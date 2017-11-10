《路透早报》--11月10日

[今日看点]

2017年11月1日，英国伦敦，海德公园蛇形湖的一名游泳者。REUTERS/Toby Melville

经济数据(GMT时间)：

--香港第三季本地生产总值(GDP)

--法国9月工业生产、第三季非农就业岗位(0745)

--意大利9月工业生产(0900)

--英国9月贸易收支、建筑业产出、工业生产和制造业产出(0930)

--美国11月密西根大学消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至11日)

--中国国家主席习近平10-11日出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议

--东南亚国家联盟(ASEAN)第31届峰会(至14日)

--澳洲央行公布季度货币政策声明稿(0030)

--中国国新办举行吹风会，财政部副部长朱光耀介绍中美元首北京会晤经济成果相关情况(0400)

--欧洲央行管理委员会委员史托纳拉斯在欧盟-阿拉伯峰会发表讲话(0730)

--瑞典央行全行委员会会议(1200)

--欧洲央行执委莫尔许在2017年Cumberland Lodge金融服务峰会上发表演说(1230)

以下为11月9日下午5:00至11月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国参议院税改提案推迟调降企业税，参众税改歧异引人忧心

周四披露的美国参议院版税改方案中，在如何调整企业税、州及地方税(SALT)扣抵及房地产税等方面，与众议院版税改均有所不同。参议员表示，他们希望把企业税从35%降至20%，但是在2019年实施，不赞成即刻生效。

两院税改版本细节逐渐浮现，美股随之下滑。投资者忧心两院税改歧见，对参院税改案将企业税减税延后实施也感到不安。

--欧盟执委会预计欧元区今年增速料为十年来最快，央行称下半年成长势头或持续不坠

欧盟执委会周四称，欧元区经济今年料录得十年来最快增速，这比执委会今年稍早做出的预估大幅上调，但经济扩张步伐在明后两年料有所放缓。

执委会指出，欧元区19国经济今年料整体增长2.2%，高于2016年的1.8%。欧盟5月时曾预估今年增长率为1.7%。执委会并预计2018年经济增速将放缓至2.1%，2019年料增长1.9%。

此外，欧洲央行指出，下半年欧元区经济成长势头可能持续不坠。“整体而言，最新经济指标大致符合2017下半年持续强劲增长的态势。”

--美国上周申请失业金人数高于预期，正清理因飓风而积压的申请

美国上周申请失业金的人数增长超过预期，表明失业金申请处理工作在因为近期飓风而中断后，现已开始恢复。劳工部周四公布，经季节调整后11月4日止当周初请失业金人数增加1万人至23.9万人。路透调查分析师预估为升至23.1万人。数据公布后，美国公债收益率持于日高附近，美元削减跌幅，美国股指期货略跌。

--瑞士央行总裁乔丹称将继续致力于超宽松货币政策，目前瑞郎被“高估”

瑞士央行总裁乔丹周四称，瑞士央行仍致力于超宽松货币政策，并认为目前瑞郎“估值偏高”。但他并未重申瑞郎被“严重高估”。乔丹还称，瑞士央行负利率政策是管理通胀的一个重要工具，央行在货币政策方面仍有“回旋余地”。该央行目前利率为负0.75%。

--路透短观调查：日本11月制造业信心下降，但仍逼近10年高位

路透短观调查周五显示，日本11月制造业者信心从上月的十年高位下降，但仍然表现强劲，凸显经济持续扩张。服务业企业信心则上升，进一步显示复苏的范围在扩大。

11月制造业景气判断指数从10月的正31降至正27，非制造业景气判断指数上升1点至正31。未来三个月制造业和服务业景气判断指数料将基本持稳。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘下跌，受累于微软等科技股走低，因投资者将注意力转向美国参议院共和党税改计划，该计划可能将投资者热切盼望的下调企业税实施时间延后。

道琼工业指数收跌101.42点，或0.43%，至23,461.94点；标准普尔500指数收挫9.76点，或0.376%，至2,584.62点；纳斯达克指数收跌39.07点，或0.58%，至6,750.05点。

--欧洲股市下挫，因工业巨擘西门子等多家企业业绩令人失望，促使投资人在仍接近两年高位的股市获利了结。

泛欧STOXX 600指数收低1.1%，录得6月底来最大单日跌幅；德股DAX指数收挫1.49%。英股富时指数收低0.61%，法股CAC-40指数收低1.16%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下滑至六日低位，因在获悉美国参议院共和党税改计划细节后，投资者卖出美元。美元指数下跌0.4%，至94.482。美元兑日圆下滑至本月最低水准，下跌0.58%，至113.2日圆。

欧债收益率跳涨，欧元攀升至六日高位；欧元兑美元上涨0.43%。英镑兑美元升0.28%，抹去稍早的跌幅。瑞郎兑美元触及两周高位，此前瑞士央行总裁乔丹称，目前瑞郎汇价“偏高”，但未重申瑞郎被“严重高估”。

债市:

--美国公债收益率上涨，10年期公债收益率从近三周低点反弹，因本周有公债和公司债供应，这被对联邦税改计划能否通过的担忧部分抵消。收益率曲线从十年最平水准趋陡，因参议院共和党提出的税改议案同众议院共和党的版本不同。

10年期美债收益率涨逾1个基点至2.333%。两年期公债收益率跌1个基点至1.633%。路透数据显示，两年期/10年期公债收益率差在稍早触及十年新低65.9个基点，之后扩阔至69.8个基点。

--德国10年期公债期货遭遇抛售，引发欧债收益率全面急升，逆转数日来欧债价格大涨的态势。指标德国10年期公债收益率升6个基点至0.38%，近一周来首次日线上涨。低评级的南欧公债收益率上扬6-9个基点。

油市:

--油价升近1%，受助于主要出口国减少供应，以及对沙特政局发展的持续担忧。布兰特原油收高0.44美元，或0.7%，报每桶63.93美元，仍接近周二盘中触及的2015年6月以来最高的64.65美元。

美国原油收升0.46美元，或0.8%，报每桶57.27美元，略低于本周触及的逾两年高位57.69美元。

金属市场:

--黄金上涨，因美元下跌，带动黄金盘中触及三周高位，这是连日来的第二次。钯金下滑，但今日盘中仍留守在16年峰值附近。

现货金收高为每盎司1,284.91美元，此前触及10月20日来最高1,288.13美元。美国12月期金收涨3.80美元，或0.3%，报每盎司1,287.50美元。

--伦敦期镍大跌逾3%，从上周触及的逾两年高位进一步回落。上周投资人臆测电动车热潮会带动需求，刺激期镍急升。LME数据显示，镍库存较周二的近七周低点增加了2,352吨。 LME三个月期镍收低3.1%，报每吨12,300美元，今日跌幅为9月22日来最大。三个月期铜收低0.7%，报每吨6,808美元，回吐盘中稍早升幅，今日低见近一个月最低的6,761.50美元。(完)