《路透早报》--11月28日

[今日看点]

资料图片：2015年2月，俄罗斯斯摩棱斯克地区，一辆卡车驶过一条带有雾凇景观的道路。REUTERS/Maxim Zmeyev

经济数据(GMT时间)：

--德国10月进口物价、12月GfK消费者信心指数(0700)

--法国11月消费者信心指数(0745)

--欧元区10月M3货供额(0900)

--美国10月建筑许可修正值(1300)；10月商品贸易收支初值、趸售(批发)库存(1330)；9月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格；9月CaseShiller 20个城市房价指数(1400)；11月消费者信心指数；11月里奇蒙联储综合制造业指数(1500)

--加拿大10月工业产品价格(1330)

--日本10月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院总理李克强26日至29日赴匈牙利出席第六次中国－中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问

--印尼央行总裁主办银行家晚宴，总统佐科-维多多(Joko Widodo)将出席

--英国央行公布2017年11月金融稳定报告(0700)

--纽约联储总裁杜德利参加加州大学伯克利分校主办的题为“美国经济：危机后的10年”讨论会，并于一场会议上致欢迎辞(1415)

--美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会(1500)

--费城联储总裁哈克在该联储主办的一场会议上发表讲话，题为“老龄化人口的财务安全”(1515)

--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯召开记者会，讨论金融系统评估事宜(1615)

--欧洲央行公布每月贷款和货币供应数据

以下为11月27日下午5:00至11月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普敦促通过税改议案，分析师称赤字将增1.4万亿美元

美国总统特朗普周一召集参议院共和党税改议案起草者到白宫，敦促通过全面税改议案。国会财政分析师表示，该议案将使联邦预算赤字在未来10年增加1.4万亿(兆)美元。由于共和党急于将此议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行，无党派的美国国会税收联合委员会(JCT)估计议案将使举债规模增加20万亿美元。尽管前景乐观，但一些资深议员对于该议案及其对赤字与债务、医保问题和小企业的影响仍有保留意见。

--美联储主席被提名人鲍威尔承诺将“果决”因应经济危机

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在周二将于参议院任命案确认听证会发表的谈话中承诺，对于身为联储主席任内任何可能突然出现的新经济危机，将会“果决因应”。针对美联储官员近几年普遍仰赖、时而遭受国会共和党人批评的谨慎态度，鲍威尔坦言：“我们必须保留调整政策的弹性，以因应经济情势的进展...我们必须做好果决因应的准备，并以适当的方式，因应影响国内金融稳定与经济繁荣的意外新威胁；而金融稳定与经济繁荣正是美联储创立的动机所在。”

--美国达拉斯联储总裁柯普朗称应在“不远的将来”加息

美国达拉斯联储总裁柯普朗做出迄今最为明确的表态，支持下月加息以及2018年继续升息，称如果等待太久再收紧政策有可能增加经济衰退风险。“我认为在不远的将来，或许在退出货币宽松举措方面再迈出一步是合适的，”柯普朗在一篇陈述其政策观点的文章中称。“应当在退出宽松举措的整体策略框架中，逐步、耐心地采取行动。”

--OPEC考量减产协议延长问题，认为油市到明年6月后才会平衡

石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，上周OPEC一个工作小组得出结论认为，石油市场最早要到2018年6月后才会恢复平衡。此话暗示，在进入明年后很长一段时间，仍有必要继续执行现有的减产协议。据四位OPEC消息人士透露，这一结论是OPEC成员国代表以及该组织秘书处在周四和周五两天会议后作出的。同时俄罗斯方面表示，支持与OPEC一道延长执行减产协议，不过在延长期限方面给出了矛盾的信号。

--美国10月新屋销售触及10年高位，因全国各地需求强劲

美国10月新屋销售意外增长，触及10年高位，因全国各地需求强劲，提振楼市。商务部报告，10月新屋销售较前月升6.2%，经季节性调整后年率为68.5万户，为2007年10月以来最高水平。9月年率经修正后为64.5万户，前值为66.7万户。

--中国2018年GDP增长目标或维持在约6.5%不变--政策消息人士

据政策消息人士透露，中国政府有望将2018年经济成长目标维持在今年“约6.5%”的目标水准，即便他们在加大去杠杆力度。他们表示，政策制定者们面临着解决债务问题的同时需保持经济稳步增长的压力。“明年的经济增长目标可能和今年相似，”接近政策讨论的政府消息人士称，“只要我们能保证6.5%的增长就行。”

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周一收盘基本持平，盘中创纪录高位后小幅回落，因亚马逊上涨被能源股下挫抵消。道琼工业指数收高22.79点或0.1%，至23,580.78点；标准普尔500指数收挫1.00点或0.04%，至2,601.42点；纳斯达克指数跌10.64点或0.15%，至6,878.52点。

--欧洲股市下跌，因中国忧虑重压矿业股，对石油输出国组织(OPEC)的预期打压油股，且金融股走低，此前受瑞士宝盛集团执行长意外辞职，加盟竞争对手，令宝盛集团领跌金融股。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，在早盘显示反弹迹象后回吐涨幅，因循环景气类股全面走低，只有防御型地产股和公用事业股上涨。德股DAX指数下跌0.5%，投资者密切关注德国组建联合政府的努力。英股富时指数收跌0.35%，法股CAC-40指数收低0.56%。

汇市:

--美元兑一篮子其他主要货币上涨，摆脱稍早弱势，因交易商为美国税改计划立法进程取得进展和美联储理事鲍威尔的联储主席提名人确认听证会作准备。美元指数升0.12%，至92.893，稍早触及九周低位92.496。美元兑日圆下跌0.45%。

债市:

--美国公债收益率下滑，盘中交投震荡，部分因美股在稍早触及纪录高位后回软，以及有报导称朝鲜可能在准备又一次的核弹试验。尾盘，指标10年期公债收益率报2.333%，周五尾盘报2.34%。两年期公债收益率小跌至1.744%，上周五尾盘报1.748%。30年期公债收益率升至2.770%，上周五尾盘报2.761%，稍早该收益率触及11月中来最低的2.738%。

--欧元区公债收益率全线下跌，南欧国家公债收益率领跌，得益于欧元坚挺和欧元区政局不确定性降低，之前德国向解决国内政治僵局迈进一步。西班牙10年期公债收益率一度最多下跌5个基点，至两周半低位的1.447%，与可比德债收益率差从周五尾盘的114个基点降至约109个基点。10年期德债收益率跌2个基点，报0.34%。

油市:

--美国原油期货下跌逾1%，从两年高位回落，因Keystone输油管道计划重开，将会导致供应增加，以及在OPEC本周举行会议前，俄罗斯参加延长减产行动的决心充满不确定性。布兰特原油期货仅收跌0.02美元，报每桶63.84美元。美国原油期货收挫0.84美元或1.4%，报每桶58.11美元。

金属市场:

--金价攀升，受助于美元走软，因投资者关注美联储主席提名人在国会作证，以及美国总统特朗普与参议院共和党议员开会讨论税改问题。现货金收报每盎司1,294.44美元，盘中触及10月16日以来最高1,299.13美元。美国12月期金收涨7.10美元或0.6%，报每盎司1,294.40美元。

--伦敦期镍大跌近4%，受最大金属消费国--中国对不锈钢的需求减弱、中国借款成本增加和加大对影子银行等高风险融资打击力度等因素打压。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收挫3.9%，报每吨11,570美元，稍早触及一周低点11,565美元。三个月期铜盘中触及一个月高位每吨7,024美元，之后扭转升势，收低0.9%，报每吨6,942美元。(完)