《路透早报》--11月4日

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2017年10月29日，英国苏格兰秋季的湖光山色。REUTERS/Russell Cheyne

--美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过薪资增长年率明显回落，放弃找工作的人急增，令劳动力市场蒙阴。10月非农就业岗位增加26.1万个，增幅为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期。9月数据经修正后为增加1.8万个工作岗位，之前报告的是减少3.3万个。10月平均时薪下滑0.01美元，以百分比变动来看为持平，部分因为低薪行业工人返回工作岗位。平均时薪年增幅降至2.4%，为2016年2月以来的最小增幅。9月平均时薪增长0.5%，年增幅为2.9%。10月失业率从4.2%降至4.1%。

--周五欧美公布的其它重要经济数据包括：

* 美国供应管理协会(ISM)公布，10月非制造业指数升至为2005年8月来最高60.1，预估为58.5，9月为59.8。

* 美国商务部公布，美国9月工厂订单增加1.4%，预估为增加1.3%，8月修正后仍为增长1.2%。

* 美国10月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为55.3，初值为55.9，上月终值为55.3。

* 美国商务部周五发布的另外一份报告显示，9月贸易逆差增长1.7%，至435亿美元，因出口增加被进口急升所抵消。出口升至2014年12月以来最高，受到美元下跌和全球经济增长强劲的提振。

* 加拿大统计局称，9月贸易逆差31.8亿加元，8月修正为逆差31.8亿 加元，前值为逆差34.1亿加元。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月就业岗位增加3.53万个，全职就业增加8.87万个。10月失业率为6.3%，9月为6.2%。

* 英国10月服务业以六个月来最快速度增长，但企业对退欧感到不安。英国10月IHS Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从9月的53.6跳升至55.6，触及4月以来的最高位，并录得2016年8月以来的最大单月升幅。

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称,未见通胀攀升迹象，应暂停升息直至通胀回升。

--欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼对彭博电视称，欧元区明年的通胀率可能会高于当前的预估，因能源价格在上涨。

* 欧洲央行执委科尔称，如果延长购债计划吸引投资者买入欧元区资产，将会提振欧元走强。

--消息人士表示，美国会参众两院两党议员可能早至周一将提交加强外资审查议案，因越来越担心中国在美的并购交易。

--沙特新闻社报导，沙特和哈萨克斯坦强调石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国需不折不扣地持续遵守减产协议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，权重股苹果股价急升扶助推高三大股指，投资者评估喜忧参半的美国就业市场报告。三大股指均创最高收盘点位，本周标普500指数和道琼工业指数连续第八周上涨，纳斯达克指数连涨第六周。道琼工业指数周五收高22.93点，或0.1%，至23,539.19点；标准普尔500指数收涨7.99点，或0.31%，至2,587.84点；纳斯达克指数收升49.49点，或0.74%，至6,764.44点。

--欧洲股市攀升，英国和德国股市创新高，但法国兴业银行和荷兰电信集团Altice下跌重压同类股票，限制了股指升幅。泛欧STOXX 600指数涨0.3%，连续第二周上涨，德国DAX指数创新高，今日涨0.3%。英股富时100指数继上日受英国逾10年来首次升息带动上涨后再升0.1%，创纪录新高。

汇市:

--美元全面上涨，此前发布的美国工厂订单和服务业数据好于预期，令美元逆转稍早因10月就业报告不及预期引发的跌势。美元指数升至10月27日来最高，迫近近四个月峰值。美元指数连续第三周周线上升，上周百分比涨幅为年内最大。10月为2月以来表现最好的一个月。

债市:

--美国公债收益率变动不大，此前政府公布的10月就业报告显示，薪资未见增加，令部分投资人担心低通胀持续，尽管近期飓风因素料令数据失真。指标10年期美债价格升2/32，收益率报2.343%，数据公布后一度低见2.323%。两年期/10年期公债收益率差收窄至71.1个基点，为2007年底来最窄。

--意大利较西班牙公债利差触及逾一年来最窄水平，约为六周前的一半，因公债市场已经消化了欧元区政治风险。意大利公债与可比德国公债收益率之差报142个基点，与可比西班牙公债收益率之差为30个基点，均创逾一年以来最窄水准。10年期德国公债收益率下跌至七周低位0.35%。其他欧元区公债收益率日内小幅下跌。

油市:

--油价上涨，美国原油创两年高位，此前公布的美国活跃钻机数据显示，美国钻探活动会有所节制。最新发布的钻机数据支撑了全球供应过剩局面在好转的观点。美国原油收高1.10美元，或2%，报每桶55.64美元，为2015年7月以来最高。布兰特原油收高1.45美元，或2.4%，报每桶62.07美元。较6月触及的年内低位上涨了约38%。本周两大合约均升逾3%。

金属市场:

--金价跌至一周低位，因好于预期的美国工厂订单和服务业数据超过乏善可陈的就业数据带来的影响，推高美元。1826 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,267.95美元，势将录 得连续第三周周线跌幅。盘中跌至10月27日以来最低的1,265.16美元。美国12月期金收跌0.7%，报1,269.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌价格下滑，因中国库存增加，而期铜也回软，之前受对电动车需求增加的预期带动大涨。LME期锌收低1.2%，报每吨3,219美元，因中国库存增加。期铜收低0.5%，报每吨6,895美元，昨日收盘变动不大，过去六周则大涨10%。(完)