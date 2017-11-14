《路透早报》--11月14日

[今日看点]

2017年10月27日，瑞士拉沃地区布尔格Riex村的葡萄园。REUTERS/Denis Balibouse

经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月国民银行(NAB)企业信心指数(0030)

--中国10月国民经济运行情况新闻发布会(0200)

--德国第三季国内生产总值(GDP)初值、10月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)终值(0700)

--瑞士10月生产者/进口物价(0815)

--意大利第三季GDP初值(0900)

--英国10月CPI、零售物价指数(RPI)、生产者物价指数(0930)

--德国11月ZEW经济景气指数(1000)

--意大利10月CPI/HICP终值(1000)

--欧元区第三季GDP第二次估值、9月工业生产(1000)

--美国10月全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数(1100)、最终需求生产者物价指数(PPI)(1330)

--韩国10月失业率(2300)

--日本第三季GDP(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委劳滕施莱格和欧洲央行银行监管委员会主席努伊发表演说(0900)

--欧洲央行举办央行沟通会议，主题为“政策效率、权责及声誉的沟通挑战”。美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦与英国央行总裁卡尼将出席。其他演讲嘉宾包括美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯(0805)等

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1315)

--欧洲央行执委科尔发表演说(1530)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演讲(1805)

--欧盟外交事务委员会会议

--东南亚国家联盟(ASEAN)50周年特别庆祝会

以下为11月13日下午5:00至11月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称将继续坚持货币宽松，以促进通胀率上升

日本央行总裁黑田东彦周一表示，该央行将继续坚持“强有力的货币宽松政策”，以支持通胀的正面发展趋势。“展望未来，随着产出缺口稳步改善，企业对于加薪和提价的立场可能会逐步转变，”黑田东彦在苏黎世大学发表演讲时表示。“如果物价普遍进一步上升，那么通胀预期可能也会稳步提高。”但尽管消费者物价指数(CPI)升幅在0.5-1%区间，黑田东彦仍持谨慎立场，称通缩心态在日本仍根深蒂固。黑田东彦还表示，预期到2019财政年度将达成2%的央行长期通胀率目标。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称货币政策须保持宽松，因通胀仍未达标

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧洲央行的货币政策必须保持宽松，因为欧元区通胀仍未达到2%的目标水平，尽管经济增长强劲，且失业率下降。“我们尚未完成使命，这就是货币政策将须保持十分宽松的原因，以确保为促进增长和刺激薪资和物价提供有利的金融环境，”冈斯坦西欧在一场会议上说道。

--OPEC月报称明年原油供应将进一步收紧，可能短缺83万桶/日

石油输出国组织(OPEC)周一上调其有关2018年市场对其原油需求的预估，并称与其他产油国达成的减产协议正在削减过剩的石油库存，从而有可能让全球市场明年出现更大的供应缺口。OPEC在月报中表示，下调2018年非OPEC产油国原油供应的预估，并称由于全球经济强于预期，原油消费量增速也将快于此前预期。OPEC表示，明年全球对其原油的日需求量将为3,342万桶，较上次预测增加36万桶，且为其自7月首次做出预测以来连续第四个月上调。报告指出，若OPEC一直保持10月的产量水平，且其他因素不变，则明年可能出现83万桶/日的短缺。OPEC发布月报后，油价上涨。

--专访：欧洲经济成长更持久，英国“混乱”退欧构成威胁--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)周一表示，欧洲经济目前正在稳步成长，但混乱的英国脱欧可能导致英国及欧元区经济增速“明显”下滑。IMF的最新“区域经济展望”报告指出，目前欧洲经济复苏看起来越来越稳固。这种情形部分是受央行刺激措施和低利率的推动，同时也得益于基本面改善，各种经济体的投资回升都证明了这一点。IMF欧洲部副主任Joerg Decressin在介绍周一发表的上述报告时对路透表示，IMF赞同欧洲央行谨慎缩减刺激计划的行为。他还指出，英国通胀情况让英国央行有道理实施金融危机以来的首次升息。Decressin表示，IMF仍预计双方将达成一项过渡期协议。IMF经济学家没有进行任何“无协议达成”的预估，但混乱的退欧恐怕会造成破坏性影响。

