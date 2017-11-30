《路透早报》--11月30日

[今日看点]

2017年11月8日，瑞士日内瓦，Ariana公园内吃草的羊群。REUTERS/Denis Balibouse

经济数据(GMT时间)：

--中国11月官方制造业和非制造业PMI(0100)

--香港10月份零售销售数字、10月底M3货币供应、10月底外汇基金总资产

--日本10月工业生产、一周资本流动数据(29日2350)、10月建筑订单(0500)、10月所有家庭支出、10月全国核心CPI、10月求才求职比(2330)、第三季企业资本支出(2350)

--新西兰11月ANZ企业展望指数(0000)、第三季贸易条件与进出口物价(2145)

--澳洲10月HIA新屋销售(0000)、10月建筑许可、第三季资本支出、10月民间部门信贷(0030)、11月AIG制造业表现指数(2230)

--英国11月GfK消费者信心指数(0001)、11月Nationwide房价指数(0700)

--美国10月个人消费支出(PCE)物价指数、一周初请失业金人数(1330)、11月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)

--加拿大第三季经常帐收支(1330)

--瑞士第三季国内生产总值(GDP)(0645)、11月KOF领先成长指标(0800)、10月零售销售(0815)

--德国10月实质零售销售(0700)、11月就业数据(0900)

--法国11月消费者物价调和指数(HICP)初值、10月生产者物价指数(0745)

--意大利10月失业率(0900)、11月消费者物价指数(CPI)初值(1000)、10月生产者物价指数(PPI)(1100)

--欧元区11月HICP初值、10月失业率(1000)

--韩国11月消费者物价指数(CPI)、国内生产总值(GDP)第三季修正值(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行利率决定(0300)

--中国财经峰会冬季论坛召开

--亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛11月30日-12月2日举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家

--中国国务院总理李克强11月30日至12月1日出席在索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议

--第五次中法高级别经济财金对话30日至12月1日在北京举行，国务院副总理马凯与法国经济和财政部长勒梅尔将共同主持对话。双方将围绕“为紧密持久的中法经济财金战略伙伴关系注入新动力”主题展开讨论

--日本央行审议委员原田泰在福岛与商界领袖开会并发表讲话(0130)

--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在欧洲央行和意大利央行联合主办的“零售支付生态系统的数字化转型”会议上发表讲话(0800)，并参加小组会议(0845)

--欧洲央行首席经济学家普雷特发表演说(1000)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在有关欧洲央行对银行业不良贷款引导方针的附录草案举行的听证会上致介绍词(1100)

--欧洲央行银行监管委员会委员哈卡赖宁在金融时报2017年银行业峰会的小组讨论会上发言，此次峰会的主题是“深思不确定性”(1240)

--克利夫兰联储总裁梅斯特在金融稳定和金融科技会议上参加“金融创新和宏观审慎政策”小组讨论会，此次会议由克利夫兰联储、金融研究办公室和马里兰大学主办(1330)

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆与卢森堡央行总裁雷内许出席一项会议(1730)

--美联储金融监管副主席夸尔斯出席克利夫兰联储、金融研究办公室和马里兰大学主办的金融稳定和金融科技会议，就“支付系统”发表讲话(1730)

--达拉斯联储总裁柯普朗参加一房地产委员会活动的问答环节(1800)

--石油输出国组织(OPEC)会议

以下为11月29日下午5:00至11月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第三季GDP修正值上修，经济增速为三年来最快

美国第三季经济成长的速度快于最初判断，创下三年来最快增速，因企业设备支出强劲，同时库存上升。商务部公布的修正值数据显示，上一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.3%，政府投资回升亦为支持因素。这一增幅为2014年第三季以来最大，也高于第二季度的3.1%成长幅度。

这是美国经济自2014年以来首次连续两个季度增幅不低于3%。之前公布的初值数据认为，第三季经济成长环比年率为3.0%。

--FED主席叶伦赴国会作证，称美国与全球经济复苏的“基础更加广泛”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会联合经济委员会发表任内最后一次证词陈述时，对国会领袖表示，在全球经济复苏的大背景下，美国经济今年增速加快，让联储可以继续加息。她表示，目前美国就业市场依然强健，经济增长环比年率连续两个季度达到3%，高于美联储对经济增速潜力的估计，可能足以促使美联储一如预期在12月加息。

“各行业甚至全球经济大部分所体现的经济扩张愈发普遍，”她表示，不过叶伦并没有对下次加息时间发表看法，市场目前的预期以及美联储官员的表态都指向12月12-13日的政策会议会有所行动。

另外，旧金山联储总裁威廉姆斯称联储应在明年年底前再加息四次，两年内升息至2.5%正常水准。

--OPEC与俄罗斯料将延长减产协议，但警惕市场过热

石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯本周料将延长石油减产协议至2018年底，同时也将暗示若市场过热，可能在6月开会时检讨这项协议。俄罗斯若要达成预算平衡，其所需要的油价水准远低于OPEC龙头沙特；沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正准备在明年上市，因此若油价上涨将对沙特有利。包括沙特和俄罗斯在内，六位来自OPEC及非OPEC产油国的部长级人士周三在维也纳开会，并建议将减产协议延长至2018年底。目前的减产协议将在3月到期。OPEC石油部长全体会议将在周四召开。

