《路透早报》--11月22日

[今日看点]

2017年8月9日，晨曦中的纽约曼哈顿下城和世贸中心一号大厦。REUTERS/Mike Segar

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季建筑完工额(0030)

--台湾10月季调后失业率(0800)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1200)；10月耐久财订单、一周请领失业金数据(1330)；11月密西根大学消费者信心指数终值(1500)

--欧元区11月消费者信心指数初值(1500)

--新西兰第三季零售销售(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”(外洽会)在北京国家会议中心举行(至22日)

--第十届新浪金麒麟论坛在北京举办，主题为“思想改变中国”

--英国财政大臣哈蒙德将公布预算计划

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布

--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议之会议记录(1900)

--泰国央行公布前次利率会议记录(0200)

--瑞典央行公布2017年金融稳定报告，之后就该报告举行记者会；瑞典央行总裁英韦斯、金融稳定部门主管Olof Sandstedt将参加记者会(0830)

--澳洲央行首席研究员Greg Dicinoski在一项峰会活动中发表演说

--英国央行总出纳Victoria Cleland将参加“活跃的城市网络”活动(1530)

以下为11月21日下午5:00至11月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国政府紧急叫停网络小额贷款牌照发放，中资金融股美国ADR重挫

中国金融监管机构周二采取措施打击快速增长的网络小额贷款市场，美国上市中国金融企业股应声下挫。中国当局愈发担忧网络小额信贷问题。看过当局通知内容的消息人士对路透透露，中国一高层政府机构向省级政府发布紧急通知，要求暂停新批设网络小额贷款公司。据消息人士，该机构还要求各地监管部门，禁止新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。

--美联储主席叶伦称要应对未来可能出现的负面冲击，加息是关键

美联储主席叶伦在一场讨论会中表示，她任期内一直在对“经济的运行方式进行根本性反思”，她表示近年来在对长期正常利率水准的下修方面，市场略微走在联储前面。她说通胀低于目标，逐步升息是适宜的；并称要应对未来可能出现的负面冲击，加息是关键。她指出加息步伐太慢，可能导致劳动力市场过于收紧。此外，叶伦表示，在削减美联储资产负债表方面，“迄今为止进展顺利”。

--美国宣布对13家中朝企业和个人实施制裁

美国周二对13家中国和朝鲜企业和个人实施制裁，指控其帮助朝鲜逃避对该国的核限制，并通过贸易支持该国。新制裁表明，特朗普政府正在重点打击中朝贸易，认为这是迫使朝鲜放弃发展有能力打到美国的核弹计划的关键。

制裁行动包括将三家中国公司列入黑名单，分别为丹东科华经贸有限公司、丹东祥和商贸有限公司和丹东市鸿达贸易有限公司；并将孙嗣东及其丹东东源实业有限公司列入黑名单。此外，新制裁还涉及几家向俄罗斯、波兰、柬埔寨和中国输出劳务的朝鲜公司。

--欧洲央行明年9月前或放弃购债直到通胀升向目标的承诺--执委科尔欧洲央行执委科尔对德国商报称，预计欧洲央行会在明年9月前放弃继续购债直到通胀升向目标的承诺。欧央行在10月会议上决定把每月购债规模减至300亿欧元(350亿美元)，但承诺继续该刺激计划，直到其相信通胀与略低于2%的“目标相一致”。但科尔预计，该部分政策讯息将在明年9月底前有变。“我们在10月还没准备好作出这样的改变，但我预计会在目前与2018年9月之间的某个时候作出改变。”

--美国10月成屋销售提速，但供应不足仍然抑制楼市增长

美国10月成屋销售增长2.0%，增幅超过预期的0.7%，因飓风造成的影响消退，但房屋长期供应不足推高房价，使部分首次购房者无力负担，仍然是楼市面临的一大障碍。房屋库存下降3.2%。房价中值同比增长5.5%。数据公布后，PHLX地产股指数上涨，同整体市场走势一致。美元兑一篮子主要货币下滑，而美国公债价格走强。

--俄罗斯产油商和能源部讨论将减产协议延长半年--塔斯社俄罗斯塔斯社(TASS)援引匿名与会人士报导称，俄罗斯石油生产商和能源部讨论了将全球减产行动延长六个月，比总统普京提出的九个月短。该报导称，“会上讨论了延长半年的事宜。除了俄气石油(Gazprom Neft)以外，其它与会人士都表示同意。该公司预计在2018年推出新项目。”俄气石油周二稍晚否认了报导内容，并称能源部长和俄气石油等公司继续讨论石油输出国组织(OPEC)及其他国家的限产协议未来发展的各种可能。

