《路透早报》--11月15日

[今日看点]

2017年11月14日，奥地利西部村庄Neustift秋季的山林。REUTERS/Dominic Ebenbichler

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季国内生产总值(GDP)(周二2350)

--澳洲11月WESTPAC-MI消费者信心指数(0000)、第三季薪资价格指数(0030)

--韩国10月贸易收支修正值

--日本9月工业生产修正值(0430)

--法国10月HICP终值(0745)

--英国10月请领失业金人数(0930)

--欧元区9月贸易收支(1000)

--美国10月消费者物价指数(CPI)、10月零售销售、11月纽约联储制造业指数(1330)

--美国9月企业库存(1500)

--美国9月整体资本净流动、外国购买美国公债(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第八届财新峰会在北京举行。

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)

--澳洲央行助理总裁埃利斯发表讲话(0700)

--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(0700)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说(0800)

--欧洲央行首席经济学家普雷特和丹麦央行总裁罗德在欧洲央行主办的会议中发表讲话(1000)

--欧盟总务委员会会议

--英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)参加欧洲央行沟通会议的小组讨论会(1200)

--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)发表演说(1300)

--瑞典央行副总裁史金斯利参加金融科技讨论会，并就支付市场新技术发表演讲(1505)

--波士顿联储总裁罗森格伦于东北大学经济政策论坛就美国经济发表演说(2110)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(2300)

--美国纽约联邦储备银行执行副总裁Michael Held发表演说(2345)

--印尼央行理事会会议(至11月16日)

以下为11月14日下午5:00至11月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球四大央行退出刺激进程不同，但均誓言继续指引投资者

全球四家主要央行周二承诺，他们在逐步退出金融危机期间实施的庞大货币刺激举措时，将继续就未来政策行动公开对投资者给出指引。 这四国央行总裁在欧洲央行举办的沟通会议上表示，沟通对此非常重要。美联储主席叶伦与欧洲央行总裁德拉吉都赞同，政策指引“总的来说”是有益的，但也强调应根据经济实际发展情况不断审视政策指引。

--美国圣路易斯联储总裁称联储暂时应维持利率不变，直到通胀上升

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应维持利率在当前水准不变，直到通胀上升。“2017年的通胀数据意外下行，因此美国通胀在稳步升向目标水准的观点令人怀疑，”布拉德在肯塔基州路易斯维尔一次活动上发表讲话称。他还称，即便美联储真的设法推动通胀率升至2%的目标水准，在2018年和2019年之前也不会实现。在这种背景下再次加息有可能损及经济。

亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)当天表示，他仍然支持在12月升息。需要见到美国通胀续疲且当地迹象显示经济疲弱，才会促使他搁置对政策逐渐收紧的预期。

据金融时报报导，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗正在“积极考虑”在美联储12月会议上支持再次升息。

--美国10月PPI创五年半最大年升幅，12月升息在望

美国10月生产者物价指数(PPI)增幅超预期，受助于服务成本急升，导致批发通胀年率创逾五年半最高。劳工部公布的报告还显示，基础生产者物价稳步上涨，支持了通胀逐步攀升的预期，保持了美联储12月升息的可能性。

数据显示，10月最终需求PPI较前月攀升0.4%，与9月升幅一致，同比跳增2.8%，为2012年2月以来最大年增幅。数据公布后，美元兑一篮子货币削减跌幅，美国公债价格回落、美股下滑。

--欧元区第三季经济成长强于美国，今年表现料为10年来最佳

欧元区第三季经济成长年率超过美国，2017年有望成为该区自10年前金融危机爆发以来表现最佳的一年。 欧盟统计局确认，欧元区第三季国内生产总值(GDP)第二次估值为较前季成长0.6%，较上年同期成长2.5%。欧元区强劲的经济增长是受到最大经济体德国的带动，德国第三季经济成长速度更快，受惠于出口上升且企业扩大设备投资。在经济增长推动下，今年欧元区投资情况也是1999年欧元诞生以来最好的一年之一，让许多押注今年欧元区经济将很糟糕的人士大跌眼镜。

