《路透早报》--11月23日

[今日看点]

2017年10月15日，瑞士阿尔卑斯山区Melchsee湖，人们在秋季的湖边休息。REUTERS/Arnd Wiegmann

经济数据(GMT时间)：

--中国10月海关月度正式数据

--德国第三季国内生产总值(GDP)(0700)、11月Markit制造业/服务业/综合采购经理人指数(PMI)初值(0830)

--法国11月企业景气指数(0745)、11月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0800)

--台湾10月工业生产指数年变动率(0800)

--意大利10月对非欧盟国家贸易收支(0900)

--欧元区11月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0900)

--英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值(0930)；英国11月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--加拿大9月零售销售(1330)

--韩国11月消费者信心指数(2100)

--新西兰10月进出口和贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委普雷特在一场经济会议上参加小组讨论会，题为“欧洲投资和投资金融：政策视角”(0835)

--瑞士央行总裁乔丹于巴塞尔大学发表演说(1630)

--欧洲央行执委科尔在法国国立工艺学院(CNAM)一场颁奖活动中发表讲话(1800)

--南非央行公布利率决定

以下为11月22日下午5:00至11月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储决策者预计“短期内”可能有必要再次上调利率－会议记录

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。会议记录还显示，决策者普遍认为经济势将强劲成长。多位联储官员也认为，美国国会通过大规模减税的可能性增强，这会带动企业投资。尽管几位决策者表示，在决定升息时机前，他们仍需要看到更多数据，但许多官员表示，失业率看来过低，使得通胀不会保持在目前的疲弱水准。

--美国10月核心资本财订单下降，但企业支出仍强劲

美国10月资本财新订单意外下降0.5%，此前连续三个月大幅增长，但付运量仍持续上升，表明进入年末企业投资和经济动能强劲。其它数据显示，上周初请失业金人数减少1.3万，这也支撑了经济前景。企业投资强劲和劳动力市场收紧，可能令美联储保持在下月升息的轨道上。

数据公布后，美债价格小幅上涨，在周四美国感恩节假日前交投清淡；美元兑一篮子货币下跌；美股基本持平于接近纪录高位，因科技股回落被油价跳升的影响抵消。

--英国预期经济成长料趋疲弱且举债增加，但哈蒙德承诺继续支出

为脱欧问题所困扰的英国调降经济成长预估，并扩大直至2020年代的举债计划；但财政大臣哈蒙德宣布了多项支出举措，旨在赢回选民人心。他还承诺未来五年支出440亿英镑(580亿美元)解决英国严重的房屋短缺问题，每年新增30万套住宅供应，直至2020年代中期。受到哈蒙德宣布对经济的黯淡预估所影响，英镑最初下跌，但后来转升，兑美元触及三周高位。

英国预算预测机构目前预估2017国内生产总值(GDP)增长1.5%，3月时的预估为增长2.0%，表明受退欧公投影响，今年经济增长放缓。OBR还将其对2019年和2020年GDP增长预估分别从之前的1.7%和1.9%均调降为1.3%。至于2021年和2022年，经济增势料将依然疲弱，增幅料分别为1.5%和1.6%。

--美国商务部终裁对中国工具箱征收反补贴关税

美国商务部周三称，最终裁定对自中国进口的工具箱产品征收反补贴税。商务部的声明称，将对中国的工具箱产品征收14.03-95.96%的反补贴关税。如果美国国际贸易委员会(ITC)发现从中国进口的产品损害或可能损害美国生产商的利益，反补贴税将实施五年。ITC计划于明年1月8日左右做出决定。

--沙特争取使OPEC带头的减产行动延长九个月--消息人士

一位熟悉情况的消息人士称，全球最大的原油出口国--沙特正在游说相关国家石油部长下周同意，将石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动延长九个月，以消除供应过剩局面。[nL8N1NR5S6][OPEC-CMN]