--高通回绝博通1,030亿美元收购提议，称收购报价过低

移动芯片(晶片)制造商高通周一回绝竞争对手博通的1,030亿美元收购提议，指称收购价低估公司价值，且将面临监管方面的障碍。博通称将寻求高通董事会及管理层参与，其并补充说已获得来自关键客户及股东的正面回应。分析师称，博通现在可以提高出价、争夺代理权、或者启动恶意股权交换。如果博通发动恶意收购，根据高通的公司治理规定，博通可以在12月8日提名截止之前，提交董事会全部11名成员的人选名单。不过最简单易行的选项将是与高通的董事会谈判，并就更高的价码达成一致。

--通用电气决心由大而全转型为小而美，股价跌至五年低点

通用电气董事长兼首席执行官(CEO)弗兰纳理(John Flannery)周一介绍了准备如何将这家全美最大的综合性工业集团转变为规模较小、业务重点更加突出的企业。这让一些投资者大跌眼镜，转而抛售该公司股票，将股价打至五年低点。弗兰纳理计划收缩业务，不再多行业出击，一改前任伊梅尔特和韦尔奇以交易驱动来构建这家商业帝国的策略。他的战略有可能在这家江河日下的多元化企业历史上成为一个里程碑。弗兰纳理表示，他将把通用电气浓缩为三个核心业务：电力、航空和医疗保健。他将沿用伊梅尔特的发展软件业务策略，作为通用机械业务的补充，但是会更加突出重点，并削减预算。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘微升，因通用电气的大幅下挫，被必需消费类股和公用事业股等高派息类股的上涨所抵消。道琼工业指数收高17.49点或0.07%，至23,439.7点；标准普尔500指数收升2.54点或0.1%，至2,584.84点；纳斯达克指数收高6.66点或0.1%，至6,757.60点。

--欧洲股市收低，挫至9月底来最低水准，此前法国公用事业公司EDF发布盈警后重挫，以及其他令人失望的企业消息拖累欧股表现。泛欧STOXX 600指数收低0.7%，几乎所有板块都下滑。这是该指数连续第五个交易日下跌，为5月底来最长跌势。英股富时指数收跌0.24%，德股DAX指数收低0.4%，法股CAC-40指数下滑0.73%。

汇市:

--英镑兑美元和欧元下跌，因投资者担忧英国首相特雷莎梅是否有能力留任，以及是否能达成市场认为良好的退欧协议。美元指数升0.1%至94.49，在上周下跌0.6%后反弹。英镑兑美元下跌0.57%至1.3113美元，稍早跌至11月6日来最低1.3188美元。英镑兑欧元下滑0.65%。

债市:

--美国两年期公债收益率触及九年新高，因收益率曲线恢复了趋平走势，投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。在下午交易中，10年期美债收益率报2.402%，略高于上周五尾盘的2.4%。两年期美债收益率触及九年高位1.687%，高于上周五的1.662%。

--多数欧元区公债收益率下滑，但没有离上周触及的高位很远，市场消化本周大量新债供应的第一笔。意大利10年期公债收益率跌1个基点至约1.83%，缩减稍早跌幅，仍接近周五触及的近一周半高位。德国10年期公债收益率在欧洲尾盘交易中逆转稍早跌势，触及两周高位约0.42%。

油市:

--油价在窄幅区间内持稳，此前短暂测试更低水平，中东局势紧张和基金经理持有创纪录多头头寸提供的支撑，与美国产量不断上升带来的拖累相抵消。布兰特原油结算价跌0.36美元或0.6%，报每桶63.16美元。美国原油期货结算价涨0.02美元，报每桶56.76美元。

金属市场:

--金价在上周五深跌后周一反弹，收复部分失地，因美元持稳，以及美国税改计划的不确定性刺激了避险意愿，拖累股市从纪录高位回落。现货金收升0.1%报每盎司1,277.61美元；美国12月期金收高4.70美元或0.4%，报每盎司1,278.90美元。

--期镍价格反弹，因工业消费者买入镍以对冲价格进一步上涨的风险，投机客也涌入市场。此前两个交易日镍价下挫。伦敦金属交易所(LME)指标期镍跳升3.1%，报每吨12,490美元。三个月期铜攀升1.6%，报每吨6,895美元。期铝涨0.3%，报每吨2,108美元。(完)