《路透早报》--10月31日

[今日看点]

2017年8月9日，晨曦中的纽约曼哈顿下城和世贸中心一号大楼。REUTERS/Mike Segar/File Photo

经济数据(GMT时间)：

--中国10月官方制造业PMI(0100)

--香港9月份M3货币供应

--香港9月底外汇基金总资产

--日本9月工业生产(30日2350)、9月建筑订单(0500)

--澳洲9月HIA新屋销售(0000)、9月民间部门信贷(0030)、10月AIG制造业表现指数(2230)

--英国10月GfK消费者信心指数(0001)

--法国国内生产总值(GDP)第三季初值(0630)、9月消费者支出(0745)、消费者物价调和指数(HICP)10月初值(0745)、9月生产者物价指数(0745)

--台湾主计总处公布第三季经济成长率概估值(0800)

--意大利9月失业率(0900)、消费者物价指数(CPI)10月初值(1000)、9月生产者物价指数(PPI)(1100 )

--欧元区HICP 10月初值、第三季GDP首次初估值、9月失业率(1000)

--美国第三季薪资(1230)、8月CaseShiller 20个城市房价指数(1300)、10月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、10月消费者信心指数(1400)、达拉斯联储10月服务业营收指数(1430)

--加拿大8月GDP、9月工业产品价格(1230)

--韩国10月CPI(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行发布货币政策决议

--加拿大央行总裁波洛兹将出席众议院财经常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯将陪同出席(1930)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

--中国社科院2017年生态城市绿皮书、生态安全绿皮书新闻发布会(0100)

--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会

--IMF世界与中国经济展望报告发布会(0600)

重要企业财报：

--万事达卡、辉瑞、安泰保险、凯洛格、艺电、公共服务企业集团、康明斯、美盛、艺康、伊顿公司、罗宾逊全球物流、戴文能源等

以下为10月30日下午5:00至10月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--两名特朗普前助手遭通俄门调查指控，另有一位前顾问认罪

调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。周一的声明还宣布，特朗普另一位前顾问帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)已在10月初承认向美国联邦调查局(FBI)撒谎的罪名。

这意味着特别检察官穆勒(Robert Mueller)五个月来的调查明显升级。穆勒一直在调查俄罗斯是否插手2016年美国大选以使选情有利于特朗普，以及特朗普助手是否存在勾结行为。

--特朗普可能选择鲍威尔为下任美联储主席--消息人士

一位消息人士透露，美国总统特朗普可能选择美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。该消息促使投资者推低美国公债收益率。另有一位白宫官员表示，特朗普将于周四宣布美联储主席人选决定。他考虑的候选人包括鲍威尔、现任美联储主席叶伦和另外三名人选。

鲍威尔是一位温和的中立派，自2012年起担任美联储理事。如果选择鲍威尔，特朗普既能够实现美联储领导层的调整，又能保持一定的连续性。

--美国消费者支出创逾八年来最快增速，但储蓄减少表明增长无法持续

美国9月消费者支出以逾八年来最快速度增长，可能是因德州和佛罗里达州的家庭更换被洪水损坏的汽车所致，但基础通胀仍然温和。美国商务部周一报告，9月消费者支出跳增1.0%，8月确认为增长0.1%。9月的消费者支出增幅为2009年8月以来最大，还受助于家庭公用事业支出增加。

此外，美联储看重的通胀指标－不计入食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数，即所谓的核心PCE物价指数，9月微升0.1%，已经连续五个月保持相同升幅。

--中国坚持对外开放基本国策，不断提高开放质量和水平--习近平

中国国家主席习近平表示，将坚持对外开放基本国策，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，不断提高对外开放的质量和水平；实施区域协调发展战略，加快完善社会主义市场经济体制，发展更高层次的开放型经济。

习近平表示，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国正在以前所未有的决心和力度推进全面深化改革，将继续以开放促改革促发展。

--韩国11月制造业景气判断指数升至近六年高位

韩国央行周二发布，11月韩国制造业的企业信心指数跳升至近六年高位，因该国经济前景改善和出口强劲，提振整体企业信心。韩国央行11月经季节调整后的制造业景气判断指数(BSI)为87，此为2011年12月来最高，高于10月的79。但数据仍远低于中性的100水准，表明悲观者仍多于乐观者。