--美联储褐皮书称经济前景改善，物价压力回升

美联储在周三发布的最新褐皮书称，10月到11月中，美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀压力回升。美联储褐皮书指出，“自上次褐皮书发布以来，物价压力增加。”过去数月美联储对通胀的评估一直处于低位，此次上调了评估。美联储在褐皮书中称，就业市场供应紧蹙是一个普遍现象，多数地区薪资温和至适度增长，一些难以招聘到合适人才的岗位薪资增幅最大。

--欧洲央行称欧元区金融稳定风险仍然受到遏制，但存在一些弱点

欧洲央行(ECB)在一份稳定报告中表示，在经济广泛扩张的支持下，欧元区金融稳定的风险依然受到遏制，即使仍然面临一系列的脆弱之处。

“经济状况的改善，支持欧元区金融市场不存在普遍估值过高的论点，”欧洲央行表示，“不过，全球风险可能引发金融资产市场修正，对金融稳定造成负面影响。”主要的薄弱点包括全球风险溢价突然重新定价、银行业利润率疲软、公众债务担忧重燃以及非银行金融产业的流动性风险。

--北京等超大城市房价长期上涨趋势不会有变--中国专家

中国城市和小城镇改革发展中心理事长李铁在财经年会上表示，优质资源集中、人口流入，加之控制供给，使得北京等超大城市房产物有所值，高房价不可避免，而且长期上涨的趋势不会发生变化。他指出，按世界的规律，像北京这种超大城市，优质资源集中，房价长期不会下降，“即使通过短暂的行政控制，房价还是会反弹，长期上涨的趋势不会发生变化，除非经济崩溃、人口流动方向逆转。”

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周三涨跌互见，纳斯达克指数创逾三个月来最大单日跌幅，投资者撤出之前表现强劲的科技股，转向可能从经济状况不断改善、监管放松和减税，以及利率上升的环境中得益的银行股等板块。标普科技股指数大跌2.6%，录得逾五个月最大单日跌幅。

道琼工业指数收高103.97点，或0.44%，至23,940.68点；标准普尔500指数收低0.97点，或0.04%，至2,626.07点；纳斯达克指数下跌88.02点，或1.27%，至6,824.34点。

--欧洲股市上涨，触及逾两周高位，因零售股和金融股走强，但英股富时100指数受英镑跳升拖累，此前有报导称英国退欧谈判取得突破。泛欧STOXX 600指数上扬0.3%，欧元区绩优股指数升0.2%。

英股富时100指数收挫0.9%，因英镑兑美元攀升至两个月高位。德股DAX指数微升0.02%，法股CAC-40指数收升0.14%。

汇市:

--美元兑一篮子货币持稳，受强劲的美国第三季经济增长数据支撑，但美国国会推动税改议案获得通过的努力存在不确定性，抑制了美元的看涨人气。美元指数报93.23，日内基本持稳。

美元兑日圆上扬0.36%，因美国公布强劲GDP数据后，美国公债收益率攀升。比特币走势最为吸睛，一度突破11,000美元，触及11,395美元的纪录高位，之后回落至9,919.58美元，较昨日水准基本持稳。英镑兑美元上扬0.59%，报1.3415美元。加元兑美元跌至近四周低点，因油价下滑。

债市:

--美债收益率大多上涨，受助于美联储主席叶伦对经济发表乐观讲话，以及数据显示第三季美国经济增速快于预期。美国10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位，两年期公债收益率升至逾一周高位，上周曾触及九年高位。尾盘，10年期美债收益率升至2.379%，周二尾盘报2.337%，盘中触及两周高位的2.395%。两年期美债收益率从周二的1.758%升至1.762%。30年期美债收益率从周二的2.765%升至2.818%。

--德国公债收益率(殖利率)录得近三周来的最大单日涨幅，因德国通胀数据持坚，加之美国和欧元区经济数据强劲，对固定资产市场带来的沉重卖压。欧元区公债收益率升2-5个基点。指标德国10年期公债收益率涨5个基点至近0.40%，为近两周来最高水平，有望录得11月9日以来的最大单日涨幅。

油市:

--油价下跌，盘中交投震荡，石油输出国组织(OPEC)在维也纳召开会议前一天，油长发表相互矛盾的评论搅动市场。OPEC成员国将在明日的会议上就减产协议延长路径进行辩论。布兰特原油收跌0.50美元，或0.8%，结算报价每桶63.1美元；美国原油下跌0.69美元，或1.2%，结算报价每桶57.30美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，因全球股市徘徊在纪录高位附近，削弱黄金作为避险资产的吸引力，且美国经济增长数据强劲，引发美元稍早上涨，美国公债收益率攀升。现货金收报每盎司1,283.49美元，上日收报1,293.61美元。美国12月期金收低12.80美元，或1%，报1,282.10美元。

--期铜连跌第三日，期铝触及8月中以来最低，因担忧最大消费国中国的需求，以及油价下跌促使投资者卖出。LME三个月期铜收跌0.7%，报每吨6,760美元，盘中触及11月17日以来最低6,737美元。期铜本周迄今累积下跌3.5%。

LME三个月期铝收跌1.6%，报每吨2,068美元，盘中触及8月16日以来最低2,053美元。期铝在收盘后的交易中，有望创去年4月以来最大单日跌幅。(完)