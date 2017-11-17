《路透早报》--11月17日

[今日看点]

2017年11月16日，斯利那加Nageen湖，一名男子驾船搬运稻草。REUTERS/Danish Ismail

经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月新车销售(0030)

--欧元区9月经常帐(0900)

--美国10月建筑许可及房屋开工(1330)

--加拿大10月消费者物价指数(CPI)(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际金融论坛(IFF)第14届全球年会11月17日-19日在广州举行，主题为“世界大湾区建设：新动力、新增长、新格局”。

--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德意志银行执行长克莱恩将出席法兰克福银行业会议并发表演说(0830)。

--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在毕马威会计师事务所举行的会议中发表演说(1300)。

--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

以下为11月16日下午5:00至11月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国众议院通过税改案，轮到参议院展开攻防

美国共和党议员周四朝1980年代以来美国最重大的税法改革迈出重要一步，因众议院以227票对205票通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。如今轮到美国参议院讨论税改案，参议院版本的税改已经遭遇一些共和党人士的反对。在下周感恩节假期结束前，参议院料将不会有决定性的行动。税改计划在参议院还要面临联邦赤字、保健和税收利益的分配等考量的重重阻碍。共和党在参议院只是微弱多数，如果民主党议员仍一致反对，则共和党议员在参议院表决时跑票不能超过两票。

--美国10月工业生产创六个月最大增幅，飓风造成的干扰消退

美国10月工业生产增长0.9%，创六个月来最大增幅，因飓风造成的干扰消退，但工厂、矿山和各类公用事业工厂的潜在产出增长趋势仍然温和。制造业产出急增1.3%。而各类公用事业工厂产出跳增2.0%，也扶助提振工业生产。

此外，上周初请失业金人数意外增加，部分因为美属波多黎各处理积压申请。数据与经济稳步增长，就业市场供应收紧的大趋势一致，美联储仍有望在下月升息。数据公布后，美元兑一篮子货币基本持平，美国公债价格回落。

--沙特能源部长称，油市供大于求的情况将持续到明年3月底

沙特能源部长法力赫周四表示，全球油市供大于求的状况将持续到明年3月底，显示出在11月底石油输出国组织(OPEC)会议上延长减产协议的意愿。法力赫还称，他不希望油价上涨过快过早让消费者感到意外，并称将循序渐进地退出减产协议，确保市场反应平缓。他提及发达国家原油库存时表示，“我们需要认识到，在3月底前库存水平还不会达到我们期望的五年均值，这意味着应延长减产。”

--艾默生将对罗克韦尔的收购报价提高至290亿美元

美国工业自动化设备企业--艾默生电气(Emerson Electric)对同业罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)现金加股票的收购报价提高到290亿美元，力促后者就此展开协商。艾默生收购报价对罗克韦尔自动化的估值为每股225美元，公司认为这笔收购可节省开支约60亿美元。“罗克韦尔自动化董事会将一如之前对艾默生提议的做法，将慎重考虑艾默生这次报价，做出其认为最符合公司和罗克韦尔股东利益的决定，”罗克韦尔周四在声明中称。罗克韦尔股价周五收盘上涨2.59%，艾默生下跌0.14%。

--英国10月零售销售自2013年以来同比首降，受通胀和高基数拖累

英国10月零售销售较上年同期下滑0.3%，创下自2013年以来首次同比下滑，也反映出上年同期零售商表现强劲。虽然与9月相比增长稳健，但物价上涨很快让家庭不堪重负。截至10月的三个月，英国零售销售增长0.9%。但销售量较上年同期仅提高1.1%，为自2013年5月以来的最弱增幅。分析师平均预计10月零售销售按年下降0.6%，按月仅增长0.1%。英国统计局称月度零售销售实际增长了0.3%。

