《路透早报》--11月18日

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2017年11月15日，德国Taubenberg山区清晨地表的雾气。REUTERS/Michael Dalder

--投资者担忧美国税改前景，加上通俄门调查的消息，令美元指数周五下跌，美国股市小幅收低，美国公债收益率跟随美股和德债走势下滑，收益率曲线继续趋平。

* 路透调查显示，受访的逾60位分析师中有近三分之二表示，对今年特朗普政府能令税改立法通过没有信心。

--中国地震台网报告，中国西藏林芝市米林县发生6.9级地震。

--中国央行发布第三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，保持人民币汇率总体平稳。

--周五的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，10月房屋开工上升13.7%，房屋开工年率为129.0万户；建筑许可增长5.9%，年率为129.7万户。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(9月涨0.2%)，较上年同期上涨1.4%。10月核心CPI较前月上涨0.3%(9月涨0.2%)，较上年同期上涨0.9%。

* 欧洲央行周五公布的数据显示，欧元区9月经常帐盈余扩大，受贸易顺差增长带动。这打消了欧元走强令出口商受冲击的担忧。欧元区9月经调整经常帐盈余为378亿欧元，高于8月的盈余345亿。

--欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行延长买债计划至2018年9月的决定，是让市场将首次升息时间预期进一步推后的主要关键。他又表示，欧元区经济仍依赖低息信贷，欧洲央行目前利用延长买债计划，将借贷成本上升的预期进一步推后。

--英国首相特雷莎梅称，脱欧谈判已取得“良好进展”，但需共同推进才能开始磋商贸易关系。欧洲理事会主席图斯克表示，英国脱欧谈判未陷僵局，对磋商在12月进入下一阶段持谨慎但乐观态度。

* 英国首相特雷莎梅的发言人表示，特雷莎梅将推进相关计划，把2019年3月的英国退欧时间和日期写入法律。

* 英国脱欧事务大臣戴维斯周五表示，部分欧盟国家希望将英退谈判的重点转向贸易事务，不过德国和法国是这一进程的关键所在，这是个攸关整个欧盟的决定。

--朝鲜称，只要美韩军事演习继续，就不会与美国政府进行谈判。朝鲜还称，该国的核武器计划将继续下去，以此作为对抗美国核威胁的威慑力量。

--金融消息人士表示，德意志银行和德国商业银行等几大全国性银行正在加紧努力，出脱不良的航运业贷款。德国银行业正面临着1,000亿美元的航运业有毒债务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五以下跌结束本周交易，三大指数股指小幅收低，因投资者权衡共和党税改计划的命运。道琼工业指数收跌100.12点，或0.43%，至23,358.24点；标准普尔500指数收挫6.79点，或0.26%，至2,578.85点；纳斯达克指数下跌10.50点，或0.15%，至6,782.79点。本周，道指下跌0.27%，标普500指数挫0.13%，纳斯达克指数上涨0.47%。

--欧洲股市收跌，且连续第二周周线下跌，受累于欧洲公司发布令人失望的财测和一系列券商下调公司评等。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，本周周线下跌1.3%，连跌第二周。该指数仍保持年内迄今逾6%的涨幅。

汇市:

--美元兑一篮子其他主要货币下跌，因美国公债收益率下滑，投资者仍怀疑美国共和党通过税改议案的努力是否能获得成功。上任一年来，特朗普政府的各项政策提案均在国会折戟沉沙。美元指数下跌0.31%，至93.645。本周周线下跌0.8%。欧元兑美元上涨0.23%，至1.1796美元。美元兑日圆跌0.82%。

债市:

--美债收益率下跌，跟随美股和德国10年期公债收益率回落走势，因强劲的美国10月房屋开工数据发布后，收益率曲线继续趋平。两年期和10年期美债收益率差缩减至62.8个基点，为2007年11月以来最窄。同时，五年期和30年期美债收益率差缩至73.4个基点。尾盘，10年期美债收益率从周四尾盘的2.361%下跌至2.350%。两年期美债收益率盘中攀升至九年高位的1.73%，尾盘报1.725%，周四尾盘报1.712%。美国30年期收益率跌至2.790%，周四为2.806%。

--德国公债收益率料将录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅，欧洲央行三周前的会议引发欧元区公债市场普遍大涨。继上周尾端遭遇沉重卖压后，投资者在本周重启对欧元区公债的买盘。因风险资产的抛卖和油价的下跌打压投资者对通胀的预期，令避险德债受到追捧。德国10年期公债收益率下跌1个基点，约报0.365%，与其它欧元区公债走势一致。该收益率本周下跌了近6个基点，是自10月26日以来最大单周跌幅。

油市:

--油价在连跌五日后上涨超过2%，因一美国主要输油管道关闭和交易商预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产协议。布兰特原油收升1.36美元，或2.22%，报每桶62.72美元。美国原油期货收涨1.41美元，或2.56%，报每桶56.55美元。但本周周线在六周内首次下跌，布兰特原油跌1.3%，美国原油下滑0.3%。

金属市场:

--金价跳升至一个月高位，因美国税改议案获国会通过进程的不确定性拖累美元走软。1930 GMT，现货金上扬1.2%，报每盎司1,293.53美元，有望创8月28日以来最大单日涨幅。今日稍早触及10月16日以来最高1,297美元。现货金本周上扬1.3%，为10月中以来最大周度涨幅。美国12月期金收涨1.4%，报每盎司1,296.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍和期铜领涨基本金属市场，受美元走软支撑，但镍铜本周均收低。指标三个月期铜收高0.6%，报每吨6,777美元，但本周下滑0.5%，期镍大涨1.8%，报每吨11,572美元，但本周大跌4.4%。(完)