--英国央行决策者对近期加息看法不一

英国央行利率决策者对该行10年来的首次加息给出不同的看法。英国央行货币政策委员会(MPC)中的九位委员中有四位在议会上发表了讲话。MPC外部委员弗利葛表示他转向支持加息，因有迹象显示雇主愈发难以找到人手，而且雇员对于找到更高薪水的工作愈发充满信心。他还表示衡量失业的指标正在下降。另一位支持加息的MPC委员桑德斯称，他认为失业率可能再稍稍下降一点，才会开始推升通胀率。

而反对加息的央行副总裁康利夫则表示，他认同MPC关于经济的“总体框架”观点，但称各位委员对于通胀率高于目标的容忍度不同。他是两位投票反对加息的MPC委员之一。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘跳涨，三大股指均刷新纪录最高收位，由年内表现最好的科技股领涨。道琼工业指数收升160.50点，或0.69%，至23,590.83点；标普500指数收涨16.89点，或0.65%，至2,599.03点；纳斯达克指数涨71.76点，或1.06%，至6,862.48点。

--欧洲股市开低后迅速反弹，终场收高，因对欧洲经济潜在力道的信心持续，且全球扩张的消息盖过了主要来自英国的业绩负面消息。泛欧STOXX 600指数收高0.4%，多数欧洲股市和板块都收高。

德股DAX指数上升0.83%，德国总理默克尔称，她宁愿举行新的大选，也不愿组建少数派政府，此前组建三方联合政府的磋商失败。英股富时指数收高0.3%，法股CAC-40指数上涨0.48%。

汇市:

--美元普跌，跟随美国10年期公债收益率走势，逆转了周一的升势，在美国周四感恩节假日前交投清淡。美元指数下跌0.1%，报93.970，距离前日触及的11月14日以来高位94.104仍不远。

欧元微升0.1%，报1.1740美元。周一欧元录得10月26日以来最大单日跌幅，但之后投资者未理会德国政治僵局，聚焦欧元区仍强劲的经济增长状况。

美国兑日圆下跌0.2%，报112.43日圆，兑瑞郎下跌0.15%，报0.9918瑞郎，但美元兑这两种货币基本维持在前日的交投区间内。

债市:

--美债收益率(殖利率)曲线为10年来最平，投资者等待美联储上次会议记录，本周没有重大数据出炉，且在美国感恩节假日前交投清淡。

10年期美债价格升2/32，收益率报2.36%，低于周一的2.37%。两年期/10年期美债收益率差降至57.4个基点，为2007年底以来最窄。

--法国和德国公债收益率差收窄至2010-2012年欧债危机爆发前以来的最低，市场对欧元区愈发感到乐观，对“法国退欧”的担忧减退。10年期法国和德国公债利差收窄至15个基点，为2009年8月来首见。意大利和德国10年期公债利差报141个基点，接近本月稍早触及的一年低位。

其他南欧国家公债收益率下跌3-4个基点，因投资者继续把握通胀温和的环境下，南欧国家公债收益率高企的机会。

油市:

--油价小涨，因投资人预期石油输出国组织(OPEC)和其他产油国下周会议可能决定延长实施减产，但美国原油产量增加的迹象继续令油价承压。布兰特原油期货收高0.35美元，或0.6%，至每桶62.57美元。美国原油期货收高0.41美元，或0.7%，报每桶56.83美元。

金属市场:

--黄金价格微幅反弹，因美元下跌提振黄金在上日大跌后反弹，投资者静待周三美联储公布11月会议记录。现货金收报每盎司1,280.41美元。美国12月期金收涨6.40美元，或0.5%，报1,281.70美元。

--期铝跌向上周触及的近三个月低位，因预期最大生产国中国减产步伐放缓和需求增长疲弱。伦敦金属交易所(LME)期铝收低0.2%，报每吨2,082美元。

期铜收涨1.2%，报每吨6,909美元，此前触及11月13日来最高6,928.50美元。期锌上涨0.9%，报3,190美元。期铅升0.8%，报2,479美元。期镍上涨1.8%，报11,870美元。(完)