维持“AA”评级不变，展望为“负面”，警告有可能再次调降评级。

--企业业绩：

* 美国制药大厂默克公布今年第三季录得亏损，相比之下上年同期为实现获利，受同阿斯利康(AstraZeneca Plc)合作带来的相关费用支出影响。

* 中国平安保险公布今年首三季净利同比增长17.4%；其中第三季净利同比增45.5%，受惠寿险及健康险业务增长。

* 中国交通银行公布三季报，前三季实现净利544.19亿元人民币，同比增长3.5%；影响银行利息收入的主要因素之一--净息差继续企稳。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五攀升，科技板块急涨和亚马逊走坚，驱动纳斯达克指数创下近一年来表现最好的一天。道琼工业指数收高33.33点，或0.14%，至23,434.19点；标准普尔500指数收升20.67点，或0.81%，至2,581.07点；纳斯达克指数收涨144.49点，或2.2%，至6,701.26点。本周，道指上扬0.5%，标普500指数上扬0.2%，纳斯达克指数攀升1.1%。标普指数连续第七周周线上涨，为三年来的最长升势。

--欧洲股市创五个月新高，但西班牙股市下跌，此前加泰罗尼亚议会宣布独立。西班牙IBEX指数下跌1.5%，为表现最差主要股指。欧洲股市普遍表现较好，泛欧STOXX 600指数收高0.6%，欧元区STOXX 50指数录得第九周周线升幅，达到2015年8月以来最高。出口权重较大的德国DAX指数涨0.6%，至纪录高位。

汇市:

--欧元下跌，录得年内最大单周跌幅，昨日欧洲央行宣布延长购债计划，表达了继续维持超宽松政策立场的意愿。西班牙中央政府和加泰罗尼亚分离主义者之间的紧张关系也引发欧元卖盘。欧元兑美元下跌0.5%，至1.1595美元，本周周线下跌1.6%，为11个月来最大单周跌幅。欧元兑日圆周五下滑0.6%至131.98日圆，此前触及近两周最弱水准。美元指数上涨0.3%，报94.919，此前触及三个月高位95.150。本周上涨1.3%，为年内最大单周涨幅。

债市:

--美债收益率下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且有报导称，特朗普总统倾向于选择美联储理事鲍威尔担任下任联储主席，盖过了第三季美国经济增长好于预期的影响。两年期公债收益率下跌至1.595%，低于周四的1.619%，在美国GDP数据发布后，该收益率升至九年高位的1.639%。10年期美债收益率报2.419%，盘中稍早触及七个月新高的2.477%。美国30年期公债收益率跌至2.930%，周四报2.961%。

--西班牙公债遭到抛售，此前在加泰罗尼亚地区议会宣布独立后，西班牙参议院授权中央政府开始接管加泰罗尼亚，令该国政治危机加剧。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点，至1.58%，同一天，多数欧债收益率下滑5-7个基点，受周四欧洲央行政策决定带动。指标德国10年期公债收益率下跌6个基点，至0.38%。西班牙/德国10年期公债利差走宽8个基点，至120个基点。

油市:

--油价跳涨约2%，全球指标布兰特原油升穿每桶60美元，因全球主要产油国支持延长协议和美元从三个月峰值回落，支撑油价。布兰特原油期货上涨1.14美元，或1.9%，收报每桶60.44美元，盘中高见60.53美元，为2015年7月来最高，较6月触及的2017年低位高出逾35%。美国原油期货上升1.26美元，或2.4%，报每桶53.90美元，盘中触及3月初来最高53.98美元。布兰特原油本周上涨4.6%，连涨第三周。美国原油周线上升4.7%。

金属市场:

--金价小涨，逆转稍早的跌势，之前加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，促使投资者买入黄金规避政治动荡风险。不过，美元仍处于三个月高位附近，限制了金价的上行空间。现货金收报每盎司1,272.60美元。金价稍早跌至三周低位1,263.35美元。美国12月期金收涨2.20美元，或0.2%，报每盎司1,271.80美元。

--期铜连跌第三日，多数其他工业金属也下跌，此前美元触及三个月高位，令基本金属对持有其他货币的投资者来说更昂贵。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.2%，报每吨6,830美元，此前触及10月11日来最低6,782.50美元。本周周线下滑1.8%，为五周来首周下跌。(完)