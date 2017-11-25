《路透早报》--11月25日

[重大数据或新闻]

2017年8月21日，日本东京一处购物区两名身穿传统和服的女子。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

--欧洲数据良好带动欧元周五升至近两个月最高，美元指数降至9月底以来最低。美国公债收益率上涨，但仍在过去一周半保持的窄幅交投区间内。今日是感恩节后的黑色星期五，节日购物季开局强劲的迹象提振亚马逊等零售股，加之科技股走强，美股小幅收高。

--周五的重要经济数据包括：

* 美国11月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.8，预估为54.8，10月终值为54.6。

* 美国11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.7，上月终值为55.3。

* 德国经济智库Ifo公布，11月Ifo企业景气判断指数升至记录高点117.5，路透调查预估为116.6。10月数据上修至116.8。

* 英国银行业组织UK Finance公布，10月抵押贷款批准宗数为40,488件，为2016年9月以来最低；9月为41,576件。10月净抵押贷款放款额增加18.15亿英镑，为2017年7月以来最低；9月为增加21.84亿英镑。

--德国经济智库Ifo的经济学家表示，国内外的政治不确定性，以及欧洲央行(ECB)缩减购买公债规模的决定，看来并未影响德国企业的信心。

--埃及国家电视台报导，埃及北部清真寺遇袭事件中丧生人数升至235人。

--标普将南非主权评等由BB+下调至BB，评等展望由负面上调至稳定。南非兰特兑美元应声下挫超过1.5%。

* 穆迪将南非“Baa3”评等列入可能下调的检讨名单中。

* 标普确认印度主权评级为“BBB-/A-3”，维持展望为稳定。

--中国银监会副主席王兆星近日称，监管标准会越来越高，监管会越来越严，将不断巩固整治金融乱象的成果；中小商业银行要不断提高资产质量，加快推动同业负债回归流动性管理的本源。

--中国工信部副部长辛国斌周五表示，经初步统计，中国智能制造试点示范项目智能化改造前后对比，生产效率平均提升30%以上，运营成本平均降低20%左右；工信部将加大试点示范力度，推广经验模式，加快发展先进制造业。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周五小幅收高，科技股领涨，推动标普500和纳斯达克指数创收盘新高；美国节日购物季开局强劲的迹象提振亚马逊等零售股。今日是感恩节后的黑色星期五，占美国零售商全年销售多达40%的假日购物季开始。道琼工业指数收高31.81点，或0.14%，至23,557.99点；标准普尔500指数收升5.34点，或0.21%，至2,602.42点；纳斯达克指数收涨21.80点，或0.32%，至6,889.16点。美股今日提前收市。

--欧洲股市收盘几无变动，受权重金融股上涨支撑，扶助泛欧STOXX 600指数结束两周连跌的势头。STOXX 600指数周五收盘下跌0.1%，但本周周线升0.7%，出口企业权值较重的德国DAX指数涨0.4%，摆脱欧元上涨带来的压力。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至9月底以来最低，因投资者对欧元区经济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日升0.65%，本周涨逾1%。这是欧元连续第三周周线上涨，也为7月以来最佳表现，连续第二周周线涨幅达到1%。欧元兑日圆升逾1%，报1.3323日圆，为11月16日以来最高。美元指数跌至9月26日以来最低，报92.675。本周美元指数下跌近1%，为9月以来的最大周度跌幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，但仍在过去一周半保持的窄幅交投区间内，投资人聚焦通胀前景。指标10年期公债价格跌6/32，收益率报2.34%，周三尾盘报2.32%。两年期/10年期公债收益率差报59个基点，略高于周二触及的2007年底来最窄的57个基点。今日交投迟滞，许多交易商在周四感恩节后仍在休假。

--欧元区政府公债收益率(殖利率)进一步摆脱最近所及低点，因欧洲央行10月会议的详细记录显示，利率决策者对于何时结束购债计划存在分歧。德国10年期公债收益率较本周低位上涨2个基点，报0.36%。低评级的南欧国家公债表现落后，收益率升2-4个基点。意大利和德国10年期公债利差为145个基点，较周四扩大5个基点，较本月最窄水准多出9个基点。

油市:

--美国原油价格触及逾两年高位，因加拿大向美国运送石油的Keystone输油管道继续关闭，预计将导致向美国一主要储油中心的供应下降。美国原油期货收涨0.93美元，或1.6%，报每桶58.95美元。指标布兰特原油上涨0.31美元，或0.49%，报每桶63.86美元。

金属市场:

--金价走低，因部分投资者在周末前锁定获利，且风险胃纳增强，但有关金价下周可能反弹的预期萦绕市场。1846 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,287.70美元，本周势将下滑0.5%。美国12月期金收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,287.30美元。

--伦敦铜价突破每吨7,000美元，升向一个月高位，受助于美元下跌和供应萎缩，但对主要消费国中国需求的担忧限制涨幅。伦敦金属交易所三个月期铜收高0.6%，报每吨7,002美元，盘中触及11月1日以来最高的7,015美元。(完)