《路透早报》--11月9日

[今日看点]

资料图片：2010年5月，纽约证交所大楼上悬挂的美国国旗。REUTERS/Lucas Jackson

经济数据(GMT时间)：

--日本9月经常帐及机械订单、10月银行放款余额(周三2350)

--英国10月皇家测量师学会(RICS)房价差值(0001)

--澳洲9月房屋融资(0030)

--中国10月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--经济观察者调查10月日本服务业景气判断指数(0500)

--瑞士10月失业率(0645)

--德国9月贸易收支(0700)

--美国一周初请失业金人数(1330)、9月趸售(批发)库存修正值(1500)

--加拿大9月新屋价格指数(1330)

--新西兰10月电子卡零售销售(2145)

--日本11月路透短观制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国总统特朗普对中国进行国事访问

--日本央行公布10月30-31日政策会议审议委员意见摘要(周三2350)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席欧洲议会ECON听证会(0800)

--英国央行理事Chris Salmon出席一场行业会议(0815)

--瑞典央行公布货币政策会议记录(0830)

--瑞典央行副总裁史金斯利在支付市场变动会议上发言(0830)

--欧洲央行执委科尔出席一场有关当地经济的讨论会(1300)

--欧洲央行执委莫尔许在银行业与科技年度论坛中接受专访(1315)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场监管会议上讲话(1345)

--瑞士央行总裁乔丹发表演说(1630)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在英国央行/香港金管局/IMF主办的会议上发表演说(1820)

--马来西亚宣布利率决议

--菲律宾央行举行货币政策会议

重要企业财报：

--梅西百货、英伟达、华特迪士尼、新闻集团等

以下为11月8日下午5:00至11月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国众议院议长莱恩或为延迟下调企业税预留大门

美国众议院议长莱恩为可能延迟下调企业税预留大门，指称两院议案消除分歧需时日。Axios煤体援引共和党高级助理称，因众议院辩论未结束，参议院将不会于周四发布其税改议案版本。但国会消息人士表示，参议院共和党仍有望在周四发布税改议案。

--美国国会两党议员共同推出加强对外国投资审查的议案

美国参众两院两党议员周三提出议案，拟加强对外国投资的审查。目前对中国收购美国高科技企业的关切上升。参议院情报委员会成员、共和党参议员科尔宁(John Cornyn)提出的议案，将扩大美国外资审议委员会(CFIUS)在阻止外资收购美国企业的权限。北卡州共和党众议员Robert Pittenger也在众议院推出了相同的议案。两个议案均有共和、民主两党的联合倡议者。

---新西兰央行维持利率不变，预计通胀将加速上升且可能提早升息

新西兰央行周四一如预期维持指标利率在1.75%不变，指称新工党政府提议的政策，在接下来三年每年会将经济增速提高大约0.5个百分点。

新西兰央行称，增加财政刺激及新西兰元走贬，将会导致更快的通货膨胀，而且还可能提早升息。这激励新西兰元急升近1%。

--腾讯控股收购Snapchat母公司Snap的12%股份

Snap周三表示，中国腾讯控股已收购该公司12%股份。Snap是即时通讯应用程序Snapchat的母公司，前一日甫公布令人失望的季度财报。

Snap当日盘中一度大跌近20%至12.1美元，远低于其3月IPO招股价的17美元；终场收低14.61%，报12.91美元。投资者对Snap最近一季用户增长缓慢感到忧心，并且把腾讯入股视为一项投资而非并购先兆。

--英国国际发展大臣Patel辞职，特雷莎·梅政府面临新考验

英国国际发展大臣Priti Patel周三因秘密会晤以色列官员而被迫辞职，此前首相特雷莎·梅希望在她进行脱欧谈判之际，能维护自己日益下滑的威望。

这是特雷莎·梅政府高层官员一周来第二人辞职，凸显出其权力的脆弱。而此时的她正面临极为复杂任务，在协商切断与欧盟40余年来联系的同时，还要让四分五裂的保守党保持统一。

--IMF和日央行委员一致认为日本经济仍需宽松政策的刺激

国际货币基金组织(IMF)周三敦促日本保持其大规模货币刺激，以推高消费者物价，这呼应一日本央行委员的观点，并巩固日本货币政策将保持宽松的预期。IMF总裁拉加德表示，日本央行总裁黑田东彦承诺，在通胀达到2%目标前将保持宽松货币政策，这是正确的做法。

