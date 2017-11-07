《路透早报》--11月7日

[今日看点]

2017年11月6日，日本东京，随同特朗普出访亚洲的美国第一夫人梅拉尼娅参观Kyobashi Tsukiji小学。REUTERS/Ma Ping

经济数据(GMT时间)：

--中国10月末官方外汇储备

--香港10月底止外汇储备资产

--日本9月加班工资(0000)

--英国10月BRC同店零售销售(0001)、10月Halifax房价指数(0830)

--德国9月工业生产(0700)

--法国截至9月预算收支、第四季制造业年度投资预期(0745)

--台湾10月进出口、消费者物价指数(CPI)(0800)

--意大利9月零售销售(0900)

--欧元区9月零售销售(1000)

--美国9月JOLTS职位空缺数(1500)、9月消费者信贷(2000)

--澳洲10月AIG建筑业指数(2230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委发布会，介绍成本监审和调查有关情况(0130)

--澳洲央行货币政策会议(0330)

--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(0800)

--欧洲央行举办第二届银行业监管论坛，总裁德拉吉将致欢迎词(0900)；欧洲央行银行监管委员会主席努伊、监管委员会委员Ignazio Angeloni、央行执委劳滕施莱格将出席活动(时间分别为0915/1000/1430)

--欧洲经济暨财政事务理事会会议，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将出席

--瑞典央行副总裁佛洛登参加一场网路安全会议(1210)

--瑞典央行副总裁史金斯利出席支付服务供应商Kivra的年度会议(1430)

--加拿大央行总裁波洛兹在一场新闻发布会后发表演说(1755)

--美联储副主席夸尔斯出席一场金融监管讨论会(1815)

--美联储主席叶伦出席保罗道格拉斯政府伦理奖颁奖典礼并致谢词(1930)

--越南商务峰会

重要企业财报：

--艾默生电气、万豪国际等

以下为11月6日下午5:00至11月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约联储总裁杜德利明年中退休，美联储领导班子再添不确定性

美国纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。不到一周前美国总统特朗普刚刚提名了新的美联储主席，杜德利将提前退休的消息令人对美联储的领导层又产生一个疑问。

现年64岁的杜德利将在2019年1月任期结束前离任。他是过去十年美国大举货币刺激政策最有力的支持者之一，并平稳地领导着审慎的市场操作。纽约联储董事会称，寻找继任者的委员会已开始工作，争取在明年中前提名一位继任者。

--特朗普访韩将进一步对朝鲜施压

美国总统特朗普周二访问韩国将直接置身于朝鲜半岛核武僵局，他的言论可能会进一步加剧与朝鲜领导人金正恩的紧张关系。韩国是特朗普亚洲五国之行的第二站，他将访问汉弗莱营美军基地，此地据韩朝边境约100公里。

白宫称，特朗普此行意欲展示美国对朝鲜核武和导弹威胁所采取的强硬立场，但当地的许多人士担心，特朗普充满火药味的言辞可能加剧朝鲜半岛发生军事冲突的风险。

--新西兰新政府启动检讨央行法，但新西兰元未纳入审议

新西兰政府周二兑现竞选承诺，启动对该国央行法的检讨与评估，将把就业最大化纳为央行目标之一，并建立起一种基于委员会的决策制定模式。财长罗伯逊表示，央行法的改革计划不准备包括新西兰元。

受此评论影响，新西兰元上涨约0.0025美元。罗伯逊承认在高失业率及通胀率略偏高的情况下，利率或许比实施现行法规的情境中要来得更低。

此外，新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)表示，对于近期新西兰元贬值，她“完全”不担心。她称，这些波动都在六个月的波动率范围内。

--欧元区10月经济成长动能减弱，但仍不失强劲--PMI

周一公布的调查显示，欧元区10月经济动能有所减弱，但增长仍强劲；同时企业定价力上升，能够将更多成本转嫁给消费者。欧元区10月IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至56.0，低于9月的56.7；但高于10月初值55.9，且稳稳高于荣枯分界线50。尽管企业提价的速度为2011年中段以来最快，新订单增速仍加快。产出物价分项指数从52.7升至七个月高位53.1。