此外，英国10月消费者物价指数(CPI)年增率持平于9月创下的五年半高位3.0%，通胀意外持稳，令英国央行措手不及，并引发对央行在本月升息后的后续升息速度产生新的疑问。数据公布后英镑下跌、债券价格上涨，因市场认为英国央行在可预见的未来再度升息的可能性略有下降。

--IEA月报称明年上半年油市或回归供应过剩，因天气偏暖打压需求

国际能源署(IEA)周二称，未来几个月全球石油需求增长可能将放缓，因偏暖的天气削弱了消费，而这可能将使明年上半年油市恢复供过于求。IEA在油市月报中将今明两年石油需求下调10万桶/日，2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。

--美国北加州一社区发生枪击案，造成四人死亡

一名枪手携带一步半自动武器和两把手枪周二在美国北加利福尼亚州一个小社区的多个地点开火，造成四人死亡。枪手后来被警方击毙。根据警方及当地媒体，还有至少10人受伤，包括Corning镇附近一家小学的两名儿童。警方在新闻发布会上称，枪手携带有一步半自动步枪和两把手枪。执法部门未指明枪手的身份，也没有给出其行凶动机。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收跌，因通用电气连续第二日大幅下挫，油价下跌打压能源股走低。道琼工业指数收跌30.23点或0.13%，至23,409.47点；标准普尔500指数收低5.97点或0.23%，至2,578.87点；纳斯达克指数收低19.72点或0.29%，至6,737.87点。

--欧洲股市仍陷于七周低点，因大宗商品相关板块和电信公司Altice下挫，盖过了科技股大涨带来的提振。原材料股和油企股是跌幅最大的板块，因油价和铜价回落，泛欧STOXX 600指数收低0.6%，连跌第六日。英股富时指数微跌0.01%，德股DAX指数收低0.31%，法股CAC-40指数下滑0.49%。

汇市:

--欧元兑美元急升至两周半高位，势将录得逾四个月来最大单日百分比涨幅，因此前发布的数据显示，第三季德国经济加速成长。欧元兑美元涨1.11%，报1.1794美元。美元指数下跌0.7%，报93.828。欧元兑英镑升0.74%。

债市:

--美国两年期公债收益率触及九年高位，长期公债收益率下跌，收益率曲线连续第二日趋平，投资者为美联储12月继续收紧政策做准备。尾盘，美国10年期公债收益率报2.378%，低于周一尾盘的2.4%。美国两年期公债收益率触及九年高位，略低于1.7%，高于周一的1.687%。美国30年期公债收益率跌至2.836%，周一为2.869%。商品相关货币新西兰元下跌，因中国零售销售和工业生产数据令人失望。

--葡萄牙公债和高评级德国公债收益率差缩至两年多来最窄，因乐观的经济数据鼓励投资者增加欧元区二线国家公债市场头寸。葡萄牙10年期公债收益率尾盘略缩减跌幅，但全日仍下跌2.5个基点，稍早一度重挫逾5个基点至1.94%。葡萄牙与可比德国公债收益率差缩至两年半以来最窄的153个基点。其它欧元区公债收益率下跌1-3个基点，德国10年期公债收益率尾盘下跌约2个基点至0.40%。

油市:

--油价连续第三日下跌，因国际能源署(IEA)报告预计美国产量增加，且下调了全球需求增长预估。布兰特原油期货跌0.95美元或1.5%，收报每桶62.21美元。美国原油下滑1.06美元或1.9%，收报每桶55.70美元。两份原油合约均触及11月3日来最低的收盘水准。

金属市场:

--金价小幅上涨，因美元下跌，股市疲弱，扶助黄金从早盘触及的一周低位回升，交易员称，美国税改议案的不确定刺激了一些避险黄金买盘。现货金收升0.23%报每盎司1,280.63美元，稍早触及一周低位1,270.56美元。美国12月期金收高4美元或 0.3%，报每盎司1,282.90美元。

--期镍下挫超过5%，引领基本金属价格全面回落，因中国经济数据弱于预期，引发需求忧虑。伦敦金属交易所三个月期镍收低5.7%，报每吨11,780美元，为去年3月来最大单日跌幅。LME三个月期铜收跌2%，报每吨6,759美元。期锌收低1.9%，报3,151美元。期铅收跌2.1%，报2,470美元。(完)