--软银及德国电讯谈判陷僵局，Sprint与T-Mobile合并进度停滞

知情人士对路透说，软银和德国电讯针对合并Sprint Corp与T-Mobile US Inc的谈判陷入僵局，因双方对于彼此应该在合并后的新实体持有多少股权有歧见。消息人士说，软银周五的董事会会议中，有几位董事对于在任何协议中放弃Sprint控股权表达了质疑。这宗合并美国两家无线运营商的谈判今年夏季稍早就已展开，但进度走走停停。

--企业业绩：

* 中石化公布，按国际会计准则，今年前三季度净利同比增长31%；公司将全年资本开支下调11%。

* 野村控股公布，第二季净利下降15%，因其趸售(批发)部门因固定收益交易减少而受到冲击。

* 中国农业银行公布，第三季归属于母公司股东的净利润为514.17亿元人民币，同比增长4.89%；9月末不良贷款率为1.97%，较上年末下降0.4个百分点。

* 中国银行公布，第三季度实现归属于母公司股东的净利润为418.16亿元人民币，与去年同期基本持平；9月末，不良贷款率为1.41%，较上年年末下降0.05个百分点。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一从纪录高位水准回落，受默克股价下挫拖累，且有报导称，美国国会议员正在讨论逐步推出倍受期待的下调企业税计划。投资者还在消化有关特朗普前竞选经理马纳福特在有关俄罗斯干涉2016年美国大选的联邦调查中被指控洗钱事件，对特朗普政策议程的影响。

道琼工业指数收低85.45点，或0.36%，至23,348.74点；标准普尔500指数收低8.24点，或0.32%，至2,572.83点；纳斯达克指数微跌2.30点，或0.03%，至6,698.96点。

--西班牙股市反弹，周日西班牙民众举行游行示威，支持国家统一，缓解了对加泰罗尼亚独立的忧虑，且一项民调显示，反对该地区独立的政党支持率领先。西班牙IBEX指数急升2.4%，跑赢泛欧绩优股STOXX 600指数0.1%的涨幅，银行股Caixabank和Banco de Sabadell领涨，涨幅均超过4%。

英股富时指数收跌0.23%，德股DAX指数小涨0.09%；法股CAC-40指数微跌0.01%。

汇市:

--美元下跌，上周美元录得年内表现最好的一周后，投资者对美元获利了结，且有关美国总统特朗普前竞选团队经理马纳福特被控密谋反美的消息，使投资者转趋谨慎。

今日的避险情绪提振日圆兑美元。美元跌至一周低位113.04日圆。欧元兑美元涨0.25%，从周五触及的三个月低位反弹。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)下滑，因报导称美国总统特朗普可能任命美联储理事鲍威尔出任联储主席，市场认为他较其他人选更偏鸽派。五年期公债/30年期公债收益率差扩大至90.50个基点，高于上周五的88.8个基点。指标10年期公债价格升15/32，收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。

--南欧国家公债收益率下挫，因一项民意调查显示，西班牙加泰罗尼亚的分离主义阵营可能输掉12月的选举，而意大利则是获得标普至少30年来首次给予主权评等调升。意大利10年期公债收益率大跌10个基点，至1.84%，为1月来最低，势将录得逾七周最大单日跌幅。意大利较可比德债利差收窄至约147个基点，为2016年12月来最窄。西班牙10年期公债收益率也下挫10个基点，报1.49%，西班牙公债扳回加泰罗尼亚政治危机深化期间的部分失地。

油市:

--布兰特原油收在2015年7月以来最高，美国原油收在2月以来峰值，因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将被延长至明年3月后，不过，此轮涨势可能刺激美国增产。

布兰特原油期货收报每桶60.90美元，上扬0.46美元。布兰特原油过去16个交易日累计上扬9.5%。美国原油期货收涨0.25美元，报每桶54.15美元，为2月23日以来最高。该合约近期表现也很强劲，过去16个交易日上涨10%。

金属市场:

--金价上涨，本周有一系列央行会议，美国总统特朗普预计将宣布下任美联储主席人选，美元小幅走低。现货金收报每盎司1,275.86美元，上日收报1,272.60美元。美国12月期金收高5.90美元，或0.5%，报每盎司1,277.70美元。

--期铜上涨，从上日触及的两周低位反弹，因美元录得年内最大单周涨幅后回软，吸引买家买入期铜。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨0.5%，报每吨6,867美元。今年表现落后的期锡下跌2.4%，报19,400美元，为11周低点。期铝下跌0.2%，报2,163美元。期锌升1.2%，报3,209美元。(完)