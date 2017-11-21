《路透早报》--11月21日

[今日看点]

资料图片：2017年1月26日，加拿大温哥华，黎明前夕晨雾笼罩下的狮门大桥和市区。REUTERS/Andy Clark

经济数据(GMT时间)：

--瑞士10月贸易收支(0700)

--香港10月消费物价指数(CPI)(0830)

--英国10月公共部门净借款和收支短差(0930)

--英国11月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100)

--加拿大9月趸售(批发)贸易(1330)

--美国10月成屋销售(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布11月货币政策会议记录(0030)

--美联储主席叶伦出席纽约大学一场讨论会，主题为“与Mervyn King对话”(2300)

--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉在一项银行业论坛活动中发表谈话(0500)

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”(外洽会)在北京国家会议中心举行，至22日

--法国财长勒梅尔以及欧盟反垄断官员在创新会议上发表讲话

--欧洲央行执委科尔在欧洲央行会议上主持政策小组会议，讨论“经济趋同：财政联盟前后”；此次央行会议的主题是“公共债务、财政政策和深化欧洲经济暨货币联盟(EMU)”(1500)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加北欧主要国家央行所举办的活动的小组讨论会(1405)

--澳洲央行总裁洛威在Australian Business Economists(ABE)的年度晚宴活动发表演说

--南非央行展开为期三天货币政策委员会会议(至11月23日)

以下为11月20日下午5:00至11月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国总理默克尔在执政联盟谈判破裂后暗示，准备好重新大选

德国总理默克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。德国总统史坦迈尔呼吁国会中所有党派“为我们的国家服务”并尝试组建政府。史坦迈尔的干预说明，他把重新选举视为最后的手段。

欧元和欧股从早前的跌势中回升，德债收益率持稳在一周半低点附近。对欧元区经济前景的信心，帮助投资者抛开对德国可能很快再次进行选举的担忧。

--特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家，并将扩大制裁

美国总统特朗普将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单，此举允许美国扩大对朝鲜的制裁，并有加剧朝鲜半岛紧张局势的风险。特朗普表示，美国财政部将在周二宣布对朝鲜采取进一步的制裁举措。

特朗普在白宫对记者表示，“一旦列入支持恐怖主义国家名单，会进一步扩大对朝鲜和相关人物的制裁，我们将施加最大的压力，以孤立这个杀戮政权。”

--叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦称，一旦美联储下任主席提名人鲍威尔获确认及宣誓就职后，她将辞去美联储理事职务。

--美国司法部起诉AT&T，欲阻止其收购时代华纳

美国司法部起诉AT&T，阻止其854亿美元收购时代华纳(Time Warner)的交易，称此项交易可能会使竞争者和付费电视订户面对涨价。这是美国总统特朗普政府针对企业合并案首次发起的重大挑战。特朗普去年一再批评时代华纳的CNN新闻部门，并宣称反对该项交易，他说这将使得太多权力集中在AT&T的手中。

--欧洲央行总裁德拉吉称，仍需要央行政策来提振薪资增长

欧洲央行总裁德拉吉称经济扩张仍然稳健，且覆盖欧元区各国和各个领域，但指出通胀发展尚未显示出令人信服的自持性上升迹象，基础通胀压力仍然低迷，就业市场闲置仍然很大。德拉吉表示，欧洲央行的举措将保持当前的金融状况，确保仍然必要的充足的货币刺激力度。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘上涨，威瑞森通讯评等被上调后提振电信股走高，半导体行业Marvell拟收购Cavium的交易带动了表现良好的科技股上涨。大盘今日成交量为一个月来最小。

道琼工业指数收升72.09点，或0.31%，至23,430.33点；标普500指数收涨3.29点，或0.13%，至2,582.14点；纳斯达克指数收高7.92点，或0.12%，至6,790.71点。

--欧洲股市上涨，对全球经济活动的信心和欧元回落，促使投资者将对德国组建联合政府磋商失败的担忧暂搁一旁。德股DAX指数上升0.5%，报13,059点，较一万三千点大关高出接近60点，逆转早盘下跌最多0.5%的跌势。泛欧STOXX 600指数上涨0.7%。英股富时指数收高0.12%，法股CAC-40指数上涨0.4%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及近一周最高，因欧元走低，受德国总理默克尔未能组建三方政府带来的政治风险拖累。美元指数升至94.104，为11月14日以来最高。在德国未能组建联合政府的消息发出后，欧元跌至1.1720美元；欧元兑日圆大跌至131.16日圆，为9月15日以来最低。

美元兑日圆上涨，盘中高见112.72日圆，跟随美股走高，因交易员开启冒险模式。同样为避险货币的瑞郎兑美元也下跌，美元兑瑞郎尾盘升0.45%，报0.9928瑞郎。

比特币在略高于8,100美元之上交易，周日在卢森堡Bitstamp交易所创历史新高8,226美元。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)攀升，投资者等待美联储周三公布上次会议记录，本周没有重大经济数据发布，且在周四感恩节假期前预计交投清淡。

指标10年期公债价格跌5/32，收益率报2.37%，上周五为2.35%。两年期/10年期公债收益率曲线也继续趋平，收益率之差收窄至2007年底以来最窄的61个基点。

--德国10年期公债收益率在一周半低点附近持稳，此前德国组建联合政府的谈判遇挫。该收益率一度下跌约1.5个基点至0.35%左右，为11月9日以来最低，之后回升至0.36%，因欧元和欧洲股市反弹。其它欧元区公债收益率全日持平至小幅走低。

油市:

--油价下跌0.8%，在下周石油输出国组织(OPEC)会议进行前延续近期跌势，而美元上涨，拖累商品全面下跌。美国原油期货收低0.46美元，或0.8%，报每桶56.09美元。布兰特原油期货下跌0.50美元，或0.8%，至62.22美元。自11月初触及峰值后，油价在过去两周下跌，美国原油期内下滑2.6%。

金属市场:

--金价下跌逾1%，回吐了前日的涨幅，美元走强、美国升息前景和本周是假日周等因素重压金价。现货金收报每盎司1,276.63美元，脱离周五触及的10月16日以来最高位1,297美元。美国期金收跌1.6%，报每盎司1,275.30美元。

--伦敦期铜上涨，因库存减少，且此前报告显示中国房价10月仍在上涨，但美元上涨限制了铜价的升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.8%至每吨6,828美元，之前连跌两周。

期镍涨0.7%，报每吨11,655美元。期铝收挫0.8%，报每吨2,086美元。锌价收低0.5%，报3,163美元。(完)