《路透早报》--11月16日

[今日看点]

2017年10月12日，瑞士Dent Blanche山区秋色中的Euseigne的金字塔石柱。REUTERS/Denis Balibouse

经济数据(GMT时间)：

--香港8-10月失业率(0830)

--中国10月银行结售汇数据、银行代客涉外收付款数据

--澳洲10月就业数据(0030)

--法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0630)

--意大利9月贸易收支(0900)

--英国10月零售销售(0930

--欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--美国10月进出口物价、一周初请失业金人数、11月费城联储制造业指数(1330)

--加拿大9月制造业销售(1330)

--美国10月工业生产(1415)

--11月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1500)

--新西兰10月制造业表现指数(PMI)(2130)、第三季生产者物价指数(PPI)投入指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在一项活动中发表演说(0000)

--泰国央行总裁威拉泰发表演讲，主题为20年前的金融危机以及中小企业(0630)

--巴拿马共和国总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯将于16日至22日对中国进行国事访问

--印尼央行宣布利率决定

--欧洲央行管委会委员雅兹贝奇在一项投资会议中发表谈话(0800)

--欧洲央行执委莫尔许发表演说(0845)

--欧盟预算执委厄廷格于南德日报商业会议发表开幕演说(1000)

--瑞典央行副总裁沃尔森就当前经济情势的机遇和挑战发表演讲(1150)

--英国央行总裁卡尼、副总裁布罗德班特、副总裁康利夫、央行副总裁拉姆斯登与伍兹都将出席未来论坛(Future Forum)(1400)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在卡托研究所(Cato Institute)第35届年度货币会议中发表演讲(1410)

--英国央行总裁卡尼发表演讲。

--瑞士央行理事麦席勒和理事会候补成员Dewet Moser在一场货币市场活动中发表讲话(1700)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA Society Houston一场问答活动(1810)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加加拿大央行所举办年度经济会议的小组讨论会(2000)

--旧金山联储总裁威廉姆斯于两年一度的亚洲经济政策会议发表演说(2000)

--美联储理事布雷纳德在一场金融稳定会议中发表演说(2045)

--纽约联储执行副总裁波特在一项座谈会的会前讨论中发表谈话(2130)

以下为11月15日下午5:00至11月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月核心通胀攀升，零售销售保持良好增长势头

美国基础消费者物价上月上涨，受助于租金和医疗保健成本上升，支持了令美联储忧心忡忡的近期通胀下滑趋势可能已经结束的观点。CPI攀升可能为美联储在下月升息扫清障碍。此外，商务部报告上月零售销售增长0.2%，因汽车制造商的大幅折扣提振汽车销售。数据公布后，美元指数削减跌幅，美国公债价格多数上扬。

--美国芝加哥联储总裁称，12月议息时将对利率决定持开放态度

芝加哥联储总裁埃文斯周三称，他将在下个月政策会议上对利率决定持开放态度。外界预期美联储会在12月会议上进行年内第三次升息。埃文斯向记者表示，全球经济成长升温让央行官员的工作更加轻松，但同时美联储理事多个职位空缺“非常有挑战性”。

此外，波士顿联储总裁罗森格伦称美国经济表现要求在12月升息，低通胀是因临时性因素所致，经济看似已超过了‘最高可持续’就业水平，失业率下降显示需要收紧政策。

--欧洲央行管委韩伟森称，有“审慎但明显”的政策调整空间

欧洲央行管委韩伟森(Ardo Hansson)表示，欧元区经济展望改善，为欧洲央行政策调整提供合理根据，而央行不应只依赖资产购买来实现目标。“随着实质经济前景的信心增强，现在有一些空间进行审慎但明显的政策调整，”韩伟森在瑞银主办的一场银行会议上表示。他强调，欧洲央行的货币政策工具不应仅限于资产购买。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，随着逐渐退出大规模买债计划，欧洲央行在提供经济刺激方面将会更加依赖前瞻指引，也就是对未来利率的承诺。

--韩国与加拿大签订双边货币互换协议，立即生效--韩国央行

韩国央行周四表示，韩国与加拿大已签署一项长期双边货币互换协议，将令两国得以向对方提供流动性，以促进国内金融稳定。韩国央行声明称，该协议即刻生效，加拿大央行可向韩国金融机构提供加元，韩国央行也可向加拿大金融机构提供韩元。

