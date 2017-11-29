《路透早报》--11月29日

[今日看点]

2017年11月28日，美国纽约证交所内工作的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

经济数据(GMT时间)：

--日本10月零售销售(28日2350)

--瑞士10月瑞银集团(UBS)瑞士消费指标(0700)、11月ZEW投资者信心指数(0900)

--法国10月消费者支出、国内生产总值(GDP)第三季终值(0745)

--英国10月消费者信贷(0930)

--欧元区11月企业景气指数(1000)

--德国11月消费者物价指数初值(CPI)(1300)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1200)、企业获利第三季初值(1330)、国内生产总值(GDP)环比年率第三季修正值(1330)、10月成屋待完成销售指数(1500)

--新西兰10月建筑许可(2145)

--韩国10月工业生产(2300)

--日本10月工业生产、一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会

--中国国务院总理李克强26日至29日赴匈牙利出席第六次中国－中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问

--日本央行副总裁中曾宏在一场活动上发表讲话(0700)

--纽约联储总裁杜德利与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题(1330)

--英国央行总裁卡尼于FICC Markets Standards Board，就市场监管发表演说(1400)。英国央行副总裁拉姆斯登(David Ramsden)参加这项活动的小组讨论会(1445)

--美联储主席叶伦在美国国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述(1500)

--德国央行总裁魏德曼发表演说(1700)

--旧金山联储总裁威廉姆斯在亚利桑那州立大学主办的第54届年度经济预测午餐会上发表主旨演讲(1850)

--美联储发布经济形势褐皮书(1900)

--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在英国商业经济学家协会年度晚宴上发表讲话(2000)

以下为11月28日下午5:00至11月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜发射洲际弹道导弹，落入日本海区域--美国国防部

朝鲜于周三进行了发射，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，降落在日本附近。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。

韩国联合参谋本部称，周二1817GMT左右朝鲜从平安南道平城市发射导弹，飞越韩国和日本之间的海域。韩国军方称，导弹飞行高度约在4,500公里，飞行了960公里。

特朗普在谈及朝鲜最新这次导弹试射时表示：“我们将着手处理这一情况。”特朗普表示，本次发射没有改变美国政府对朝鲜的政策，其政策包括采取新的限制措施，打击中国与朝鲜的贸易。朝鲜发射导弹的消息导致美国股市短暂回吐涨幅，但标普500指数收高近1%。

--美国参议院预算委员会通过特朗普税改议案，为全体表决铺路

美国参议院预算委员会通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。

该议案在预算委员会以12比11票获得通过。白宫称预算委员会的行动“是朝着通过历史性的减税和改革迈出重大的一步。”

--FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护，称将逐步加息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在确认提名听证会上，为有可能放宽金融业监管的计划辩护。

整体而言，鲍威尔的讲话并未出人意表，表明了美联储当前的立场；即利率将继续循序渐进地上调，通胀路径仍难以判断，薪资疲弱和劳动参与度低落显见就业市场仍有改善空间。

----美国消费者信心接近17年高点，然商品贸易逆差扩大

美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动，同时9月房价也大幅上涨，这些应该会支持消费者支出并刺激经济成长。不过，其它数据显示，10月商品贸易逆差初值大幅上升，且趸售库存下降，令近期经济成长前景受到影响。

世界大型企业研究会周二公布，美国11月消费者信心指数上升3.3点至129.5，距离2000年11月触及的高点132.6不远。信心指数如此强劲，主要是因为家庭对就业市场看法乐观。

--OECD预估全球经济增速明年触顶，警告债务升至危险水位

经济合作暨发展组织(OECD)表示，明年全球经济增速料在八年高位触顶，投资缺乏效率而债务水位升至危险水位，令经济增速改善空间受限。OECD在最新展望中表示，今年全球经济增速料为3.6%，明年升至3.7%，然后2019年降至3.6%。OECD上修今年成长预估，9月时预估为3.5%。明年增速预估则维持不变。

OECD维持对中国的预估不变，预期2018年经济增速将较今年的6.8%放缓至6.6%，2019年将为6.4%，因出口减慢。

--适度降低中国增长目标，增加结构改革空间--中国央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员白重恩表示，可将中国明年的经济增长目标定得稍低一些，有更大的空间来实现结构改革。他在《财经》年会上称，中国未来三年只要年均增长6.3%就可实现从2010到2020年经济翻番的目标，可考虑把明年的经济增长目标定得稍微低一些。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周二在银行股带领下创纪录收盘高位，受助于税改议案取得进展，消费者信心数据强劲和总统特朗普的美联储主席提名人鼓舞人心的讲话。标普金融股指数劲升2.6%，录得3月1日来最大单日百分比升幅。道琼工业指数收高255.93点，或1.09%，至23,836.71点；标准普尔500指数收涨25.62点，或0.99%，至2,627.04点；纳斯达克指数上涨33.84点，或0.49%，至6,912.36点。三大股指均刷新纪录收盘高位。

--风力涡轮机生产商和石油巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团攀升推动欧洲股市收涨，在石油输出国组织(OPEC)周四举行会议前，扶助提振能源行业的人气。泛欧STOXX 600指数上扬0.6%。英股富时指数收涨1.04%，德股DAX指数上扬0.46%，法股CAC-40指数收升0.57%。

投资者还关注爱尔兰的政治风险，该国副总理辞职，避免了提前选举。爱尔兰股市日内承压，但收盘小涨0.2%。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨，从上日触及的两个月低位反弹，受助于强劲的美国经济数据，以及美联储主席提名人鲍威尔暗示美联储很可能在12月升息。美元指数上涨0.36%，至93.24。美元兑日圆上涨0.3%，此前朝鲜发射导弹，落入日本专属经济区。

债市:

--美债收益率上涨，因消费者信心数据良好，参议院金融委员会投票同意推进税改议案，令风险胃纳改善，扶助美股创纪录收盘新高。尾盘，10年期公债收益率升至2.336%，周一尾盘为2.328%。美国两年期公债收益率报1.754%，周一为1.745%。上周升至九年高位。美国30年期收益率小幅升高至2.766%，周一报2.765%。

--南欧国家公债跑赢，因政治风险减弱，地区前景良好，投资者有更多理由买入风险较大和低评级公债。意大利和西班牙10年期公债收益率分别下降约2个基点，尾盘小幅回升。指标德国10年期公债收益率基本持平于0.34%。

油市:

--油价下跌，本周石油输出国组织(OPEC)会议结果的不确定性重压油价，会上将讨论是否延长支撑油价的减产协议。布兰特原油收低0.23美元，或0.4%，报每桶63.61美元。美国原油收低0.12美元，或0.2%，报每桶57.99美元，上日下跌1.4%。

金属市场:

--金价小升，与美元在美联储主席提名人鲍威尔的国会确认听证会后上涨的走势一致，但仍低于前日触及的六周高位。现货金收报每盎司1,293.61美元，上日收在1,294.44美元。稍早触及10月中以来最高的1,299.13美元。美国12月期金收高0.04%，报每盎司1,294.90美元。

--期镍触及逾六周最低水准，因市场担忧最大消费国中国的需求转弱，以及主要生产国印尼的供应不断增加。伦敦金属交易所(LME)指标期镍收低1.9%，报每吨11,350美元，稍早曾跌至10月12日来最低11,255美元。期铜下滑2%，至6,805美元。(完)