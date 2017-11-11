《路透早报》--11月11日

[重大数据或新闻]

2017年·0月17日，英国西南部Wiltshire的Stourhead花园秋景。REUTERS/Toby Melville

--美国税改前景不确定性，令美元兑一篮子货币周五下跌，势将录得一个月来的最大周度跌幅，美股标普500指数和道琼工业指数微幅收低，且在九周内首次周线下跌。美国公债收益率攀升，收益率曲线变陡。

--密西根大学11月美国消费者信心指数初值为97.8，低于路透调查预估的100.7和10月终值100.7。

--英国官方数据显示，英国9月工业生产月增幅创下今年以来最大，商品贸易逆差亦有所改善，表现大致强劲。英国国家统计局称，9月工业生产及制造业产出皆较上月劲升0.7%，双双创下去年12月以来最高增幅，也高于路透调查中所有分析师的预测值。

--欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼在一电台节目上表示，欧洲央行在展延购买资产计划至9月时，本应该明确表达中止购买资产的意图，但却留下了进一步展延计划的空间。“在这点上，我完全同意德国同行的看法，”诺沃特尼在被问及德国央行总裁魏德曼的言论时表示。

--欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)表示，英国退欧分手费谈判能否取得进展，事关欧盟领导人12月可否就欧盟与英国的未来贸易关系进行讨论。

--德国最大工业组织--BDI工业联盟周五表示，欧盟和英国难以在两年退欧期限内就未来的经贸关系达成全面协议。BDI并称，硬退欧的风险偏高。

--路透周五看到的声明草稿，参与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)磋商的11国就新协定的“核心要素”达成一致。加拿大贸易部长称，TPP成员国就新协议“取得良好进展”，仍有一些工作需要更多时间完成。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘微幅下跌，因英特尔和苹果下跌，在美国参众两院共和党公布差异较大的税改计划后，投资者担心下调公司税承诺的能否兑现。标普500指数和道琼工业指数九周内首周周线下跌。道琼工业指数收跌39.73点，或0.17%，至23,422.21点；标准普尔500指数收挫2.32点，或0.09%，至2,582.30点；纳斯达克指数收高0.89点，或0.01%，至6,750.939点。本周，标普500指数下跌0.21%，道指跌0.5%。纳斯达克指数下滑0.2%，终结了六周连升走势。

--欧洲股市创三个月来表现最差的一周，因企业获利增长放缓，且债市投资者的忧虑引发股市出现获利了结，欧股仍接近两年高位。STOXX 600指数跌0.4%，受累于工业股走弱，昨日该指数录得6月底来最大单日跌幅，本周周线下跌1.9%，为8月中来最大周度跌幅，但今年迄今仍上涨7.5%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，势将录得一个月来的最大周度跌幅，因投资者对美国税改提议中的部分内容实施时间可能推迟至2019年感到失望，令美元近期升势嘎然而止。美元指数下跌0.08%，报94.37。本周该指数下跌0.6%，将录得截至10月13日当周以来最差的周度表现。美元兑日圆本周也下跌0.5%。英镑上扬，兑美元攀升约0.5%，因英国工业生产数据优于预期，且对英国退欧谈判取得进展的信心增强，支撑了英镑的表现。

债市:

--美国公债收益率攀升，收益率曲线变陡， 因在本周的标售后，交易商出脱一些让收益率曲线趋平的交易，并削减所持长债。10年期公债收益率盘中触及一周半峰值2.405%，两日前触及三周低位2.304%。两年期公债收益率触及九年高位1.662%。根据汤森路透数据，两年/10年期公债收益率差从周四触及的10年最窄水准65.9个基点扩阔至74个基点。

--欧元区公债连续第二天下跌，分析师及交易员指称，德债期货大跌、利率决策者的讲话、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。德国公债期货周五跌至两周低位的162.13，大幅低于周三触及的高点163.63，周四早盘遭遇两个小时的激烈卖压。德国10年期公债收益率周五两周来首次触及0.41%，全日升3个基点。其他欧债收益率日内也上涨1-4个基点。

油市:

--油价小跌，因对石油输出国组织(OPEC)和其他产油国将延长减产协议的预期，被美国开采商本周活跃钻机数增幅创6月来最大所抵消，这暗示美国产出将继续增加。布兰特原油周五收低0.41美元，或0.6%，报每桶63.52美元，美国原油收低0.43美元，报每桶56.74美元。本周稍早，布兰特原油期货升至2015年6月来最高的64.65美元，美国原油期货创下2015年7月来最高的57.92美元。两大合约本周升幅均超过2%，为连续第五周上涨。

金属市场:

--金价转跌，因美债收益率上涨，但跌幅受限，因股市和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。1855 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,275.60美元，周四触及10月20日以来最高的1,288.34美元。本周涨0.5%。美国12月期金收跌13.30美元，或1%，报每盎司1,274.20美元 ，本周涨0.4%。

--伦敦金属交易所(LME)期铝小涨，但仍势将创2016年5月来表现最差的一周，因市场对中国削减产能的规模持谨慎态度，导致投机资金流消退。三个月期铝收高0.6%，报每吨2,105.5美元，周四期铝触及9月15日来最低。三个月期铅微升0.08%，报每吨2,516美元，本周升近3%，为唯一录得周线升幅的基本金属。(完)