--美财政部数据显示，中国9月持有美国公债规模八个月来首次下降

美国财政部周三公布的数据显示，中国9月持有的美国公债规模八个月来首次下降，此前则在8月触及2016年7月以来高位。中国持有的美国公债规模从8月的1.2万亿(兆)美元降至1.18万亿，但仍是美国以外最大的美国公债持有国。自1月以来，中国已增持近1,300亿美元的美国公债。与此同时，美国公债的第二大海外持有国--日本的持仓规模为1.09万亿美元，减少50.7亿美元。数据还显示，外资连续第二个月买进美债。外资9月买入美债12.74万亿美元，8月买进17.48万亿美元。

--独家：凯雷投资寻求为一支新的能源基金募集10亿美元--消息

银行界人士告诉路透，全球最大的私募股权投资公司--凯雷投资集团(Carlyle Group) CG.O正在为一支新基金筹集10亿美元，用于投资美国以外的石油和天然气资产，因为油价前景改善重燃投资者的兴趣。新基金将用于创建一家纽约上市的特殊目的收购公司(SPAC)，专注于投资美国以外的石油和天然气勘探与生产业务。他们表示，该基金预计将于明年推出。凯雷的一名发言人未予置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，因能源股连续第四个交易日下滑，跟随油价跌势，且今年表现最佳的科技股对标普500指数的拖累最大。道琼工业指数收跌138.19点或0.59%，至23,271.28点；标准普尔500指数收低14.25点或0.55%，至2,564.62点；纳斯达克指数收低31.66点或0.47%，至6,706.21点。

--欧洲股市跌至八周低位，连跌第七个交易日，因商品类股下跌和投资者持续锁定利润，但空客股价上涨，此前获得创纪录的飞机订单。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，略高于稍早触及的低位。英股富时100指数跌0.56%，德股DAX指数下滑0.44%，法股CAC-40指数收低0.27%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币削减跌幅，因数据显示上月美国基础通胀攀升，零售销售意外增长，巩固了对美联储将在12月升息的预期。美元指数小跌0.03%，报93.801。欧元兑美元跌0.02%，报1.1794美元，稍早高见1.186美元。美元兑日圆跌0.46%。加元兑美元触及一周低位，因油价和股市回落。

债市:

--美国短债和长债之间的收益率差缩至10年来最窄，因此前发布的数据显示美国基础通胀攀升，零售销售意外增长，市场消化了明年将进一步升息的可能性。两年期和10年期美债收益率差缩窄至63.4个基点，为2007年11月以来最窄。五年期和30年期美债收益率差缩至略低于75个基点，为近两周来最平水平。尾盘，10年期美债收益率跌至2.336%，周二尾盘为2.381%。两年期美债收益率报1.687%，周二为1.691%。美国30年期公债收益率跌至2.784%，周二为2.839%。

--欧元区的借款成本下降，因为欧元涨至逾三周最高水平且股市下挫，使得本地区债券市场收复了部分失地。该市场在过去一周遭重挫。德国10年期公债收益率一度下滑4个基点至0.36%，为约一周最低，结算价报0.38%。德国30年期公债收益率跌幅相若，报1.20%。欧元区各国的10年期公债收益率普遍下滑1-3个基点。

油市:

--油价下跌，此前美国政府报告上周美国原油和汽油库存意外增加，但炼厂炼油量上升和馏分油库存下降，扶助油价从日内低位反弹。美国原油收低0.37美元，报每桶55.33美元。布兰特原油收跌0.34美元，报每桶61.87美元，布兰特原油连续第四日下跌。

金属市场:

--金价下跌，盘中在平盘上下波动，先是升至10月20日以来最高，然后回落并在日低附近徘徊，因美元缩减跌幅。现货金收跌约0.2%报每盎司1,278.41美元，盘中触及10月20日以来最高的1,289.09美元。美国12月期金收跌5.20美元或0.4%，报每盎司1,277.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)基本金属多数下跌，因中国数据燃点了对全球最大商品消费国经济放缓的担忧，油价和全球股市下跌，表明投资者整体上谨慎。LME期铜收升0.2%，报每吨6,773美元，稍早触及逾一个月低位的6,713美元；期铝收高1.2%，报2,106美元，稍早触及8月底以来的最低位2,068.50美元。期镍收跌0.8%，报11,690美元。期铅收跌1.4%，报2,436美元，盘中触及10月31日以来最低。(完)