日本央行审议委员布野幸利周三也为资产购买计划辩护，指称他认为目前无需放慢每年购买6万亿日圆(530亿美元)交易所上市基金(ETF)的步伐。

--中国成立国务院金融稳定发展委员会

新华社周三报导称，中国正式成立了国务院金融稳定发展委员会，负责审议金融业改革发展重大规划。该委员会的主任由副总理马凯担任，协调货币政策与金融监管相关事项。委员会将坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力，更好地促进金融服务实体经济，更好地保障国家金融安全，更好地维护金融消费者合法权益。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三创纪录最高收位，因视频游戏制造商股价上扬，苹果市值升穿9,000亿美元。道琼工业指数收高6.13点，或0.03%，至23,563.36点；标准普尔500指数收涨3.74点，或0.14%，至2,594.38点；纳斯达克指数收升21.34点，或0.32%，至6,789.12点。

--欧洲股市受金融股下滑打压小幅收低，因投资人对美国税改计划和“特朗普通胀”(Trumpflation)交易有疑虑，且担心一些欧洲银行的业绩及意大利银行的不良贷款问题。泛欧STOXX 600指数收低0.1%，金融服务指数和银行股指数分别跌0.4%和0.2%

德股DAX指数微升0.02%，英股富时指数收高0.22%，法股CAC-40指数收低0.17%。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾一周低位，受压于特朗普总统税改计划可能被延后的忧虑。美元兑日圆下跌0.19%，报113.78日圆。美元指数下跌0.04%，报94.875。

英镑兑美元下跌，因执政的保守党发生一连串丑闻，且对首相特雷莎·梅达成良好退欧协议能力的怀疑加重，令英镑承压。

债市:

--美债收益率上升，收益率曲线接近10年来最平水平，因投资者减少所持债券，为本周的政府和企业债券供应预留空间。路透数据显示，两年期/10年期公债收益率差为68.0个基点，稍早缩窄至2007年11月以来最窄的66.7个基点。

10年期公债收益率涨2.0个基点至2.327%。30年期公债收益率升1.6个基点至2.786%。两年期公债收益率涨1.6个基点至1.645%。

--德国长期公债收益率跌至四个月低点，加入全球收益率曲线趋平的走势。收益率曲线趋平暗示投资人对通胀未来路径存有疑虑，甚至可能开始消化下次经济放缓的到来。

德国30年期公债收益率下跌2个基点，至两个月低点1.13%；10年期德债收益率下跌1个基点，至两个月低点0.31%；两年期德债收益率持平于负0.76%。两年期和10年期德债收益率差报108个基点，为7月初来最低水准。

油市:

--油价微幅下跌，因美国政府数据显示美国原油产量不断上升，上周美国原油库存意外增加，和中国月度原油进口下降这三重冲击，在一定程度上被中东紧张局势升级带来的支撑所抵消。

布兰特原油期货下跌0.20美元或0.3%，收报每桶63.49美元；美国原油跌0.39美元或0.7%，收报每桶56.81美元。

金属市场:

--金价上涨，徘徊在接近三周高位，因美国税改计划可能遭延后的预期推低美元。现货金收高为每盎司1,280.91美元；美国12月期金收高7.90美元或0.6%，报每盎司1,283.70美元。

钯金上涨2.4%，报每盎司1,016美元，盘中触及2001年以来最高的1,019美元。钯金较铂金升水扩至每盎司85美元，也为2001年5月以来最高。银价升0.9%，报每盎司17.11美元；铂金涨1.2%，报每盎司933.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价格进一步下滑，因投资人认为，近期期铝大涨主要是受投机商推动，而非供需基本面因素。其他基本金属也受最大金属消费国--中国进口疲弱的消息打压。

三个月期铝收低1.1%，报每吨2,109美元。三个月期镍升0.4%，报12,700美元。三个月期铜升0.4%，报每吨6,855美元。期锌收高0.8%，报3,192美元；期铅收高0.4%，报2,506.50美元；期锡收低0.5%，报19,475美元。(完)