卡塔尔与委内瑞拉石油部长周三表示，OPEC下周开会时需要延长减产协议，以终结多年来全球石油供过于求的情况。他们还指出，油市即将达到平衡。

--企业面消息

* 博通正考虑提高对高通的收购报价--消息人士

消息人士称，通讯芯片制造商博通(Broadcom)正在考虑提高对同业高通的收购报价。博通目前的收购报价为1,030亿美元，高通股东每股将获得60美元现金及10美元博通等价股权。消息人士称，博通通过提高股权部分出价的方式提高收购报价，将可避免增加更多债务，公司评级也不会面临进一步压力。

* 中国华信与Penta联手拟购时代华纳旗下中欧媒体企业--消息

据三名知情消息人士指出，中国华信能源已与捷克-斯洛伐克金融集团Penta Investments联手合作，拟买下时代华纳旗下的中欧媒体企业(CME)。其中一名消息人士表示，这个财团由中国华信领军，并预计为收购案提供多数资金。这项交易价值约5亿欧元(5.876亿美元)。CME市值为6.23亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘基本持平，电信服务类股是涨幅最大板块之一，能源股跟随油价上涨。道琼工业指数收跌64.65点，或0.27%，至23,526.18点；标普500指数收跌1.95点，或0.08%，至2,597.08点；纳斯达克指数涨4.88点，或0.07%，至6,867.36点。

--欧洲股市连涨两天后下滑，由德国股市领跌，欧元反弹和德国组建新政府的尝试失败，打压德股下跌。泛欧STOXX 600指数收低0.3%，德股DAX指数收跌1.2%。

英股富时100指数收涨0.1%，受助于药厂Shire和汇丰控股等大型国际公司股价攀升以及SSP Group发布强劲的业绩后上涨。法股CAC指数收低0.25%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，并录得五个月来的最差单日表现。美联储发布上次会议记录、美国经济数据疲弱和技术性交易等因素，推动美元兑避险货币和风险较大货币均重挫。

美元指数下跌0.75%，至10月20日以来最低。美元兑日圆下跌逾1%，触及9月底以来最低，这是美元兑日圆自5月以来的最大单日跌幅。欧元兑美元升至五日高位的1.1827美元。

债市:

--美国公债价格小涨，因美联储公布的最新会议记录，确认了市场对12月升息的预期。周四感恩节前市场交投清淡。指标10年期公债价格上扬10/32，收益率报2.32%，低于周二的2.36%。两年/10年期公债收益率之差为58.5个基点，持于10年低位附近。

--德债收益率曲线触及逾两个月以来最平水平，追赶美债近几日利差大幅收窄的势头。德国30年期公债收益率盘中跌3个基点，触及9月初以来最低1.108%，后有所反弹，收报1.13%。这导致30年/两年期德债收益率之差一度触及9月初以来最窄的约182个基点，后在185个基点左右回稳。

评级较低的意大利和西班牙公债价格跑赢，10年期意大利和西班牙公债收益率日内跌2-3个基点。

油市:

--油价收在两年高位，因从加拿大向美国输送原油的最大输油管之一关闭，导致向美国的输油量减少。美国原油期货收高1.19美元或2.09%，结算价报每桶58.02美元，为2015年7月来最高结算价，因投资人担心Keystone输油管关闭，且周二晚美国石油协会(API)公布上周美国原油库存骤降640万桶。布兰特原油期货收高0.75美元或1.2%，报每桶63.32美元。

金属市场:

--黄金价格上涨，因美元表现疲软，美联储会议记录公布后，现货金微幅扩大涨幅，终场收报每盎司1,292.05美元。12月美国期金收涨10.50美元，或0.8%，报每盎司1,292.20美元。

--伦敦期锌攀升至两周高位，受对供应短缺的持续忧虑和上海钢期价的强劲表现拉动。伦敦金属交易所(LME)期锌收高1.2%，报3,228美元，盘中触及11月7日来最高3,240.50美元。价格还突破了较短期移动均线，给跟随趋势的基金传递了买入信号。

LME期铜涨0.7%至每吨6,954美元，盘中触及两周高位6,957.50美元。期镍收低0.2%，报每吨11,850美元。期铝攀升1.2%，报每吨2,107美元。期铅跌0.7%，报2,463美元。期锡收盘没有成交，买盘最后升0.7%，报19,400美元。(完)