--博通拟以1,030亿美元现金加股票方式收购高通 通讯晶片制造商--博通(Broadcom)周一提议以1,030亿美元收购高通，且不排除敌意收购的可能性。根据博通的提案，高通股东每股将获得60美元现金及10美元博通等价股权。该项交易将成为科技行业有史以来规模最大的一宗并购案。

此举将把两家最大的手机无线通讯芯片生产商整合为一家，并加大英特尔(Intel)所面临的风险，后者正在从其传统的电脑芯片领域向智能手机技术扩展。高通股价周二上涨1.15%，收报62.52美元。博通上扬1.42%，收报277.52美元，此前触及281.80的纪录高位。

--二十一世纪福克斯拟将公司大部分售予迪士尼--CNBC

据CNBC周一引述不具名消息人士报导，梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯影视集团已就将公司大部分出售给华特迪士尼(Walt Disney)一事进行磋商。CNBC表示，目前双方未进行会谈，但过去几周曾经进行磋商，反映出福克斯高层认为，该公司规模达不到能与亚马逊(Amazon.com)、Netflix等媒体竞争的程度。福克斯股价周一收盘大涨9.9%，报27.45美元。迪士尼收升2.0%，至100.64美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一升至纪录新高，因对合并交易的乐观情绪，且投资者押注共和党的下调企业税计划将提振企业利润。道琼工业指数收高9.23点，或0.04%，至23,548.42点；标准普尔500指数收涨3.29点，或0.13%，至2,591.13点；纳斯达克指数收升22.00点，或0.33%，至6,786.44点。

--欧洲股市小涨，虽然欧元区经济数据乐观，油价上涨，但未能抵消令人失望的企业业绩和公司消息带来的影响。泛欧STOXX 600指数小升0.1%，报396.59点，距离两年高位不远。英股富时指数收高0.03%，德股DAX指数跌0.07%；法股CAC-40指数挫0.19%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，回吐部分近期涨幅，因美国建议中的税改提案和美国联邦公开市场委员会(FOMC)未来成员的相关不确定性，令交易商不愿推高美元。

美元指数下跌0.19%至94.764，美元指数自9月中来上涨近3%。美元兑日圆跌0.31%，欧元兑美元下滑0.03%。英镑兑美元升0.73%，从英国央行政策会议后触及的一个月低位反弹。

债市:

--美国短期与长期公债收益率差触及10年来最窄水平，因国内通胀低迷，支持了对长债的需求。路透数据显示，两年和10年期公债收益率差收窄至70个基点之下，为2007年11月以来首见。

指标10年期公债收益率跌2.5个基点，报2.318%，盘中触及两周最低。两年期公债收益率小跌近1个基点，报1.617%。

--指标德国公债收益率持于近两个月来最低，此前数据显示欧洲央行将在未来一年将近1,300亿欧元的所持债券到期回笼资金再投资，这支撑了欧元区公债。

德国10年期公债收益率跌幅超过其它欧元区可比公债，下跌3个基点，至约两个月低位0.33%，之后收报0.34%。西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌不到1个基点。

油市:

--油价劲升3.5%，触2015年7月以来最高水平，因沙特王储通过肃贪巩固大权，且美国活跃钻机数减少，市场继续收紧。

布兰特原油收高2.20美元，或3.5%，报每桶64.27美元。美国原油收高1.71美元，或3%，报每桶57.35美元。两大合约均触及2015年7月初以来最高水平。

金属市场:

--金价周上涨1%，因地缘政治风险推动投资者买入避险资产而扩大升幅，此前黄金连续三周下跌。现货金收高为每盎司1,281.51美元。美国12月期金收涨12.40美元，或1%，报每盎司1,281.60美元。

--伦敦期镍和期铜上涨，受电动车行业需求稳健、中国治理污染和全球经济成长强劲的迹象提振。伦敦期镍上涨1.5%，收报每吨12,920美元；上周已经大涨近10%，并触及2015年6月来最高的13,000美元之上的高位。

伦敦期铜收高1.1%，至每吨6,970美元；铜价本季度迄今累计上涨7%，料将录得连续第六个季度上涨。(完)