--沃尔玛第三季同店销售连续13个季度增加且获利优于预期，股价大涨逾10%

全球最大零售商沃尔玛公布，同店销售连续第13个季度增长，因实体店及网上买家数量增加。截至10月31日的第三季，不包括燃料在内，沃尔玛同店销售增长2.7%。沃尔玛第三季经调整每股盈余升至1美元，净营收为1,221.36亿美元，总营收为1,231.79亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预期每股盈余为0.97美元，营收为1,210.0亿美元。公司股价终场收高10.90%至99.62美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘大幅上涨，受助于沃尔玛和思科在业绩提振下上涨，预计将提高企业盈利的税改议案取得了首个胜利，但仅是清除了进程中的最小障碍。

道琼工业指数收高187.08点，或0.8%，至23,458.36点；标准普尔500指数收高21.02点，或0.82%，至2,585.64点；纳斯达克指数收高87.08点，或1.3%，至6,793.29点。标普500指数和道指录得逾两个月最大单日百分比涨幅。

--欧洲股市反弹，终结了2016年10月以来的最长跌势，因之前带动市场普跌的景气类股回升，但油股仍下跌。金融服务、汽车和科技股涨幅居前，推动市场走高。泛欧STOXX 600指数攀升0.8%，景气类股占比较重的德国DAX指数升0.55%。金融服务、汽车和科技股涨幅居前，推动市场走高。

英股富时指数收升0.19%，法股CAC-40指数收高0.66%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，从上日触及的逾三周低位反弹，此前美国众议院通过众院版本的税改议案。美元指数升0.13%，至93.933。美元指数受金融市场风险人气总体改善提振。

欧元兑美元跌0.23%，至1.1764美元。加元兑美元上涨，因数据显示9月加拿大制造业销售意外增长，抵销油价下跌带来的压力。美元兑瑞郎上涨0.55%，此前瑞士央行暗示将维持超宽松货币政策。

债市:

--美国两年期公债收益率触及九年高位，因全球风险意愿回暖，且一系列中性至稳健的经济数据使美联储保持在明年继续升息的轨道上。两年期公债收益率攀升，使收益率曲线触及10年来最平水平。收益率曲线已经连续四个交易日趋平。

两年和10年期公债收益率差盘中缩窄至2007年11月以来最窄63.2个基点，尾盘报65 .1个基点。五年和30年期公债收益率差盘中缩窄至72.4个基点，为2011年12月以来最窄，尾盘报74 .1个基点。10年期公债收益率尾盘升至2.355%。两年期公债收率盘中升至九年高位1.716%，尾盘报1.712%。30年期公债收益率升至2.797%。

--法国和德国公债收益率之差缩窄至两年半低位，接近纪录最窄水平。欧元区经济前景向好和欧洲央行的宽松货币政策压制了欧元区公债利差。法国和德国10年期公债利差缩窄至19个基点，为2015年3月以来最窄水准。多数欧债收益率尾盘持平，德国10年期公债收益率徘徊在0.38%。

油市:

--油价再次下跌，因对美国产量和库存增加的担忧加重，尽管预期全球主要产油国将在本月晚些时候延长减产协议。

布兰特原油收跌0.51美元，或0.8%，报每桶61.36美元，连跌第五日。美国原油连跌第四日，收盘下跌0.19美元，或0.3%，报每桶55.14美元。

金属市场:

--金价持稳，维持区间波动；美国众议院通过其税改议案，投资者考虑财政政策可能因预期中的升息影响发生变化。现货金收报每盎司1,278.06美元，金价周三曾触及三周半高位1,289.09美元。美国12月期金收高0.50美元，或0.04%，报每盎司1,278.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和大部分其它基本金属价格下跌，因对中国需求的忧虑挥之不去，但铝价跌幅受限，因预计中国工业污染治理将减少铝的供应。LME基本金属中期镍表现最差，触及三周低位。

指标期铜收跌0.5%，报每吨6,737美元。LME期铝收跌0.2%，报每吨2,102美元。镍价收跌2.7%，报每吨11,370美元，为10月27日以来最弱。铅价下跌1.3%，收盘报2,403.50美元，此前触及10月30日以来最低的2,401.50美元。(完)